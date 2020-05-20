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Приложение входит в пакет экспериментальных инструментов PowerToys, которые упрощают взаимодействие с Windows 10.
На конференции Build 2020 Microsoft представила два новых приложения для пакета с открытым исходным кодом PowerToys: инструмент для переназначения клавиш Keyboard Manager и быструю командную строку-лаунчер PowerToys Run.
После установки PowerToys по нажатию на Alt + «Пробел» поверх окон открывается строка поиска по программам, файлам и открытым приложениям.
Первая версия лаунчера поддерживает команды меню «Выполнить» (Win + R), такие как cmd, regedit, powershell, а также плагин калькулятора и запуск программ в режиме администратора.
Microsoft будет дальше развивать PowerToys Run, а в планах — сделать его функциональнее, чем Spotlight в macOS, отмечает The Verge. В будущих релизах компания хочет добавить новые плагины, например, словари, а также интеграцию с веб-поиском.
Скачать актуальную версию PowerToys можно на GitHub. Релизную версию пакета PowerToys 1.0 Microsoft планирует выпустить в сентябре 2020 года. До этого времени компания будет добавлять новые инструменты и исправлять ошибки.
Майки в последнее время прям очень радуют количеством и качеством новых продуктов и фич.
Под Windows еще нет аналога Alfred?
Аналоги Quicksilver (LaunchBar, Alfred) под Windows конечно существуют очень давно, я много лет пользовался Launchy, еще есть Wox и другие
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