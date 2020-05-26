Сервисы возлагают надежды на туризм по России, но не ждут быстрого восстановления былого спроса.

В закладки

Путешествия внутри России

После закрытия границ пользователи продолжают следить за ценами на отели и доступностью разных направлений, но запросы редко конвертируются в покупки, говорит Феликс Шпильман, гендиректор Emerging Travel Group. В неё входят российский сервис для бронирования отелей Ostrovok и международные RateHawk и ZenHotels.

За последние два месяца трафик на Aviasales снизился примерно на 60%. В этот же период 2019 года, рассказывает операционный директор сервиса Антон Байцур, пассажиров было несколько миллионов, сейчас — сотни тысяч. Поведение пользователей изменилось.

Самый популярный сценарий последних недель — покупка билета из Москвы и Санкт-Петербурга в одну сторону на ближайшую дату: люди улетают из столиц переждать карантин в более спокойные города. Антон Байцур операционный директор Aviasales

Посещаемость агрегатора туров Travelata.ru за последние два месяца упала в десять раз относительно того же периода в прошлом году. В апреле и мае 2019 года сервис продавал более 10 тысяч туров в месяц по всему миру, сейчас пользователи покупают в основном туры по России, и то мало, поделился директор по маркетингу Олег Козырев.

Мы фиксируем рост аудитории за счёт новостей о постепенном снятии ограничений. Из интересных особенностей поведения аудитории — логичное смещение поиска туров на более поздние даты: август и сентябрь. Причём мы видим более чем десятикратный рост поиска на 2021 год. Приоритет стран тоже поменялся: больше ищут туры по России, тогда как в прошлом году в это время лидером была Турция. Олег Козырев директор по маркетингу Travelata.ru

Рост интереса к путешествиям по России подтверждают и в Emerging Travel Group. «В мае путешественники чаще всего бронировали отели в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах черноморского побережья. Причём тенденция такова, что туристы стали бронировать отели в России на более длительный срок — почти во всех городах растёт доля бронирований на 3–7 и 7–15 дней», — рассказал Шпильман.

За счёт чего живут сервисы сейчас

В апреле 2020-го агрегатор туров Level.Travel полностью остановил продажи. Из-за неопределённости с ситуацией и закрытия границ сервис не хотел продавать туры, которые могут не состояться. В компании работает около 170 человек, пока сокращений нет, рассказал сооснователь Дмитрий Малютин.

Сервис держится благодаря финансовому запасу, но пришлось сократить расходы. Компания договорилась с арендодателем и меньше платит за офис, равномерно снизила нагрузку на отдел клиентского сервиса, чтобы уменьшить зарплатные выплаты.

«По нашим оценкам, подушки безопасности хватит до конца кризиса», — прокомментировал Малютин. Он не дал прогноз, как долго продлится кризис, но добавил, что Level.Travel ведёт переговоры о дополнительных инвестициях.

Travelata.ru сотрудничает с компаниями, которые продолжают работать или активно развиваются даже в период ограничений. По словам Козырева, бизнес в сфере доставки, аптеки и интернет-магазины нуждаются в новых сотрудниках, но не успевают их нанимать.

Сейчас сервис предоставляет «Сбермаркету» и Maximum Education свой колл-центр. Ещё Travelata.ru поддерживает компании продуктовыми командами и программистами, которые могут быстро переключиться на разработку в другой области.

Однако компании всё равно пришлось уволить часть сотрудников из-за падения спроса, точное количество работников до и после сокращений в компании не называют. Но Козырев рассказывает, что Travelata.ru оптимизировала самый большой отдел — обслуживание клиентов.

OneTwoTrip, Aviasales и Tutu.ru сократили затраты на маркетинг и рекламу. Как изменились бюджеты, участники рынка не раскрывают. Помимо этого, Aviasales остановила запланированный активный наём сотрудников и притормозила выход на новые рынки.

Чего ждут сервисы от рынка и клиентов

Дать единый прогноз по восстановлению спроса представители агрегаторов затрудняются. Однако они сходятся во мнении, что онлайн-сервисы станут сильнее.

