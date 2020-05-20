Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Галина Мубаракшина
1575

Apple и Google представили первую версию технологии для отслеживания заболевших Covid-19 Материал редакции

Доступ к технологии предоставят только официальным органам здравоохранения.

6 комментариев
В закладки

Apple и Google, которые объединились для совместного создания Bluetooth-технологии отслеживания людей, заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, объявили о выпуске её первой версии, пишет Axios.

Компании открыли доступ к платформе органам здравоохранения трёх штатов США (Алабамы, Северной Дакоты и Южной Каролины) и 22 стран — они смогут создать на её базе собственные приложения или использовать технологию в существующих программах. Android и iOS получат необходимые обновления.

Все подключённые к сервису телефоны будут обмениваться случайными ключами. Если владелец одного из телефонов заболеет Covid-19, он сможет отметить это, и контактировавшие с ним владельцы других телефонов получат уведомление.

Партнёрский проект Google и Apple включает два этапа. Первый — запуск инструментов разработки (API) для интеграции в медицинские приложения. Второй — создание более широкой платформы для отслеживания контактов через Bluetooth. Новые функции в операционных системах — более надёжное решение, чем API, утверждали разработчики.

Чтобы обеспечить приватность сервиса, ИТ-компании запретили передачу данных о местоположении пользователей и ограничили круг организаций, которые могут использовать платформу.

#новость #google #apple #covid19

Галина Мубаракшина
+7092
10
5
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","google","covid19","apple"], "comments": 6, "likes": 5, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 128587, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 20 May 2020 21:59:02 +0300", "is_special": false }
Смарт-офисы SOK
Долой самоизоляцию: подготовка к выходу из карантина
Одним из немногочисленных плюсов вынужденного локаута для нас стало время. Время на переоценку и переосмысление, на…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Аарон Малис

6

Надо уже отследить тех, кто отслеживает и дать им п*зды, чтобы делом занимались.

Ответить

Denis Sibukaev

2

Ждём новости об утечки этих данных

Ответить

Дрюс Уилис

2

Честный заголовок: Apple и Google представили первую версию технологии для отслеживания. 

Ответить

Sergey Ontime

0

Если владелец одного из телефонов заболеет Covid-19, он сможет отметить это, и контактировавшие с ним владельцы других телефонов получат уведомление.

Это в каком вообще контексте юзер будет так делать, вместо словесного сообщения?

Ответить

Sergey Ontime

0

ограничили круг организаций, которые могут использовать платформу.

Ограничения же работают всегда, точно.

Ответить

Sergey Nikitin

0

Шмяк

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ePN
Подписан
Отписаться
Спасти банковский кэшбэк — миссия выполнима
Скидки любят все, поэтому кэшбэк — весьма эффективный инструмент для повышения лояльности клиентов. Получив первые балл…
0
Lamoda
Подписан
Отписаться
Пропущенный вызов: 10 секретов идеального пуш-уведомления
Интернет-магазины вынуждены конкурировать за внимание покупателя с мессенджерами, электронными письмами, социальными се…
0
Яндекс.Такси
Подписан
Отписаться
Взяли и привезли: как «Доставка» «Яндекс.Такси» помогает бизнесу, пока все сидят дома

Показать еще

Лучшие комментарии
new_comment
за день
В таких новостях всегда не хватает персоналий. За формулировкой "компания-разработчик тестов" прячется конкретный человек. Неплохо бы, чтобы новостях сразу публиковали его ФИО, фотографию, место жительства, чтобы люди…
Разработчик тестов для оценки персонала Ontarget попросил Мосгорсуд заблокировать YouTube в России
Юрий Другач
за неделю
Ну это я уже понял. Но зато 1 человек из Гугла с зарплатой с 6 нулями, проживающий В Воркуте, будет являться градообразующим сотрудником
«Больше ничего не держит»: ИТ-специалисты начали переезжать из Кремниевой долины после продления режима «удалёнки»

Прямой эфир

Igor Kalashnikov

Что будет с рынком труда после…

Николай Малков

О том, как я хотел попробовать…

Андрей Чуринов

Сеть «Каро» анонсировала…

Анон Плиз

Татьяна Голикова: число…

Michael Shramko

Пока Фонбет образует систему…

Алексей Виноградов

О том, как я хотел попробовать…

Andy Ch

Видео: новозеландский партнёр…

Oleg Oleg

Сеть «Каро» анонсировала…

Ренат Смольный

Почему государства терпят…

Pixel Lens

Аудитория не оценила офтоп…

Дрюс Уилис

Apple и Google представили…

Andy Ch

Зачем в команде продуктовый…

Сергей Щукин

«Всё, что я делаю, может быть…

Gor Sam

Почему государства терпят…

Сергей Щукин

«Всё, что я делаю, может быть…

Антон Фрешер

Осознанное обучение: как я…

Сергей Щукин

«Всё, что я делаю, может быть…

Leo Uvarov

Татьяна Голикова: число…

Владислав Богатов

Что интересного в Notion…

Аарон Малис

Сеть «Каро» анонсировала…