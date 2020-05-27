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Галина Мубаракшина
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РБК: виртуальный оператор Easy4, одним из немногих получивший право на продажу eSIM, перестал подключать новых абонентов Материал редакции

Абоненты жалуются на проблемы со связью, но новый инвестор не планирует закрывать проект, говорит источник.

  • Абоненты оператора Easy4 начали жаловаться в соцсетях на низкое качество связи и невозможность связаться с техподдержкой. Сам сервис несколько недель назад перестал подключать новых абонентов, пишет РБК со ссылкой на источники на рынке телекома.
  • Easy4 — бренд ООО «Сонет» для оказания услуг по модели виртуального оператора связи. Проект был запущен в 2018 году. В октябре 2019 года компания получила разрешение ФСБ на продажу виртуальных карт eSIM, с возможностью переключения между разными операторами. Для подключения нужна была регистрация на госуслугах.
  • Компания планировала работать на сетях всех операторов связи и предлагала более доступные тарифы, чем у конкурентов, указывает РБК. Однако официально было известно только о её договорённости с Tele2. В 2018-2025 году объём инвестиций в проект Easy4 должен был составить 900 млн рублей, рассказывал изданию владелец оператора Сергей Малышкин.
  • У Малышкина возник конфликт с новым инвестором проекта Анатолием Яблонским, членом совета директоров банка «Авангард», из-за погашения долгов по зарплатам и других трат, рассказал РБК источник. В 2018 году выручка компании, по данным СПАРК, составила 18 тысяч рублей, в 2019 году её трижды проверял Роструд, узнало издание.
  • Зарплатные долги ООО «Сонет» погасил банк «Авангард», новый инвестор планирует продолжить проект, рассказали РБК источники. Получить комментарии Малышкина и Яблонского изданию не удалось.
  • Документы, необходимые для полноценного внедрения eSIM в России, до конца не разработаны. В феврале Минкомсвязи предложило отсрочить легализацию eSIM до конца 2020 года из-за ненадёжной дистанционной идентификации. Сейчас разрешения на работу с eSIM есть у трёх компаний: Easy4, Tele2 и «Тинькофф мобайл».

#новость #esim #easy4

Галина Мубаракшина
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2 комментария
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alex twit

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Сонет - новых абонентов нет

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Alexander Stogov

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Знакомый там работал: ровно перед началом карантина большая часть сотрудников была сокращена, наверное поэтому и не достучаться ни до кого.

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