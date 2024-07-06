Apple одобрила запуск магазина iOS-приложений от Epic Games в ЕС

Разработчик игры Fortnite сообщил об этом в Х.По словам Epic Games, до этого Apple дважды отклоняла заявку на размещение Epic Games Store, ссылаясь на то, что по дизайну и расположению кнопка «Установить» в его интерфейсе «слишком похожа» на аналогичную кнопку в App Store.Разработчик назвал отказы Apple необоснованными, указал на нарушение закона о цифровых рынках (DMA) и предупредил, что уже поделился ситуацией с Еврокомиссией. Одобрение получили менее чем через 12 часов после этого.TechCrunch со ссылкой на Apple уточнило: по договору Epic Games согласилась не допускать сходства своего приложения с App Store до степени смешения. «В целом» компания выполняла условие, но кнопки скачивания стали исключением.Источник фото: PYMNTSВ 2020 году Epic Games обновила игру Fortnite на iOS и Android и позволила покупать виртуальные предметы в обход магазинов приложений Apple и Google — без необходимости платить им комиссию в размере 30%. Позицию поддержали игроки рынка вроде Microsoft, а также более 30 профессоров экономики и права.Компании в ответ удалили Fortnite из магазинов, сославшись на нарушение правил. Разработчик подал на них в суд с жалобой на монополию. Apple монополистом не признали, Google повезло меньше.В марте 2024 года Epic Games рассказала, что Apple отключила её аккаунт разработчика, и пожаловалась на это в Еврокомиссию. Та потребовала от Apple объяснений, после чего компания обязалась восстановить аккаунт.Таня БоброваСервисы25 янвApple разрешит использовать сторонние магазины iOS-приложений в ЕС Среди других изменений — стриминговые игровые сервисы смогут появиться в App Store, «по всему миру».#новости #epicgames #apple
Блять, Какой же он жалкий этот свини.
Он так и будет сначала нарушать,
Тут же жаловаться в ЕС, что его притесняют
Исправлять нарушение и выдавать это за прогиб.
Говно какой человек.