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Галина Мубаракшина
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РБК: виртуальный оператор Easy4 перестал продавать eSIM и накопил долги перед сотрудниками Материал редакции

Easy4 — одна из немногих компаний, получивших разрешение ФСБ на продажу виртуальных SIM-карт в России.

  • Абоненты оператора Easy4 начали жаловаться в соцсетях на низкое качество связи и невозможность связаться с техподдержкой. Сам сервис несколько недель назад перестал подключать новых абонентов, пишет РБК со ссылкой на источники на рынке телекома.
  • Easy4 — бренд ООО «Сонет» для оказания услуг по модели виртуального оператора связи. Проект был запущен в 2018 году. В октябре 2019 года компания получила разрешение ФСБ на продажу виртуальных карт eSIM, с возможностью переключения между разными операторами. Для оформления нужна была регистрация на госуслугах.
  • Компания планировала работать на сетях всех операторов связи и предлагала более доступные тарифы, чем у конкурентов, указывает РБК. Однако официально было известно только о её договорённости с Tele2. В 2018-2025 году объём инвестиций в проект Easy4 должен был доставить 900 млн рублей, рассказывал изданию владелец оператора Сергей Малышкин.
  • У Малышкина возник конфликт с новым инвестором проекта Анатолием Яблонским, членом совета директоров банка «Авангард», из-за погашения долгов по зарплатам и других трат, рассказал РБК источник. В 2018 году выручка компании, по данным СПАРК, составила 18 тысяч рублей, в 2019 году её трижды проверял Ростуд, узнало издание.
  • Зарплатные долги ООО «Сонет» погасил банк «Авангард», новый инвестор планирует продолжить работу проекта, рассказали РБК источники. Получить комментарии Малышкина и Яблонского изданию не удалось.
  • Документы, необходимые для полноценного внедрения eSIM в России, до конца не разработаны. В феврале Минкомсвязи предложило отсрочить легализацию eSIM до конца 2020 года из-за ненадёжной дистанционной идентификации. Сейчас разрешения на работу с eSIM есть у трёх компаний: Easy4, Tele2 и «Тинькофф Мобайл».

#новость #esim #easy4

Галина Мубаракшина
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