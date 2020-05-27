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Евгений Делюкин
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Установка из облака, ядро Linux, улучшение поиска и другие изменения: что нового в Windows 10 May 2020 Update Материал редакции

Главные нововведения первого крупного обновления Windows 10 в 2020 году.

13 комментариев
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Вечером 27 мая Microsoft выпустила обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004). Его получат все владельцы Windows 10 в ближайшие несколько недель, найти его можно будет в «Центре обновления Windows».

Обновление не будет установлено автоматически, чтобы избежать сбоев. Пользователям нужно нажать кнопку «Проверить наличие обновлений» и установить его самостоятельно.

В Windows 10 May 2020 Update компания не только исправила ошибки, например оптимизировала поисковый движок, но и выпустила несколько новых полезных функций.

Подсистема Windows для Linux WSL 2: полноценное ядро Linux, поддержка GPU и приложений с графическим интерфейсом

Microsoft обновила подсистему Windows for Linux (WSL 2) и встроила в систему полноценное ядро Linux, основанное на стабильной версии. Оно будет обновляться через Windows Update, пользователи смогут собрать собственное ядро и использовать его в WSL 2.

Полноценное ядро ускорит работу всей Linux-подсистемы — приложений, файловой подсистемы. Также оно уменьшит время загрузки и будет поддерживать контейнеры docker, заявляет Microsoft. В некоторых командах вроде git clone и cmake подсистема WSL 2 работает от двух до пяти раз быстрее первой версии.

Демонстрация работы WSL 2

WSL 2 поддерживает Linux-приложения с графическим интерфейсом. Пользователи могут открывать их напрямую в системе наравне с Windows-приложениями.

Окно Linux (слева) и Windows внутри системы

Также WSL 2 будет поддерживать видеокарты на том же уровне, что и приложения для Windows: заявлена поддержка аналога WDDM-драйвера (Windows DIsplay Driver Model) и DirectX 12. Аппаратное ускорение упростит работу разработчикам: система станет быстрее обрабатывать параллельные вычисления и обучать модели машинного обучения.

Облачная переустановка системы

Теперь среди инструментов восстановления Windows 10 к исходному состоянию есть вариант «Загрузка из облака» — раньше систему можно было переустановить с помощью резервной копии в памяти устройства или создав накопитель с нужным образом Windows 10.

Система предупреждает: загрузка из облака займёт не менее 4 ГБ

Система загружает из облака ту же версию системы, что была на устройстве и экономит время на установке обновлений. Также облачная загрузка упрощает процесс восстановления тем, кто раньше пользовался флешками.

Обновление и оптимизация системного поиска

В новой версии Windows 10 разработчики снизили чрезмерную нагрузку на диски и процессор при индексации файлов, а также исправили общие проблемы с производительностью поиска, отмечает Microsoft.

В обновлении алгоритм индексирования файлов будет быстрее. Когда система и жёсткий диск сильно загружены или пользователь работает, индексатор не создаёт дополнительной нагрузки.

Поиск по файлам 

Поиск будет работать быстрее — из индексации по умолчанию исключат «папки разработчиков», например .git или .nuget. Это ускорит компиляцию и синхронизацию кода.

Нововведение может улучшить скорость систем, которые работают на жёстких дисках, а не на SSD-накопителях, отмечает издание Chip.de.

Индексация диска будет останавливаться или уменьшать скорость:

  • В игровом режиме.
  • Режиме энергосбережения.
  • На экране входа в систему.
  • После выхода устройства из спящего режима.
  • При загрузке процессора больше 80%.
  • Загрузке диска больше 70%.
  • Заряде батареи менее 50%.
  • Отключении экрана устройства.

Второе нововведение — интеграция быстрого доступа к информации о погоде, главных новостях и другим функциям Bing.

В «Проводнике» появился онлайн-поиск по аккаунту OneDrive и расширенный поиск по непроиндексированным папкам. Чтобы к нему перейти, нужно нажать Enter.

