Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Галина Мубаракшина
1770

Netflix начнёт отменять подписки неактивных аккаунтов — чтобы люди не платили за то, чем не пользуются Материал редакции

Таких аккаунтов у сервиса около 0,5%.

13 комментариев
В закладки

Подписчики, которые не пользовались стриминговым сервисом Netflix более года, начнут получать уведомления о возможности отключения сервиса, передаёт TechCrunch. Если человек не ответит, компания отменит подписку сама.

«Последнее, что мы в Netflix хотим — чтобы люди платили за то, чем они не пользуются», — цитирует компанию издание. Netflix будет хранить данные отключённых профилей в течение 10 месяцев и восстановит их, если пользователь захочет вернуться.

По информации компании, аккаунтов, которыми не пользовались больше года, в Netflix несколько сотен тысяч, или меньше 0,5% от их общего количества. По данным на 31 марта 2020 года, у Netflix было свыше 182 млн платных подписчиков, отмечает TechCrunch.

«Мы надеемся, что кому-то наш подход поможет сохранить деньги, заработанные тяжёлым трудом», — добавил директор по инновациям продуктов в Netflix Эдди Ву.

#новость #netflix

Галина Мубаракшина
+7290
9
20
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","netflix"], "comments": 13, "likes": 20, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 128885, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 21 May 2020 23:18:31 +0300", "is_special": false }
Кейсы роста
14 механик по удержанию и возврату пользователей
Наверное, вы знаете, что увеличение удержания пользователей на 20% (при прочих равных) равносильно увеличению притока…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ivan Smekalov

39

Директор по подключению платных услуг МТС несколько раз перечитал эту новость и ничего не понял.

Ответить

Дмитрий

Ivan
1

Привет Эрнсту

Ответить

Юрий Белоножкин

3

Минутку, они сначала деньги целый год, а потом как бы начинают проявлять доброту, понимая, что жрать в три горла надо бы и перестать?

Ответить

Арнольд Валерьянович

Юрий
4

Каждую неделю должны чекать? То что делают сейчас это какой-то запредельный уровень клиентоориентированности, а вы еще и бухтите.

Ответить

Илитный Иксперт

5

Таких аккаунтов у сервиса около 0,5%.

Вот это в заголовок надо выносить а не чушь про
компания не хочет, чтобы люди платили за то, чем не пользуются

Ответить

Ilya Brin

4

Почти миллион аккаунтов в течение года донатят Нэтфликсу пассивно.

Нэтфликс: 👍спс крч) но не надо, себе хоть оставь

Ответить

Лагодин Максим

3

Нетфликс деньги возвращает, если ты не хочешь пользоваться подпиской, даже после списания. А вот например Мегого мало того что не возвращает, так ещё и в интерфейсе глубоко прячет возможность отписки.

Ответить

Константин Полухтин

0

А наши приложения по самоизоляции умеют снимать с тебя деньги и присылать штрафы, даже если ты не выходил на улицу.

Не умеют они там в Омерике деньги зарабатывать, пусть на наших смотрят и учатся.

Ответить

Василий

Константин
–1

Много сняли и прислали штрафов?

Ответить

Андрей Мильнер

0

Таких аккаунтов много у жилищника вашего района

Ответить

Гончик Цымжитов

0

Звучит пока очень странно,
Неужели это только маркетинг ?

Ответить

D D

0

Пожалуйста, читайте внимательно T&C когда Вы оформляете платную подписку!
Там всё четко написано, что, как и когда.

Ответить

David Goliath

0

Это как с instagram - отписывает людей, которые мало активности проявляют. Нууууу, не самое полезное нововведение, как по мне.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Selectel
Подписан
Отписаться
Как мы сэкономили 3 млн рублей в год, заменив Slack на Rocket.Chat
Google Talk, Jabber, Slack, WhatsApp, Telegram, Zulip, Rocket.Chat, Selectel Chat, — мы не собрали рейтинг мессенджеров…
9
Redmadrobot
Подписан
Отписаться
Как Redmadrobot и «Согласие» сократили оформление ущерба по ОСАГО с нескольких дней до 60 минут
Для этого мы первыми в России интегрировали взрыв-схемы в приложение для страховых экспертов и сделали акт осмотра полн…
31
Digital Horizon
Подписан
Отписаться
Как государственные цифровые валюты изменят нашу жизнь
Пока США разгоняют печатный станок, Китай уже тестирует «цифровой юань». Мировые финансы больше не будут прежними. Но з…
12

Показать еще

Лучшие комментарии
Lyonich
за день
Судя по электронным пропускам, вопрос слива всех данных, это вопрос максимум пары месяцев.
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о создании единой базы данных россиян
Виталий Морозов
за неделю
- "Чиновники видят в этом «прямую угрозу здоровью и безопасности граждан" - "Сам сервис строго соблюдает требования к гигиене и чистоте" - "глава Wheely Антон Чиркунов заявил, что считает подключение к ЕРНИС…
Дептранс Москвы пожаловался в прокуратуру на Wheely — сервис отказался передавать чиновникам данные водителей и машин

Прямой эфир

Никита Назаров

Сервис комплаенс-поддержки…

Дмитрий Сильнов

Словарь IT-терминологии

David Goliath

Netflix начнёт отменять…

Даниил Слесарчук

«Эта поправка обнуляет закон…

Alexandr Simonov

Госдума приняла в окончательном…

Ватник в Америке

Основанный в России конструктор…

Илитный Иксперт

Словарь IT-терминологии

Denis Krivonosov

Словарь IT-терминологии

Leha Shum

Сервис комплаенс-поддержки…

Арнольд Валерьянович

Netflix начнёт отменять…

Aleksandryna…

Словарь IT-терминологии

AeternaMens

Очередной беспредел Озона с…

Василий Степанов

Аналитик и дизайнер на задании…

Leha Shum

Сервис комплаенс-поддержки…

Aleksandryna…

Словарь IT-терминологии

Arthur Niazyan

Сергей Собянин объявил начало…

Анон Плиз

Стартап Tortoise запустил в США…

Алмаз Хамидуллин

60 полезных сайтов для поиска…

Ruslan Fazlyev

Основанный в России конструктор…

Волоцкой Дмитрий

Голосовой чат за $100 млн…