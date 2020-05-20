Приложение входит в пакет экспериментальных инструментов PowerToys, которые упрощают взаимодействие с Windows 10.

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На конференции Build 2020 Microsoft представила два новых приложения для пакета с открытым исходным кодом PowerToys: инструмент для переназначения клавиш Keyboard Manager и быструю командную строку-лаунчер PowerToys Run.

PowerToys Run The Verge

После установки PowerToys по нажатию на Alt + «Пробел» поверх окон открывается строка поиска по программам, файлам и открытым приложениям.

Первая версия лаунчера поддерживает команды меню «Выполнить» (Win + R), такие как cmd, regedit, powershell, а также плагин калькулятора и запуск программ в режиме администратора.

Microsoft будет дальше развивать PowerToys Run, а в планах — сделать его функциональнее, чем Spotlight в macOS, отмечает The Verge. В будущих релизах компания хочет добавить новые плагины, например, словари, а также интеграцию с веб-поиском.

Какие ещё приложения входят в PowerToys

Keyboard Manager — инструмент для переназначения клавиш.

Keyboard Manager The Verge

PowerRename — инструмент для пакетного переименования файлов.



Image Resizer — инструмент быстрого изменения размера изображения, который также может массово обрабатывать файлы одной кнопкой.

FancyZones — менеджер окон Windows, который позволяет создать «макеты зон» рабочего стола. Обычно Windows 10 делит экран на два или четыре окна, а FansyZones позволяет произвольно настраивать их размер и положение.

FancyZones

Shortcut Guide — справочник «горячих клавиш» Windows.

File Explorer Preview — добавляет в панель предварительного просмотра «Проводника» поддержку изображений формата SVG и документов с разметкой Markdown.