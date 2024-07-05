Nike прекратит поддержку кроссовок с автоматической шнуровкой — приложение для них удалят из магазинов

Владельцы смогут управлять ими при помощи кнопок.Nike Adapt BBNike объявила о скором прекращении поддержки своих самозашнуровывающихся кроссовок, пишет The Verge. 6 августа 2024 года компания удалит из App Store и Google Play приложение Nike Adapt, при помощи которого владельцы «умной» обуви могли ею управлять.Владельцы обуви Adapt BB смогут использовать физические кнопки на кроссовках для того, чтобы включать и выключать их, проверять состояние аккумулятора, затягивать или ослаблять шнурки, а также для сохранения одной предустановки. Без приложения пользователи не смогут регулировать подсветку кроссовок, отметили в компании.В Nike предупредили, что с 6 августа пользователи приложения Adapt BB не смогут перенести его на другое устройство. Кроме того, будущие обновления iOS могут ограничить функциональность приложения или полностью удалить его с устройства.Компания прекратит выпускать новые кроссовки с автоматической шнуровкой. В Nike назвали обувь из линейки Adapt успешной.Nike выпустила первые самозашнуровывающиеся кроссовки Nike Mag в 2011 году. Эта модель стала копией футуристичной обуви Марти Макфлая из фильма «Назад в будущее 2». После компания запустила продажи коммерческой линейки кроссовок Adapt BB. Цена актуальной модели третьего поколения составила $350.#новости #nike
во сколько лет вы узнали про автоматическую шнуровку?
в сейчас лет
"Nike выпустила первые самозашнуровывающиеся кроссовки Nike Mag в 2011 году." при этом они еще с 2011 года , а большая часть людей об этом ни сном ни духом
Я — лет в восемь, по-моему. Когда посмотрел «Назад в будущее 2» по кабельному.
Зачем эти новости там где нормально кроссовками не закупится
В деревне живёшь?
Будущее отменяется.
Марти прости.