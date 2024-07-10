Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Карьера
Техника
Разработка
Торговля
Дизайн
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Сервисы

Приложение «Ситидрайва» вернули в App Store

Удалили его в декабре 2023 года.

  • Профили пользователей, которые из-за этого потеряли доступ к сервису, «будут активны и актуальны», подчеркнули в компании. Там также посоветовали отключить на iPhone функцию «Сгружать неиспользуемые».
  • В апреле 2024 года в магазин Apple добавляли приложение с основными функциями сервиса, «Каршеринг Ситидрайв!» (его удалили меньше чем через месяц). Тех, кто успел его скачать, призвали вернуться к официальному приложению, так как оно будет регулярно обновляться.
Источник фото: Shutterstock
Источник фото: Shutterstock

  • Каршеринг «Ситидрайв» входит в «О2О Холдинг», которым вместе управляли «Сбер» и VK. Последний вышел из бизнеса в 2022 году. После раздела активов источник РБК говорил: «Сбер», попавший под блокирующие санкции США, не получит контроль в компании.

Евгения Евсеева
Право
В Госдуму внесли законопроект о «запрете дискриминации» российских приложений в App Store

Продавать смартфоны можно будет только в том случае, если на них устанавливается RuStore, через который можно скачивать и обновлять приложения.

#новости #ситидрайв

6
13
13 комментариев
Михаил Иванович

Достаточно переписать актив на тёщу или водителя, и всё — ты чист перед лицом любых санкций 👍

2
Ответить
Максим Р

А я что-то не вижу приложения

Ответить
Полина Лааксо
Автор

у нас зашита ссылка в первом абзике — проверьте

1
Ответить
Смеющаяся панда

Сразу после публикации приложение некоторое время не индексируется в поиске

Ответить
Ярослав Богданов

У меня еще старое стоит, досанкционное и работает. iOs не обновлял уже очень давно)

Ответить
Alexandre Lebedev

Обновления iOS никак не ломают старые приложения, удаленные из магазина.

Ответить
Garold268

Прикольно, не знаю конечно как они этого добивались, но явно кровью и потом!

Ответить