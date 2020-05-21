Сервис собирает данные о посетителях магазинов, кафе и других заведений до и после Covid-19.

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Компания Foursquare, развивающая одноимённое приложение для рекомендации заведений и сервис чекинов Swarm, запустила сервис «Индекс восстановления» (Recovery Index).

Это обновляемая таблица, которая позволяет отслеживать, как бизнес в США восстанавливается по мере снятия ограничений. Сервис позволяет выбрать данные за определённую дату, а также штат и округ.