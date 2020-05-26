Почему мы инвестировали €60 тысяч в систему маркетинга в соцсетях и мессенджерах Postoplan

Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Рассказывают Иван Иванин, Кирилл Антошин и площадка United Investors.
Postoplan — это глобальная система маркетинга в соцсетях и мессенджерах. С помощью нее можно регулярно и массово размещать контент и общаться с клиентами в соцсетях, «Google Мой Бизнес» и мессенджерах. Бизнес-модель в форме SaaS Freemium, как у Slack или Trello.
Проект стартовал в начале 2019 года, сейчас у него более 5000 бесплатных и 400 платных клиентов. Стартап целится в мировой рынок, прямо сейчас фокусируется на Испании и Латинской Америке, русскоязычных клиентов у него всего 12%.
Инвестиционное агентство Эстонии в мае этого года включило Postoplan в список «Лучшие стартапы Эстонии». Это эксклюзивный список, отобранный инвестиционным агентством Эстонии совместно с эстонской сетью бизнес-ангелов из более 1000 эстонских стартапов.
Инвестиция прошла на площадке United Investors, инвесторы — бизнес-ангелы Иван Иванин и Кирилл Антошин.
Блоги компаний
Показать еще