Доступ к технологии предоставят только официальным органам здравоохранения.

В закладки

Apple и Google, которые объединились для совместного создания Bluetooth-технологии отслеживания людей, заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, объявили о выпуске её первой версии, пишет Axios.

Компании открыли доступ к платформе органам здравоохранения трёх штатов США (Алабамы, Северной Дакоты и Южной Каролины) и 22 стран — они смогут создать на её базе собственные приложения или использовать технологию в существующих программах. Android и iOS получат необходимые обновления.

Все подключённые к сервису телефоны будут обмениваться случайными ключами. Если владелец одного из телефонов заболеет Covid-19, он сможет отметить это, и контактировавшие с ним владельцы других телефонов получат уведомление.

Партнёрский проект Google и Apple включает два этапа. Первый — запуск инструментов разработки (API) для интеграции в медицинские приложения. Второй — создание более широкой платформы для отслеживания контактов через Bluetooth. Новые функции в операционных системах — более надёжное решение, чем API, утверждали разработчики.