Microsoft добавила в «Блокнот» проверку орфографии и автозамену — спустя 41 год после выхода редактора

Доступ к новым функциям постепенно получают пользователи Windows 11.The Verge пишет, что Microsoft тестировала проверку орфографии и автозамену в Notepad («Блокнот») с марта 2024 года, а теперь пользователи Windows 11 начали получать обновление.Проверка орфографии работает так же, как в Word. В редакторе подчёркивается слово с ошибкой, и пользователь может выбрать подходящий вариант правописания, щёлкнув правой кнопкой мыши.В настройки Windows 11 также добавили возможность отключать новые функции для определённых типов файлов вроде .md и .srt.Редактор Notepad появился в 1983 году, и в последнее время Microsoft начала добавлять в него новые возможности — к примеру, подсчёт символов и ночной режим.Развитие Notepad происходит на фоне удаления приложения WordPad из Windows 11 — это случилось в 2023 году.Настройка функций в меню Windows 11#новости #windows #microsoft
Блокнот это лучший инструмент для очитки текста от кода, и он и хорош тем, что легок и без лишних функций, так что это нам не надо.
Аналогично , хочешь самый текстовый текст - вставь в блокнот . Теперь можно начать сомневаться
«вставить без форматирования» есть почти в любом редакторе
Тот, кто активно пользуется блокнотом (я, например) не пользуется Win 11, а пользуется богоугодным XP.
Эм, Windows 7 топ ОС же
Луддизм... Плохо.
А я любила писать именно в блокноте, не в ворде или чем-то еще
Не знаю почему даже, но как-то там комфортнее было