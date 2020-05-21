Из капитала стартапа выйдут фонд с российскими корнями Runa Capital и фонд iTech Capital.

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Основанный в России сервис Ecwid привлёк $42 млн от фондов Morgan Stanley Expansion Capital и PeakSpan Capital, рассказали vc.ru в компании. Стартап не раскрывает условия сделки и оценку.

В совет директоров Ecwid войдут сооснователь и управляющий партнер PeakSpan Capital Фил Дур и управляющий директор и глава Morgan Stanley Expansion Capital Пит Чанг.

Привлечённые средства Ecwid планирует частично направить на выкуп акций у ранних инвесторов, включая фонд с российскими корнями Runa Capital и фонд iTech Capital, а также на двукратное расширение команды для роста на международном рынке.

В Runa Capital не раскрывают доходность по итогам сделки, рассказал vc.ru представитель фонда. В iTech Capital не ответили на запрос. Runa Capital инвестировал в Ecwid в первом раунде $1,5 млн в 2011 году и участвовал во втором на $5 млн в 2014 году, лид-инвестором которого был iTech Capital.

После сделки доли в Ecwid останутся у Morgan Stanley Expansion Capital, PeakSpan Capital и основателя и гендиректора стартапа Руслана Фазлыева. Распределение долей в компании не раскрывают, но отмечают, что Фазлыев третий по размеру акционер после новых фондов.

Сервис Ecwid основан в 2009 году и предлагает компаниям набор инструментов для электронной коммерции и создания интернет-магазина. С учётом последнего раунда стартап привлёк $49 млн инвестиций.