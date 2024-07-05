«Т-Мобайл» откроет другим операторам доступ к своей технологии «Нейрощит» для блокировки мошеннических звонков

Сроки выхода на рынок и стоимость подключения пока неизвестны.Об этом заявил на Финансовом конгрессе ЦБ руководитель центра экосистемной защиты «Т-Банка» Олег Замиралов. Сейчас компания проводит закрытое тестирование с другими мобильными операторами.«Т-Банк» запустил «Нейрощит» в 2022 году — он работает на основе ИИ и анализирует технические характеристики звонка. Если «Нейрощит» решит, что звонит мошенник, разговор прервётся, а пользователь получит объяснение, почему это случилось. Сервис доступен только абонентам «Т-Мобайла».Сейчас же банк хочет «продавать» эту технологию другим операторам «для повышения уровня защищённости» их пользователей. Точную дату, когда сервис выведут на рынок, и сколько будет стоить доступ, в компании пока не уточняют. В «Т-Банке» отмечают, что первые тесты с операторами «уже показывают эффективность», в месяц анализируется 35 млн звонков, из которых как мошеннические блокируют около 2,5 млн.Платформа для анализа и блокировки мошеннических звонков есть у Роскомнадзора: систему «Антифрод» запустили в конце 2022 года, она проверяет звонок и передаёт оператору требование разорвать его, если видит, что он мошеннический.На март 2024 года к ней подключены 900 операторов, в том числе четвёрка крупнейших — «Мегафон», «Билайн», МТС и Tele2. Роскомнадзор в июне 2024-го потребовал не пропускать звонки от абонентов операторов, не подключившихся к «Антифроду». По оценкам экспертов, таких «немного больше половины» из «существующих 2000 операторов». #новости #тмобайл
НейроShit!
Черт, опередил меня
Т-мобайл. Как будто переклеили шильдик с T-Mobile.
Трофейно-ворованное
Для блокировки мошеннических звонков достаточно иметь мозг
Я лично против блокировки звонков мошенников. Я часто их доводил тем, что "взял кредит на открытие стейк-хауса Butchery Bucha" или "купил оружие брату на СВО для подавления окраинского сепаратизма" и еще всячески. А щас скучно чет, не звонят, не слышу их характерного селюкового гайморитно-гейского ховора
ясно понятно