Сервис монетизации для авторов Boosty рассказал о сложностях с выводом денег на карты

Мы уже активно работаем над решением этой проблемы. К сожалению, не всё зависит от нас — задержки часто вызваны техническими работами на стороне банков. В ближайшие дни вывод средств может работать нестабильно, так как мы налаживаем работу с новым партнёром.

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