В разделе Quick Searches внизу можно узнать погоду, новости и факты из истории

Управление необязательными обновлениями и настройка скорости скачивания

Теперь в «Центре обновления Windows» все необязательные и крупные обновления, а также часть обновлений драйверов устройств, будут собраны на странице «Посмотреть необязательные обновления». Пользователь самостоятельно выбирает, что установить.

Также пользователи смогут настроить скорость скачивания обновлений — в абсолютных значениях (Мбайт/сек) или процентах от общей пропускной способности сети. Путь к новой опции: «Параметры» → «Обновление и безопасность» → «Оптимизация доставки» → «Дополнительные параметры».

Новое приложение Cortana

Голосовой помощник Microsoft стал отдельным системным приложением, которое устанавливается через Windows Store. Это позволит компании обновлять Cortana независимо от операционной системы, как «Почту» или браузер Edge.

Окно Cortana

При этом компания изменила функциональность Cortana. Раньше это был голосовой ассистент общего назначения вроде «Алисы» или Google Assistant для управления музыкой, «умным» домом и сторонними навыками.

Спросить о погоде или получить справку всё ещё можно, но теперь Microsoft делает акцент на продуктивности: напоминаниях, управлении событиями в календарях, рассылках и других функциях, связанных с работой. Также компания интегрирует Cortana в приложения Microsoft 365.

Теперь Cortana больше похожа на системного чат-бота, который не только может обрабатывать голосовые и текстовые запросы, но и распознаёт контекст. Microsoft заявляет, что обновила речевую и языковую модели и улучшила производительность помощника.

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Обновление «Параметров»

  • Появился баннер в верхней части домашней страницы — с профилем пользователя, быстрыми ссылками и статусами OneDrive и Windows Update и кнопкой редактирования данных учётной записи Microsoft.
На иконке OneDrive сверху — предупреждение, что пора сделать резервную копию
  • На странице «Варианты входа» можно выбрать опцию входа в систему без пароля — через биометрическую проверку Windows Hello или PIN-код.
Путь к странице: «Параметры» → «Учетные записи» → «Варианты входа»
  • В том же разделе можно выключить автоматический перезапуск приложений после перезагрузки.
  • Редизайн страницы «Состояние сети»: все доступные подключения доступны на одной странице, появилось больше информации о соединениях, к примеру, объёме трафика.
Страница находится в разделе «Параметры» → «Сеть и интернет» → «Состояние»
  • Появилась настройка скорости курсора мыши. Ранее она была только в «Панели управления».
  • Появилась возможность выбора сразу нескольких дополнительных компонентов для установки — в разделе «Параметры» → «Приложения» → «Приложения и возможности».
Список дополнительных компонентов
  • В «Специальных возможностях» появилась настройка размера и цвета индикатора текстового курсора.

Обновление «Диспетчера задач»

Теперь «Диспетчер задач» на вкладке «Производительность» отображает тип накопителя: HDD или SSD, а также температуру дискретных видеокарт.

Улучшения при работе с несколькими мониторами

Новая версия Windows включает в себя новый драйвер дисплея WDDM 2.7, который повышает производительность в играх, частоту обновления при использовании нескольких мониторов и улучшает вывод сигнала.

В May 2020 Update добавлена поддержка переменной частоты обновления видеокарты для управления видеопамятью. Это должно снизить задержки и увеличить среднюю частоту кадров в играх, считает Microsoft.

Сравнение плавности в Windows 10 1909 и Windows 10 2004

Также обновление снижает разрывы при перемещении окон приложений между мониторами, если у них разная частота обновления. Для пользователей с одним монитором исправлена ошибка, при которой перемещение окна вызывало разрывы в игре, запущенной в оконном режиме.

