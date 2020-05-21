Таких аккаунтов у сервиса около 0,5%.

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Подписчики, которые не пользовались стриминговым сервисом Netflix более года, начнут получать уведомления о возможности отключения сервиса, передаёт TechCrunch. Если человек не ответит, компания отменит подписку сама.

«Последнее, что мы в Netflix хотим — чтобы люди платили за то, чем они не пользуются», — цитирует компанию издание. Netflix будет хранить данные отключённых профилей в течение 10 месяцев и восстановит их, если пользователь захочет вернуться.

По информации компании, аккаунтов, которыми не пользовались больше года, в Netflix несколько сотен тысяч, или меньше 0,5% от их общего количества. По данным на 31 марта 2020 года, у Netflix было свыше 182 млн платных подписчиков, отмечает TechCrunch.