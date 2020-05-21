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Сервисы
Лиана Липанова
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Foursquare запустила индекс восстановления бизнеса в США по мере снятия ограничений Материал редакции

Сервис собирает данные о посетителях магазинов, кафе и других заведений до и после Covid-19.

2 комментария
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Компания Foursquare, развивающая одноимённое приложение для рекомендации заведений и сервис чекинов Swarm, запустила сервис «Индекс восстановления» (Recovery Index).

Это обновляемая таблица, которая позволяет отслеживать, как бизнес в США восстанавливается по мере снятия ограничений. Сервис позволяет выбрать данные за определённую дату, а также штат и округ.

В первом столбике таблицы указана отрасль, во втором — доля посетителей по сравнению с предыдущей неделей, в третьем — по сравнению с февралём 2020 года, до распространения коронавируса в стране.

#foursquare #коронавирус

Лиана Липанова
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2 комментария
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TL

1

Жив курилка

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Евгений Шаповалов

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У вас ссылка отклеилась. https://ru.foursquare.com/recoveryindex

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