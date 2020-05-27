Абоненты жалуются на проблемы со связью, но новый инвестор не планирует закрывать проект, говорит источник.
- Абоненты оператора Easy4 начали жаловаться в соцсетях на низкое качество связи и невозможность связаться с техподдержкой. Сам сервис несколько недель назад перестал подключать новых абонентов, пишет РБК со ссылкой на источники на рынке телекома.
- Easy4 — бренд ООО «Сонет» для оказания услуг по модели виртуального оператора связи. Проект был запущен в 2018 году. В октябре 2019 года компания получила разрешение ФСБ на продажу виртуальных карт eSIM, с возможностью переключения между разными операторами. Для подключения нужна была регистрация на госуслугах.
- Компания планировала работать на сетях всех операторов связи и предлагала более доступные тарифы, чем у конкурентов, указывает РБК. Однако официально было известно только о её договорённости с Tele2. В 2018-2025 году объём инвестиций в проект Easy4 должен был составить 900 млн рублей, рассказывал изданию владелец оператора Сергей Малышкин.
- У Малышкина возник конфликт с новым инвестором проекта Анатолием Яблонским, членом совета директоров банка «Авангард», из-за погашения долгов по зарплатам и других трат, рассказал РБК источник. В 2018 году выручка компании, по данным СПАРК, составила 18 тысяч рублей, в 2019 году её трижды проверял Роструд, узнало издание.
- Зарплатные долги ООО «Сонет» погасил банк «Авангард», новый инвестор планирует продолжить проект, рассказали РБК источники. Получить комментарии Малышкина и Яблонского изданию не удалось.
- Документы, необходимые для полноценного внедрения eSIM в России, до конца не разработаны. В феврале Минкомсвязи предложило отсрочить легализацию eSIM до конца 2020 года из-за ненадёжной дистанционной идентификации. Сейчас разрешения на работу с eSIM есть у трёх компаний: Easy4, Tele2 и «Тинькофф мобайл».
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alex twit
Сонет - новых абонентов нет
Alexander Stogov
Знакомый там работал: ровно перед началом карантина большая часть сотрудников была сокращена, наверное поэтому и не достучаться ни до кого.