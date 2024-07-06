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Полина Лааксо
Сервисы

Apple одобрила запуск магазина iOS-приложений от Epic Games в ЕС

Разработчик игры Fortnite сообщил об этом в Х.

  • По словам Epic Games, до этого Apple дважды отклоняла заявку на размещение Epic Games Store, ссылаясь на то, что по дизайну и расположению кнопка «Установить» в его интерфейсе «слишком похожа» на аналогичную кнопку в App Store.
  • Разработчик назвал отказы Apple необоснованными, указал на нарушение закона о цифровых рынках (DMA) и предупредил, что уже поделился ситуацией с Еврокомиссией. Одобрение получили менее чем через 12 часов после этого.
  • TechCrunch со ссылкой на Apple уточнило: по договору Epic Games согласилась не допускать сходства своего приложения с App Store до степени смешения. «В целом» компания выполняла условие, но кнопки скачивания стали исключением.
Источник фото: <a href="https://www.pymnts.com/legal/2024/epic-games-apple-hindering-european-games-store/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">PYMNTS</a>
Источник фото: PYMNTS
  • В 2020 году Epic Games обновила игру Fortnite на iOS и Android и позволила покупать виртуальные предметы в обход магазинов приложений Apple и Google — без необходимости платить им комиссию в размере 30%. Позицию поддержали игроки рынка вроде Microsoft, а также более 30 профессоров экономики и права.
  • Компании в ответ удалили Fortnite из магазинов, сославшись на нарушение правил. Разработчик подал на них в суд с жалобой на монополию. Apple монополистом не признали, Google повезло меньше.
  • В марте 2024 года Epic Games рассказала, что Apple отключила её аккаунт разработчика, и пожаловалась на это в Еврокомиссию. Та потребовала от Apple объяснений, после чего компания обязалась восстановить аккаунт.
Таня Боброва
Сервисы
Apple разрешит использовать сторонние магазины iOS-приложений в ЕС

Среди других изменений — стриминговые игровые сервисы смогут появиться в App Store, «по всему миру».

#новости #epicgames #apple

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15 комментариев
Невероятный Блондин

Блять, Какой же он жалкий этот свини.

Он так и будет сначала нарушать,
Тут же жаловаться в ЕС, что его притесняют
Исправлять нарушение и выдавать это за прогиб.

Говно какой человек.

3
1
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Штуки из труб

Именно такие и нужны, чтобы корпорации не слишком борзели. В итоге выиграли пользователи. Вот только не надо тут писать про экосистему и безопасность Эппл)

13
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Victor Axonoff

По-моему жалкие в этой ситуации исключительно Apple, которые настолько боятся потерять свой пирог, что отказывают из-за кнопочек)

13
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Aleksei M

Скоро и его будут прогибать точно такими же методами более ушлые разработчики которые захотят свой стор внутри его стора

2
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Nix Green

Продавили яблочко то

2
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Родитель 1

Гойда!

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Huge Ammone

Полная победа Яблока. Не понятно зачем ЕС встал на сторону американской транснациональной корпорации.

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