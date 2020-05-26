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Alexander Gornyi
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Почему мы инвестировали €60 тысяч в систему маркетинга в соцсетях и мессенджерах Postoplan

Рассказывают Иван Иванин, Кирилл Антошин и площадка United Investors.

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Суть проекта

Postoplan — это глобальная система маркетинга в соцсетях и мессенджерах. С помощью нее можно регулярно и массово размещать контент и общаться с клиентами в соцсетях, «Google Мой Бизнес» и мессенджерах. Бизнес-модель в форме SaaS Freemium, как у Slack или Trello.

Показатели

Проект стартовал в начале 2019 года, сейчас у него более 5000 бесплатных и 400 платных клиентов. Стартап целится в мировой рынок, прямо сейчас фокусируется на Испании и Латинской Америке, русскоязычных клиентов у него всего 12%.

Инвестиционное агентство Эстонии в мае этого года включило Postoplan в список «Лучшие стартапы Эстонии». Это эксклюзивный список, отобранный инвестиционным агентством Эстонии совместно с эстонской сетью бизнес-ангелов из более 1000 эстонских стартапов.

Мнение инвесторов

Инвестиция прошла на площадке United Investors, инвесторы — бизнес-ангелы Иван Иванин и Кирилл Антошин.

Я увидел сообщение о Postoplan в группе UI и какое-то время не понимал, что это и зачем. Потом много общался по Skype с основателем (тогда единственным). А когда я приехал к нему в Белград, увидел человека, который хочет заработать много денег. Это очень хорошо.

Мне понравился основатель проекта Алексей Божин, энергичный, бодрый. У нас возник конфликт, я обидел проект, не Алексея. Алексей показал свою способность держать удар и устойчивость к стрессу. Меня настораживало то, что Postoplan -- стартап с одним основателем. Но буквально на днях это изменилось, теперь их двое. В общем для меня Postoplan -- это инвестиция в основателя и его команду.


Иван Иванин

Алексей до Postoplan уже запустил несколько онлайн-бизнесов и отлично понимает боли маркетологов. Он сам был на месте своих сегодняшних клиентов.

Я поверил в его опыт, увидел конкурентов с большой капитализацией, но несовершенным продуктом, и большой объем рынка. Для меня это основные составляющие успешной инвестиции.

Кирилл Антошин

Стартап — не первый подобный проект. В России, например, популярен его прямой конкурент — «Амплифер». Но тесты и трекшен Postoplan показывают, что рынок не дожат, потенциальных клиентов не удовлетворяют текущие продукты, ниша выглядит занятой, а на самом деле свободна.

Основатель Алексей Божин — опытный предприниматель, запускал несколько успешных проектов, но сейчас полностью сфокусирован на Postoplan. А рынок и фаундер — главное в любой сделке.

Александр Горный
сооснователь United Investors

#инвестиции #unitedinvestors

Alexander Gornyi
+6670
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