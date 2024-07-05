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Nike прекратит поддержку кроссовок с автоматической шнуровкой — приложение для них удалят из магазинов

Владельцы смогут управлять ими при помощи кнопок.

Nike Adapt BB
Nike Adapt BB
  • Nike объявила о скором прекращении поддержки своих самозашнуровывающихся кроссовок, пишет The Verge. 6 августа 2024 года компания удалит из App Store и Google Play приложение Nike Adapt, при помощи которого владельцы «умной» обуви могли ею управлять.
  • Владельцы обуви Adapt BB смогут использовать физические кнопки на кроссовках для того, чтобы включать и выключать их, проверять состояние аккумулятора, затягивать или ослаблять шнурки, а также для сохранения одной предустановки. Без приложения пользователи не смогут регулировать подсветку кроссовок, отметили в компании.
  • В Nike предупредили, что с 6 августа пользователи приложения Adapt BB не смогут перенести его на другое устройство. Кроме того, будущие обновления iOS могут ограничить функциональность приложения или полностью удалить его с устройства.
  • Компания прекратит выпускать новые кроссовки с автоматической шнуровкой. В Nike назвали обувь из линейки Adapt успешной.
  • Nike выпустила первые самозашнуровывающиеся кроссовки Nike Mag в 2011 году. Эта модель стала копией футуристичной обуви Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее 2». После компания запустила продажи коммерческой линейки кроссовок Adapt BB. Цена актуальной модели третьего поколения составила $350.

#новости #nike

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28 комментариев
Alex Melnikoff

во сколько лет вы узнали про автоматическую шнуровку?
в сейчас лет

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Вадим Егорычев

"Nike выпустила первые самозашнуровывающиеся кроссовки Nike Mag в 2011 году." при этом они еще с 2011 года , а большая часть людей об этом ни сном ни духом

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Император Нолимоций

Я — лет в восемь, по-моему. Когда посмотрел «Назад в будущее 2» по кабельному.

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dddaaasss

Зачем эти новости там где нормально кроссовками не закупится

1
Ответить
Следствие вели

В деревне живёшь?

3
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Arkady Arkady
1
Ответить
Невероятный Блондин

Будущее отменяется.
Марти прости.

1
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