Прямой эфир
компанию-создателя
Сервис собирает данные о посетителях магазинов, кафе и других заведений до и после Covid-19.
Компания Foursquare, развивающая одноимённое приложение для рекомендации заведений и сервис чекинов Swarm, запустила сервис «Индекс восстановления» (Recovery Index).
Это обновляемая таблица, которая позволяет отслеживать, как бизнес в США восстанавливается по мере снятия ограничений. Сервис позволяет выбрать данные за определённую дату, а также штат и округ.
В первом столбике таблицы указана отрасль, во втором — доля посетителей по сравнению с предыдущей неделей, в третьем — по сравнению с февралём 2020 года, до распространения коронавируса в стране.
Блоги компаний
Показать еще