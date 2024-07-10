Приложение «Ситидрайва» вернули в App Store

Удалили его в декабре 2023 года.Профили пользователей, которые из-за этого потеряли доступ к сервису, «будут активны и актуальны», подчеркнули в компании. Там также посоветовали отключить на iPhone функцию «Сгружать неиспользуемые».В апреле 2024 года в магазин Apple добавляли приложение с основными функциями сервиса, «Каршеринг Ситидрайв!» (его удалили меньше чем через месяц). Тех, кто успел его скачать, призвали вернуться к официальному приложению, так как оно будет регулярно обновляться.Источник фото: ShutterstockКаршеринг «Ситидрайв» входит в «О2О Холдинг», которым вместе управляли «Сбер» и VK. Последний вышел из бизнеса в 2022 году. После раздела активов источник РБК говорил: «Сбер», попавший под блокирующие санкции США, не получит контроль в компании.Евгения ЕвсееваПраво24 июняВ Госдуму внесли законопроект о «запрете дискриминации» российских приложений в App Store Продавать смартфоны можно будет только в том случае, если на них устанавливается RuStore, через который можно скачивать и обновлять приложения. #новости #ситидрайв
Достаточно переписать актив на тёщу или водителя, и всё — ты чист перед лицом любых санкций 👍
А я что-то не вижу приложения
у нас зашита ссылка в первом абзике — проверьте
Сразу после публикации приложение некоторое время не индексируется в поиске
У меня еще старое стоит, досанкционное и работает. iOs не обновлял уже очень давно)
Обновления iOS никак не ломают старые приложения, удаленные из магазина.
Прикольно, не знаю конечно как они этого добивались, но явно кровью и потом!