Другие мелкие изменения

  • Улучшение сопряжения Bluetooth-устройств с помощью технологии Swift Pair. Теперь подключить устройство можно через всплывающее уведомление, а не открытие «Параметров». Пока функция работает только с устройствами для Microsoft Surface, но в будущем будет поддерживать и другие мыши и клавиатуры.
Swift Pair
  • Из инструмента «Очистка диска» убрана папка «Загрузки».
  • WordPad, «Блокнот» и Paint стали необязательными компонентами Windows. Их можно удалить из системы и установить через «Дополнительные компоненты».
  • Функция «Управление глазами» получила поддержку перетаскивания объектов движением глаз. Людям с ограниченными возможностям станет проще управлять компьютером через специальные устройства, которые отслеживают движение глаз.
  • «Защитник Windows» переименован в Microsoft Defender.
  • Виртуальные рабочие столы, которые вызываются комбинацией Win + Tab, теперь можно переименовать, а их содержимое сохраняется при перезагрузке системы.
Переименование виртуальных рабочих столов
  • Вернулась поддержка протокола Bluetooth A2DP. Система сможет получать аудиопоток с других устройств: передавать на динамики компьютера музыку с подключенного смартфона.
  • Появилась возможность отключить уведомления для конкретного приложения после его получения. Также переработана страница настроек уведомлений системы: появились иллюстрации того, как будут выглядеть уведомления.
Настройка уведомления
  • Появилась встроенная поддержка IP-камер.
  • Новый режим планшета: увеличено расстояние между иконками, «Проводник» получил оптимизированный интерфейс для управления пальцами, а пользователи могут работать с окнами на рабочем столе.
Режим планшета
  • PowerShell Integrated Script Editor теперь дополнительный компонент системы, который установлен по умолчанию.
  • В Xbox Game Bar появился счётчик кадров в играх.
  • Калькулятор теперь может отображаться поверх всех окон.
  • Новые функции DirectX 12 Ultimate: DirectX Raytracing Tier 1.1, DirectX Mesh Shader, DirectX Sampler Feedback и другие.
  • Приложение «Ваш телефон» теперь позволяет звонить со смартфонов на Android 7.0 и выше.

#microsoft #windows

Евгений Делюкин
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13 комментариев
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Vl Al

4

"Нововведение может улучшить скорость систем, которые работают на жёстких дисках, а не на SSD-накопителях, отмечает издание Chip.de."

Без SSD - Windows 10 вообще невозможно использовать.

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Arthur Niazyan

Vl
2

На хороших хардах тоже всё летает. А так да, SSD любую операционку оживляет.

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3216q114

Arthur
0

Что подразумевается под хорошим хардом ?

Ответить

Arthur Niazyan

3216q114
0

С хорошим кешем. К примеру вот машины собранные на WD Gold или Black, зачастую даже не понимаешь, что там ssd или хард.

Ответить

3216q114

Arthur
0

black на 7200 и их отчетливо слышно, если система охлаждения ноута тихая.
По загрузке моджет и не так заметно, а во вот в остальном очень даже, если кончено ссд не на асинхроной памяти.

Ответить

Arthur Niazyan

3216q114
0

Ну я больше про производительность, а так довольно тихие блэки в добротных корпусах. В корпусах из фольги любое железо слышно как работает.

Ответить

Sergey Ontime

Vl
0

При чем здесь ОС?))

Ответить

Vl Al

Sergey
0

"Притом", что когда все маялись с 4 Мбайт ОЗУ в MS Windows 3 - разработчики в MS ваяли свои поделки на машинах с 32 Мбайт. Эти клоуны никогда не были озабочены проблемами оптимизации.

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Михаил Плясунов

1

Ну нафиг эти Окна. Накатывайте manjaro и радуйтесь жизни

Ответить

Алексей Шевцов

1

Вкладки в проводнике не сделали, а обещали.

Ответить

Aleksandr Sorokin

0

Судя по описанию, выкатили довольно много всего и при этом остаётся той же ОСью, не придётся ставить новую, подход очень похож на линупс. Интересно звучит восстановление предидущих приложений после перезагрузки (МАКось это умеет миллион лет). Главное, чтобы процесс обновления был безболезненным для пользователей и не полезли баги. 
ЗЫ всё ещё не научились менять направление скрола мыши

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Максим Климанов

0

Очень интересные нововведения,так и на винду перейду) Посмотрим как это всё будет работать...

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Samo Karapetyan

0

Будет полезно, посмотрите 

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