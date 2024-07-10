Он начисляет виртуальные моменты $DOGS за «возраст» аккаунта.Чем раньше была зарегистрирована страница, тем больше дают монет. Редактор vc.ru, например, получил 6510 штук за девять лет в Telegram. Ещё одному сотруднику «Комитета» начислили 11,8 тысячи очков за 11 лет использования.На стартовой странице также говорится, что сервис анализирует «уровень активности» аккаунта (как и что именно — не уточняют) и наличие платной подписки Premium. За вторую полагается 300 виртуальных монет.Есть реферальная программа. За друга без подписки редактору vc.ru начислили 280 баллов (его аккаунту семь лет), за друга с Premium и девятью годами в Telegram — 341 монету.В таблице лидеров отображён 101 пользователь с наибольшим количеством баллов. Нажать на ники и сразу перейти в аккаунт нельзя. Но в теории «игроки» могут отыскать нужного человека вручную, перепечатав «юзернейм».Публичный канал проекта — Dogs Community — создали 3 июля 2024 года. При написании заметки на страницу было подписано менее 1 млн человек. К моменту публикации число подписчиков достигло 1,024 млн.Первая публикация на странице вышла лишь 9 июля — с анонсом запуска самого бота. По словам авторов проекта, его подключил 1 млн человек менее чем за сутки.В своих материалах команда Dogs использует изображения щенка Спотти — одного из маскотов «ВКонтакте». Сооснователь соцсети и глава мессенджера Павел Дуров пока не комментировал запуск.О планах «залистить» настоящий токен, на который можно будет обменять виртуальные монеты из бота, тоже не говорят — пока.Полина ЛааксоСервисы6 июляВ Telegram «расходится» бот Major — за три дня к нему подключились более 4 млн пользователей Это приложение-рейтинг, в котором нужно «стать лучшим из лучших».#telegram #новости
Ой, как меня уже достали все эти монеты, звездочки и т.п. люди сошли с ума, при условии, что это им ничего не дает, лучше бы в жизни так старались, как в этих тапалках и ботах!
Угу-угу. Топ форбса тоже очень старались. В поте лица вкалывали на заводе. 👍
Давно пора понять, что жизнь это хомяк и ты его тапаешь или жизнь тапает тебя. 💁♀️
Товарищ майор додумался как выудить настоящие акки 😉👍
Здравствуйте, спасибо что с нами 10 лет, вам 5 копеек.
Та же тема, акку 10+ лет, дали 9000 очков, а в лидерборде люди по 2,5 млн очков. И вот как быть? Этот токен опять фиг когда будет залистен
Полина, остановись!!!! 😱
Люди, остановитесь!!!! 😦
А ТО ЧТО