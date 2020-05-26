Почему мы инвестировали €60 тысяч в систему маркетинга в соцсетях и мессенджерах Postoplan

Я увидел сообщение о Postoplan в группе UI и какое-то время не понимал, что это и зачем. Потом много общался по Skype с основателем (тогда единственным). А когда я приехал к нему в Белград, увидел человека, который хочет заработать много денег. Это очень хорошо.

Мне понравился основатель проекта Алексей Божин, энергичный, бодрый. У нас возник конфликт, я обидел проект, не Алексея. Алексей показал свою способность держать удар и устойчивость к стрессу. Меня настораживало то, что Postoplan -- стартап с одним основателем. Но буквально на днях это изменилось, теперь их двое. В общем для меня Postoplan -- это инвестиция в основателя и его команду.



