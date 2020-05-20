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Евгений Делюкин
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Microsoft выпустила лаунчер PowerToys Run с быстрым поиском приложений и файлов — аналог Spotlight на macOS Материал редакции

Приложение входит в пакет экспериментальных инструментов PowerToys, которые упрощают взаимодействие с Windows 10.

7 комментариев
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На конференции Build 2020 Microsoft представила два новых приложения для пакета с открытым исходным кодом PowerToys: инструмент для переназначения клавиш Keyboard Manager и быструю командную строку-лаунчер PowerToys Run.

PowerToys Run The Verge

После установки PowerToys по нажатию на Alt + «Пробел» поверх окон открывается строка поиска по программам, файлам и открытым приложениям.

Первая версия лаунчера поддерживает команды меню «Выполнить» (Win + R), такие как cmd, regedit, powershell, а также плагин калькулятора и запуск программ в режиме администратора.

Microsoft будет дальше развивать PowerToys Run, а в планах — сделать его функциональнее, чем Spotlight в macOS, отмечает The Verge. В будущих релизах компания хочет добавить новые плагины, например, словари, а также интеграцию с веб-поиском.

Какие ещё приложения входят в PowerToys

  • Keyboard Manager — инструмент для переназначения клавиш.
Keyboard Manager The Verge
  • PowerRename — инструмент для пакетного переименования файлов.
  • Image Resizer — инструмент быстрого изменения размера изображения, который также может массово обрабатывать файлы одной кнопкой.
  • FancyZones — менеджер окон Windows, который позволяет создать «макеты зон» рабочего стола. Обычно Windows 10 делит экран на два или четыре окна, а FansyZones позволяет произвольно настраивать их размер и положение.
FancyZones
  • Shortcut Guide — справочник «горячих клавиш» Windows.
  • File Explorer Preview — добавляет в панель предварительного просмотра «Проводника» поддержку изображений формата SVG и документов с разметкой Markdown.

Скачать актуальную версию PowerToys можно на GitHub. Релизную версию пакета PowerToys 1.0 Microsoft планирует выпустить в сентябре 2020 года. До этого времени компания будет добавлять новые инструменты и исправлять ошибки.

#microsoft #windows #powertoys #build2020

Евгений Делюкин
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7 комментариев
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Laugh Radiant

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Поздравляю всех виндузятников, на шаг ближе к цивилизации ))

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Федор Сетков

–2

Но зачем если есть Mac os

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John Doe

0

Майки в последнее время прям очень радуют количеством и качеством новых продуктов и фич.

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Oleg Krasikov

0

Под Windows еще нет аналога Alfred?

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Евгений Делюкин

Oleg
0

Вот это, в теории, и может стать аналогом Alfred. Приложение опенсорсное и Microsoft привлекает сторонних разработчиков плагинов, может вырасти в большой инструмент.

Ответить

Pavel Samokha

Oleg
0

Аналоги Quicksilver (LaunchBar, Alfred) под Windows конечно существуют очень давно, я много лет пользовался Launchy, еще есть Wox и другие

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Евгений Делюкин

Pavel
0

Wox как раз уже частично интегрируется в PowerToys Run, кстати

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