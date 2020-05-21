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Таких аккаунтов у сервиса около 0,5%.
Подписчики, которые не пользовались стриминговым сервисом Netflix более года, начнут получать уведомления о возможности отключения сервиса, передаёт TechCrunch. Если человек не ответит, компания отменит подписку сама.
«Последнее, что мы в Netflix хотим — чтобы люди платили за то, чем они не пользуются», — цитирует компанию издание. Netflix будет хранить данные отключённых профилей в течение 10 месяцев и восстановит их, если пользователь захочет вернуться.
По информации компании, аккаунтов, которыми не пользовались больше года, в Netflix несколько сотен тысяч, или меньше 0,5% от их общего количества. По данным на 31 марта 2020 года, у Netflix было свыше 182 млн платных подписчиков, отмечает TechCrunch.
«Мы надеемся, что кому-то наш подход поможет сохранить деньги, заработанные тяжёлым трудом», — добавил директор по инновациям продуктов в Netflix Эдди Ву.
Директор по подключению платных услуг МТС несколько раз перечитал эту новость и ничего не понял.
Минутку, они сначала деньги целый год, а потом как бы начинают проявлять доброту, понимая, что жрать в три горла надо бы и перестать?
Каждую неделю должны чекать? То что делают сейчас это какой-то запредельный уровень клиентоориентированности, а вы еще и бухтите.
Таких аккаунтов у сервиса около 0,5%.
Вот это в заголовок надо выносить а не чушь про
компания не хочет, чтобы люди платили за то, чем не пользуются
Почти миллион аккаунтов в течение года донатят Нэтфликсу пассивно.
Нэтфликс: 👍спс крч) но не надо, себе хоть оставь
Нетфликс деньги возвращает, если ты не хочешь пользоваться подпиской, даже после списания. А вот например Мегого мало того что не возвращает, так ещё и в интерфейсе глубоко прячет возможность отписки.
А наши приложения по самоизоляции умеют снимать с тебя деньги и присылать штрафы, даже если ты не выходил на улицу.
Не умеют они там в Омерике деньги зарабатывать, пусть на наших смотрят и учатся.
Пожалуйста, читайте внимательно T&C когда Вы оформляете платную подписку!
Там всё четко написано, что, как и когда.
Это как с instagram - отписывает людей, которые мало активности проявляют. Нууууу, не самое полезное нововведение, как по мне.
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