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Microsoft добавила в «Блокнот» проверку орфографии и автозамену — спустя 41 год после выхода редактора

Доступ к новым функциям постепенно получают пользователи Windows 11.

Microsoft добавила в «Блокнот» проверку орфографии и автозамену — спустя 41 год после выхода редактора
  • The Verge пишет, что Microsoft тестировала проверку орфографии и автозамену в Notepad («Блокнот») с марта 2024 года, а теперь пользователи Windows 11 начали получать обновление.
  • Проверка орфографии работает так же, как в Word. В редакторе подчёркивается слово с ошибкой, и пользователь может выбрать подходящий вариант правописания, щёлкнув правой кнопкой мыши.
  • В настройки Windows 11 также добавили возможность отключать новые функции для определённых типов файлов вроде .md и .srt.
  • Редактор Notepad появился в 1983 году, и в последнее время Microsoft начала добавлять в него новые возможности — к примеру, подсчёт символов и ночной режим.
  • Развитие Notepad происходит на фоне удаления приложения WordPad из Windows 11 — это случилось в 2023 году.
Настройка функций в меню Windows 11
Настройка функций в меню Windows 11

#новости #windows #microsoft

13
2
1
52
52 комментария
Евгений Васильев

Блокнот это лучший инструмент для очитки текста от кода, и он и хорош тем, что легок и без лишних функций, так что это нам не надо.

8
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react88

Аналогично , хочешь самый текстовый текст - вставь в блокнот . Теперь можно начать сомневаться

2
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user0564335

«вставить без форматирования» есть почти в любом редакторе

2
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Griby Lenina

Тот, кто активно пользуется блокнотом (я, например) не пользуется Win 11, а пользуется богоугодным XP.

3
1
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Rnatery

Эм, Windows 7 топ ОС же

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Fallen-117

Луддизм... Плохо.

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Женя Шоршина

А я любила писать именно в блокноте, не в ворде или чем-то еще
Не знаю почему даже, но как-то там комфортнее было

3
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