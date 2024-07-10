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vc.ru
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Полина Лааксо
Сервисы

В Telegram «вирусится» бот Dogs — менее чем за сутки он привлёк 1 млн пользователей

Он начисляет виртуальные моменты $DOGS за «возраст» аккаунта.

  • Чем раньше была зарегистрирована страница, тем больше дают монет. Редактор vc.ru, например, получил 6510 штук за девять лет в Telegram. Ещё одному сотруднику «Комитета» начислили 11,8 тысячи очков за 11 лет использования.
В Telegram «вирусится» бот Dogs — менее чем за сутки он привлёк 1 млн пользователей
  • На стартовой странице также говорится, что сервис анализирует «уровень активности» аккаунта (как и что именно — не уточняют) и наличие платной подписки Premium. За вторую полагается 300 виртуальных монет.
  • Есть реферальная программа. За друга без подписки редактору vc.ru начислили 280 баллов (его аккаунту семь лет), за друга с Premium и девятью годами в Telegram — 341 монету.
В Telegram «вирусится» бот Dogs — менее чем за сутки он привлёк 1 млн пользователей
В Telegram «вирусится» бот Dogs — менее чем за сутки он привлёк 1 млн пользователей
  • В таблице лидеров отображён 101 пользователь с наибольшим количеством баллов. Нажать на ники и сразу перейти в аккаунт нельзя. Но в теории «игроки» могут отыскать нужного человека вручную, перепечатав «юзернейм».
В Telegram «вирусится» бот Dogs — менее чем за сутки он привлёк 1 млн пользователей
  • Публичный канал проекта — Dogs Community — создали 3 июля 2024 года. При написании заметки на страницу было подписано менее 1 млн человек. К моменту публикации число подписчиков достигло 1,024 млн.
  • Первая публикация на странице вышла лишь 9 июля — с анонсом запуска самого бота. По словам авторов проекта, его подключил 1 млн человек менее чем за сутки.
  • В своих материалах команда Dogs использует изображения щенка Спотти — одного из маскотов «ВКонтакте». Сооснователь соцсети и глава мессенджера Павел Дуров пока не комментировал запуск.
  • О планах «залистить» настоящий токен, на который можно будет обменять виртуальные монеты из бота, тоже не говорят — пока.
Полина Лааксо
Сервисы
В Telegram «расходится» бот Major — за три дня к нему подключились более 4 млн пользователей

Это приложение-рейтинг, в котором нужно «стать лучшим из лучших».

Скриншоты vc.ru

#telegram #новости

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19 комментариев
Amanda

Ой, как меня уже достали все эти монеты, звездочки и т.п. люди сошли с ума, при условии, что это им ничего не дает, лучше бы в жизни так старались, как в этих тапалках и ботах!

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Запопу Кусь

Угу-угу. Топ форбса тоже очень старались. В поте лица вкалывали на заводе. 👍

Давно пора понять, что жизнь это хомяк и ты его тапаешь или жизнь тапает тебя. 💁‍♀️

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Запопу Кусь

Товарищ майор додумался как выудить настоящие акки 😉👍

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Виталий Иванов

Здравствуйте, спасибо что с нами 10 лет, вам 5 копеек.

2
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Ivan Dobrodeev

Та же тема, акку 10+ лет, дали 9000 очков, а в лидерборде люди по 2,5 млн очков. И вот как быть? Этот токен опять фиг когда будет залистен

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Невероятный Блондин

Полина, остановись!!!! 😱

Люди, остановитесь!!!! 😦

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Полина Лааксо
Автор

А ТО ЧТО

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