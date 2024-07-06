Apple одобрила запуск магазина iOS-приложений от Epic Games в ЕС

Разработчик игры Fortnite сообщил об этом в Х.По словам Epic Games, до этого Apple дважды отклоняла заявку на размещение Epic Games Store, ссылаясь на то, что по дизайну и расположению кнопка «Установить» в его интерфейсе «слишком похожа» на аналогичную кнопку в App Store.Разработчик назвал отказы Apple необоснованными, указал на нарушение закона о цифровых рынках (DMA) и предупредил, что уже поделился ситуацией с Еврокомиссией. Одобрение получили менее чем через 12 часов после этого.TechCrunch со ссылкой на Apple уточнило: по договору Epic Games согласилась не допускать сходства своего приложения с App Store до степени смешения. «В целом» компания выполняла условие, но кнопки скачивания стали исключением.Источник фото: PYMNTSВ 2020 году Epic Games обновила игру Fortnite на iOS и Android и позволила покупать виртуальные предметы в обход магазинов приложений Apple и Google — без необходимости платить им комиссию в размере 30%. Позицию поддержали игроки рынка вроде Microsoft, а также более 30 профессоров экономики и права.Компании в ответ удалили Fortnite из магазинов, сославшись на нарушение правил. Разработчик подал на них в суд с жалобой на монополию. Apple монополистом не признали, Google повезло меньше.В марте 2024 года Epic Games рассказала, что Apple отключила её аккаунт разработчика, и пожаловалась на это в Еврокомиссию. Та потребовала от Apple объяснений, после чего компания обязалась восстановить аккаунт.Таня БоброваСервисы25 янвApple разрешит использовать сторонние магазины iOS-приложений в ЕС Среди других изменений — стриминговые игровые сервисы смогут появиться в App Store, «по всему миру».#новости #epicgames #apple
Блять, Какой же он жалкий этот свини.
Он так и будет сначала нарушать,
Тут же жаловаться в ЕС, что его притесняют
Исправлять нарушение и выдавать это за прогиб.
Говно какой человек.
Именно такие и нужны, чтобы корпорации не слишком борзели. В итоге выиграли пользователи. Вот только не надо тут писать про экосистему и безопасность Эппл)
По-моему жалкие в этой ситуации исключительно Apple, которые настолько боятся потерять свой пирог, что отказывают из-за кнопочек)
Скоро и его будут прогибать точно такими же методами более ушлые разработчики которые захотят свой стор внутри его стора
Продавили яблочко то
Гойда!
Полная победа Яблока. Не понятно зачем ЕС встал на сторону американской транснациональной корпорации.