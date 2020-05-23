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Alexander Gornyi
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Стартапы недели: база инвестиций и стартапов, мобильное приложение для страховки и поиск машин террористов

А также судьба проектов из обзоров прошлых лет.

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На этой неделе в #стартапдня были четыре стартапа.

Мы с Андреем Молчановым запустили Мо — русский аналог Calm. Если у вас iPhone — можете уже качать, с Android придется пока подождать.

Bizon365 упрощает автовебинары.Когда писал, то думал, что предвижу будущее, а такое уже сделано.

Fetchr — p2p-доставка документов и мелких грузов по-арабски.

Израильский UVeye осматривает автомобили и ловит террористов с помощью компьютерного зрения.

Продолжается набор в бесплатный онлайн-акселератор United Investors! Стартапы, идите к нам! Ролик на YouTube с живым описанием акселератора, сайт акселератора.

Самый популярный пост в инстаграм был о запуске Мо, но им я уже похвастался выше. Номер два — о дорогих IT-шниках и дешевых простых людях.

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет. Zilingo, M1 Finance, HoneyBook, «СамПрачка» и Tinkergarten без новостей, а Pravoved без новостей растет.

Snowflake

Snowflake предлагает Data Warehouse в облаке. Через красивый веб-интерфейс в систему пользователи загружают любые данные от Excel-файлов до многогигабайтных таблиц.

Если счет идет на терабайты и гонять их через браузер – идея странная, то используются готовые утилиты командной строки.

Следующий шаг после загрузки – собственно анализ. Предполагается, что большинство клиентов используют встроенный SQL через всё тот же красивый веб-интерфейс, но и командная строка опять же никуда не делась.

Третий год подряд пишу о мегауспехах компании. В этот раз:

  • выручка утроилась, и до вируса CEO обещал взятие планки в $1 млрд уже в 2020 году;
  • появились разговоры о прибыли – опять же до COVID, но всё-таки;
  • привлечен очередной раунд, $479 млн по оценке $12 млрд (!!).

Upskill

Upskill пишет софт под умные очки для промышленных компаний. Основных сценариев не так много, но каждый из них очевидно полезен целым индустриям.

  • Онлайн-инструкции: при наведении на штрих-код очки объясняют, что с ним делать и как быть.
  • Онлайн-консультации: кто-то менее опытный находится на выезде и стримит то, что видит, кому-то более компетентному, сидящему в уютном кабинете.
  • Онлайн менеджер задач: следующая задача в буквальном смысле мелькает перед глазами, а место её исполнения или нужные детали как-то подсвечиваются.

В октябре компания привлекла очередной раунд $7,5 млн – и, судя по сумме и интонациям в пресс-релизе, это скорее поражение, чем победа. На сайте впервые появился открытый прайс – минимальный пакет 20 пользователей, цена $150 за устройство в месяц.

Crunchbase

Crunchbase – база знаний о стартапах, фондах, раундах инвестиций. Среди бесплатных – вероятно, лучшая, я не видел ничего сопоставимого. Но все закрытые точнее, или, по крайней мере, считаются точнее.

Основные усилия компания сосредотачивает на том, чтобы перестать быть бесплатной, paywall я вижу все чаще, но пока обходить его можно. В октябре стартап привлек $30 млн инвестиций.

Trov

Trov – это мобильное приложение для страховки вещей. Пользователь фотографирует свою электронику, дорогие украшения и подобные ценности, вводит базовую информацию о них, после чего включает страховку – какая-то сумма начнет списываться с его карты каждый день, но, если вещь сломается или потеряется, ему её починят или оплатят.

Я в каждом обзоре писал, что не знаю, как стартап борется с жуликами и сравнивал это с магией. Оказалось, секрета никакого нет – боролся он плохо. Сервис закрыт. Инвестиционные деньги, видимо, кончиться не успели и теперь Trov предлагает некие B2B-решения для страховых, но это уже новый бизнес, больше за ним не следим.

Nitro

Австралийский Nitro продает дешевый клон Adobe Acrobat, всего $160 за возможность редактировать pdf-файлы.

Стартап вышел на IPO! IPO, Карл! Это Австралия, там приняты маленькие размещения, но всё равно! Текущая капитализация компании – примерно $300 млн. Я, правда, быстро не разобрался каких именно. Если это австралийские, то в американских получается $200 млн.

Peerstreet

Американский Peerstreet – краудинвестинг под залог недвижимости. Стартап в офлайне находит домовладельцев, нуждающихся в кредите, а в онлайне собирает деньги инвесторов.

У компании все хорошо, в октябре она привлекла раунд в $60 млн, в ноябре объявили о $3 млрд, собранных через их платформу.

Полностью #стартапдня можно читать в Facebook, Telegram, ВКонтакте или на сайте. Посты о бизнесе без привязки к конкретным стартапам попадают в Инстаграм.

#стартапдня #годспустя #стартапы

Alexander Gornyi
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