Прямой эфир
больше миллиона раз
Сервисы возлагают надежды на туризм по России, но не ждут быстрого восстановления былого спроса.
После закрытия границ пользователи продолжают следить за ценами на отели и доступностью разных направлений, но запросы редко конвертируются в покупки, говорит Феликс Шпильман, гендиректор Emerging Travel Group. В неё входят российский сервис для бронирования отелей Ostrovok и международные RateHawk и ZenHotels.
За последние два месяца трафик на Aviasales снизился примерно на 60%. В этот же период 2019 года, рассказывает операционный директор сервиса Антон Байцур, пассажиров было несколько миллионов, сейчас — сотни тысяч. Поведение пользователей изменилось.
Посещаемость агрегатора туров Travelata.ru за последние два месяца упала в десять раз относительно того же периода в прошлом году. В апреле и мае 2019 года сервис продавал более 10 тысяч туров в месяц по всему миру, сейчас пользователи покупают в основном туры по России, и то мало, поделился директор по маркетингу Олег Козырев.
Рост интереса к путешествиям по России подтверждают и в Emerging Travel Group. «В мае путешественники чаще всего бронировали отели в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах черноморского побережья. Причём тенденция такова, что туристы стали бронировать отели в России на более длительный срок — почти во всех городах растёт доля бронирований на 3–7 и 7–15 дней», — рассказал Шпильман.
В апреле 2020-го агрегатор туров Level.Travel полностью остановил продажи. Из-за неопределённости с ситуацией и закрытия границ сервис не хотел продавать туры, которые могут не состояться. В компании работает около 170 человек, пока сокращений нет, рассказал сооснователь Дмитрий Малютин.
Сервис держится благодаря финансовому запасу, но пришлось сократить расходы. Компания договорилась с арендодателем и меньше платит за офис, равномерно снизила нагрузку на отдел клиентского сервиса, чтобы уменьшить зарплатные выплаты.
«По нашим оценкам, подушки безопасности хватит до конца кризиса», — прокомментировал Малютин. Он не дал прогноз, как долго продлится кризис, но добавил, что Level.Travel ведёт переговоры о дополнительных инвестициях.
Travelata.ru сотрудничает с компаниями, которые продолжают работать или активно развиваются даже в период ограничений. По словам Козырева, бизнес в сфере доставки, аптеки и интернет-магазины нуждаются в новых сотрудниках, но не успевают их нанимать.
Сейчас сервис предоставляет «Сбермаркету» и Maximum Education свой колл-центр. Ещё Travelata.ru поддерживает компании продуктовыми командами и программистами, которые могут быстро переключиться на разработку в другой области.
Однако компании всё равно пришлось уволить часть сотрудников из-за падения спроса, точное количество работников до и после сокращений в компании не называют. Но Козырев рассказывает, что Travelata.ru оптимизировала самый большой отдел — обслуживание клиентов.
OneTwoTrip, Aviasales и Tutu.ru сократили затраты на маркетинг и рекламу. Как изменились бюджеты, участники рынка не раскрывают. Помимо этого, Aviasales остановила запланированный активный наём сотрудников и притормозила выход на новые рынки.
Дать единый прогноз по восстановлению спроса представители агрегаторов затрудняются. Однако они сходятся во мнении, что онлайн-сервисы станут сильнее.
Восстановление сферы туризма и путешествий, считают агрегаторы, будет зависеть не только от открытия границ. На него также будут влиять цены на билеты, финансовое состояние россиян и эпидемиологическая ситуация в регионах России.
Aviasales считает 2020 год потерянным для индустрии и ожидает восстановления и дальнейшего роста не раньше весны 2021 года. «Любые прогнозы сейчас — гадание на кофейной гуще», — оговаривается Байцур. Он отметил, что на планы может повлиять много факторов, начиная от неопределённости в экономике и заканчивая потенциальной второй волной вируса.
Тем не менее RateHawk и ZenHotels уже заметили, что спрос начинает расти. Это связано с тем, что в Европе ослабляют карантин: снимают ограничения на поездки внутри региона и открывают границы для стран-соседей, говорит Шпильман.
По консервативным прогнозам Emerging Travel Group, вернуться на уровень 2019 года удастся во втором-третьем квартале 2021 года.
Вернуться к обычной работе сервисы не могут, но они нашли, чем себя занять. Они сфокусировались на доработке своих платформ, контентных проектах и поддержке пользователей.
С середины марта пользователи стали намного чаще обращаться с вопросами о возврате и обмене билетов и бронирований отелей, делятся представители OneTwoTrip и Emerging Travel Group. Сервисы сосредоточились на помощи клиентам и подготовке инструкций — как вернуть деньги за отменённые поездки.
Кризис ударил и по зарубежным крупным игрокам. Booking Holdings, в которую входят агрегаторы отелей и авиабилетов Booking.com, Agoda и Kayak, закончила квартал с убытком впервые с конца 2017 года.
Аренда гостиничных номеров на сайтах Booking Holdings в первом квартале упала на 42,8% по сравнению с первым кварталом 2019 года. В мае 2020-го Agoda уволила 1500 сотрудников в Азии.
Гендиректор Booking Holdings Гленн Фогель считает, что даже после открытия границ на полное восстановление туристической индустрии потребуются годы. По его мнению, люди не будут чувствовать себя в безопасности в путешествиях, пока не появится вакцина.
В начале мая Airbnb сообщила о планах сократить четверть штата — 1900 человек. Чтобы помочь бывшим сотрудникам найти работу, компания запустила сайт с их резюме.
Airbnb планировала провести IPO в 2020 году, но теперь выход на биржу под вопросом. Сооснователь и гендиректор компании Брайан Чески ожидает, что в 2020 году выручка упадёт в два раза. По данным The Wall Street Journal, в 2019 году Airbnb получила $4,8 млрд выручки, а убыток компании приблизился к $1 млрд.
В апреле Airbnb привлекла $2 млрд для поддержания компании. Она сократила инвестиции в новые проекты и Airbnb Studio (компания хотела снимать мини-сериалы и документальные фильмы). Сервис досрочно расторг договоры со временными сотрудниками и отказался от затрат на маркетинг на $800 млн.
Чтобы сохранить часть аудитории, сервис запустил площадку с экскурсиями и мастер-классами в онлайне. Пользователи слушают лекции учёного об акулах, вместе с шеф-поваром готовят итальянскую еду, занимаются йогой с инструктором. Некоторые организаторы таких мероприятий зарабатывают до $20 тысяч в месяц.
И как всегда буржуины реалистично-пессимистичны, а отечественные позитивно смотрят на туристический бизнес под искусственной вентиляцией :) В лучшем случае через год выйдем на уровень 2019.
Блоги компаний
Показать еще