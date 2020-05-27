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Главные нововведения первого крупного обновления Windows 10 в 2020 году.
Вечером 27 мая Microsoft выпустила обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004). Его получат все владельцы Windows 10 в ближайшие несколько недель, найти его можно будет в «Центре обновления Windows».
Обновление не будет установлено автоматически, чтобы избежать сбоев. Пользователям нужно нажать кнопку «Проверить наличие обновлений» и установить его самостоятельно.
В Windows 10 May 2020 Update компания не только исправила ошибки, например оптимизировала поисковый движок, но и выпустила несколько новых полезных функций.
Microsoft обновила подсистему Windows for Linux (WSL 2) и встроила в систему полноценное ядро Linux, основанное на стабильной версии. Оно будет обновляться через Windows Update, пользователи смогут собрать собственное ядро и использовать его в WSL 2.
Полноценное ядро ускорит работу всей Linux-подсистемы — приложений, файловой подсистемы. Также оно уменьшит время загрузки и будет поддерживать контейнеры docker, заявляет Microsoft. В некоторых командах вроде git clone и cmake подсистема WSL 2 работает от двух до пяти раз быстрее первой версии.
WSL 2 поддерживает Linux-приложения с графическим интерфейсом. Пользователи могут открывать их напрямую в системе наравне с Windows-приложениями.
Также WSL 2 будет поддерживать видеокарты на том же уровне, что и приложения для Windows: заявлена поддержка аналога WDDM-драйвера (Windows DIsplay Driver Model) и DirectX 12. Аппаратное ускорение упростит работу разработчикам: система станет быстрее обрабатывать параллельные вычисления и обучать модели машинного обучения.
Теперь среди инструментов восстановления Windows 10 к исходному состоянию есть вариант «Загрузка из облака» — раньше систему можно было переустановить с помощью резервной копии в памяти устройства или создав накопитель с нужным образом Windows 10.
Система загружает из облака ту же версию системы, что была на устройстве и экономит время на установке обновлений. Также облачная загрузка упрощает процесс восстановления тем, кто раньше пользовался флешками.
В новой версии Windows 10 разработчики снизили чрезмерную нагрузку на диски и процессор при индексации файлов, а также исправили общие проблемы с производительностью поиска, отмечает Microsoft.
В обновлении алгоритм индексирования файлов будет быстрее. Когда система и жёсткий диск сильно загружены или пользователь работает, индексатор не создаёт дополнительной нагрузки.
Поиск будет работать быстрее — из индексации по умолчанию исключат «папки разработчиков», например .git или .nuget. Это ускорит компиляцию и синхронизацию кода.
Нововведение может улучшить скорость систем, которые работают на жёстких дисках, а не на SSD-накопителях, отмечает издание Chip.de.
Индексация диска будет останавливаться или уменьшать скорость:
Второе нововведение — интеграция быстрого доступа к информации о погоде, главных новостях и другим функциям Bing.
В «Проводнике» появился онлайн-поиск по аккаунту OneDrive и расширенный поиск по непроиндексированным папкам. Чтобы к нему перейти, нужно нажать Enter.
Теперь в «Центре обновления Windows» все необязательные и крупные обновления, а также часть обновлений драйверов устройств, будут собраны на странице «Посмотреть необязательные обновления». Пользователь самостоятельно выбирает, что установить.
Также пользователи смогут настроить скорость скачивания обновлений — в абсолютных значениях (Мбайт/сек) или процентах от общей пропускной способности сети. Путь к новой опции: «Параметры» → «Обновление и безопасность» → «Оптимизация доставки» → «Дополнительные параметры».
Голосовой помощник Microsoft стал отдельным системным приложением, которое устанавливается через Windows Store. Это позволит компании обновлять Cortana независимо от операционной системы, как «Почту» или браузер Edge.
При этом компания изменила функциональность Cortana. Раньше это был голосовой ассистент общего назначения вроде «Алисы» или Google Assistant для управления музыкой, «умным» домом и сторонними навыками.
Спросить о погоде или получить справку всё ещё можно, но теперь Microsoft делает акцент на продуктивности: напоминаниях, управлении событиями в календарях, рассылках и других функциях, связанных с работой. Также компания интегрирует Cortana в приложения Microsoft 365.
Теперь Cortana больше похожа на системного чат-бота, который не только может обрабатывать голосовые и текстовые запросы, но и распознаёт контекст. Microsoft заявляет, что обновила речевую и языковую модели и улучшила производительность помощника.
Теперь «Диспетчер задач» на вкладке «Производительность» отображает тип накопителя: HDD или SSD, а также температуру дискретных видеокарт.
Новая версия Windows включает в себя новый драйвер дисплея WDDM 2.7, который повышает производительность в играх, частоту обновления при использовании нескольких мониторов и улучшает вывод сигнала.
В May 2020 Update добавлена поддержка переменной частоты обновления видеокарты для управления видеопамятью. Это должно снизить задержки и увеличить среднюю частоту кадров в играх, считает Microsoft.
Также обновление снижает разрывы при перемещении окон приложений между мониторами, если у них разная частота обновления. Для пользователей с одним монитором исправлена ошибка, при которой перемещение окна вызывало разрывы в игре, запущенной в оконном режиме.
"Нововведение может улучшить скорость систем, которые работают на жёстких дисках, а не на SSD-накопителях, отмечает издание Chip.de."
Без SSD - Windows 10 вообще невозможно использовать.
На хороших хардах тоже всё летает. А так да, SSD любую операционку оживляет.
С хорошим кешем. К примеру вот машины собранные на WD Gold или Black, зачастую даже не понимаешь, что там ssd или хард.
Ну я больше про производительность, а так довольно тихие блэки в добротных корпусах. В корпусах из фольги любое железо слышно как работает.
При чем здесь ОС?))
Судя по описанию, выкатили довольно много всего и при этом остаётся той же ОСью, не придётся ставить новую, подход очень похож на линупс. Интересно звучит восстановление предидущих приложений после перезагрузки (МАКось это умеет миллион лет). Главное, чтобы процесс обновления был безболезненным для пользователей и не полезли баги.
ЗЫ всё ещё не научились менять направление скрола мыши
Очень интересные нововведения,так и на винду перейду) Посмотрим как это всё будет работать...
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