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Галина Мубаракшина
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«Связной» подключил сервис оплаты штрафов ГИБДД, коммунальных услуг и переводов на своём сайте Материал редакции

Раньше это можно было сделать в салонах связи, но теперь из-за пандемии многие предпочитают оставаться дома.

  • «Связной» подключил возможность оплаты штрафов, налогов, коммунальных услуг, погашения кредитов, а также совершения переводов на своём сайте svyaznoy.ru, передают «Ведомости».
  • Ритейлер будет взимать комиссию в размере 0,99-3% от суммы операции, отмечает газета. Например, при оплате ЖКУ она составит 2%, при погашении кредита — 1%, но не менее 50 рублей. Коммунальные платежи пока смогут оплачивать только жители Москвы и Подмосковья. Остальные услуги доступны жителям всех регионов России.
  • Раньше сделать перевод или внести платёж можно было в салоне связи, сообщил газете вице-президент по телекоммуникационным и финансовым услугам «Связного» Максим Следков. В компании рассчитывают, что во время пандемии клиенты, которые посещали салоны, будут пользоваться онлайн-сервисом. По данным компании, это около 5 млн человек в месяц.
  • «Связному» будет трудно конкурировать с аналогичными государственными и банковскими платёжными сервисами, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Это логичный, но запоздалый шаг в условиях кризиса в мобильном ритейле, полагает он. По оценкам гендиректора агентства Telecom Daily Дениса Кускова, доля «Связного» на рынке составит менее 1%. Пожилые люди предпочитают оплачивать услуги в банковских отделениях, а молодёжь — в интернет-банкинге, пояснил он.

#новость #связной

Галина Мубаракшина
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