Туристический рынок от коронавируса не умрет, но аппарат ИВЛ после всего произошедшего ему наверняка понадобится. К началу восстановления рынок, скорее всего, не досчитается некоторых игроков, в первую очередь тех, кто не сможет эффективно перестроиться и оптимизировать бизнес во время кризиса. Мы верим в резкий рост доли онлайна. Самоизоляция неизбежно простимулирует электронную торговлю и привычку россиян приобретать товары и услуги в онлайне даже в тех отраслях, где раньше это было непривычно. Дмитрий Малютин сооснователь Level.Travel

Восстановление сферы туризма и путешествий, считают агрегаторы, будет зависеть не только от открытия границ. На него также будут влиять цены на билеты, финансовое состояние россиян и эпидемиологическая ситуация в регионах России.

Aviasales считает 2020 год потерянным для индустрии и ожидает восстановления и дальнейшего роста не раньше весны 2021 года. «Любые прогнозы сейчас — гадание на кофейной гуще», — оговаривается Байцур. Он отметил, что на планы может повлиять много факторов, начиная от неопределённости в экономике и заканчивая потенциальной второй волной вируса.

Тем не менее RateHawk и ZenHotels уже заметили, что спрос начинает расти. Это связано с тем, что в Европе ослабляют карантин: снимают ограничения на поездки внутри региона и открывают границы для стран-соседей, говорит Шпильман.

Мы уже сейчас видим, что туристы хорошо реагируют на первые смягчения и бронирования начинают возвращаться. Это говорит, что туризм вернётся к жизни, не дожидаясь полного восстановления авиаперевозок. Для нас это обнадёживающий знак. Феликс Шпильман гендиректор Emerging Travel Group

По консервативным прогнозам Emerging Travel Group, вернуться на уровень 2019 года удастся во втором-третьем квартале 2021 года.

Вернуться к обычной работе сервисы не могут, но они нашли, чем себя занять. Они сфокусировались на доработке своих платформ, контентных проектах и поддержке пользователей. С середины марта пользователи стали намного чаще обращаться с вопросами о возврате и обмене билетов и бронирований отелей, делятся представители OneTwoTrip и Emerging Travel Group. Сервисы сосредоточились на помощи клиентам и подготовке инструкций — как вернуть деньги за отменённые поездки.

Tutu.ru запустил интерактивную карту мира с открытыми и закрытыми авиарейсами. Можно кликнуть по любому аэропорту и посмотреть, что пассажира ждёт в том или ином регионе, если он полетит туда сейчас.

Level.Travel собирает в отдельную форму данные об отменённых турах туроператоров: например, вернёт ли он деньги на карту или в виде депозита.



Travelata.ru проводит продуктовые интеграции c ivi.ru, Domino’s Pizza и другими брендами: предлагает промокоды со скидками или бесплатным доступом на время.



У зарубежных агрегаторов дела не лучше

Кризис ударил и по зарубежным крупным игрокам. Booking Holdings, в которую входят агрегаторы отелей и авиабилетов Booking.com, Agoda и Kayak, закончила квартал с убытком впервые с конца 2017 года.

Убыток за первый квартал 2020 года составил $699 млн против прибыли в $765 млн годом ранее.

Аренда гостиничных номеров на сайтах Booking Holdings в первом квартале упала на 42,8% по сравнению с первым кварталом 2019 года. В мае 2020-го Agoda уволила 1500 сотрудников в Азии.

Гендиректор Booking Holdings Гленн Фогель считает, что даже после открытия границ на полное восстановление туристической индустрии потребуются годы. По его мнению, люди не будут чувствовать себя в безопасности в путешествиях, пока не появится вакцина.

В начале мая Airbnb сообщила о планах сократить четверть штата — 1900 человек. Чтобы помочь бывшим сотрудникам найти работу, компания запустила сайт с их резюме.

Airbnb планировала провести IPO в 2020 году, но теперь выход на биржу под вопросом. Сооснователь и гендиректор компании Брайан Чески ожидает, что в 2020 году выручка упадёт в два раза. По данным The Wall Street Journal, в 2019 году Airbnb получила $4,8 млрд выручки, а убыток компании приблизился к $1 млрд.

В апреле Airbnb привлекла $2 млрд для поддержания компании. Она сократила инвестиции в новые проекты и Airbnb Studio (компания хотела снимать мини-сериалы и документальные фильмы). Сервис досрочно расторг договоры со временными сотрудниками и отказался от затрат на маркетинг на $800 млн.