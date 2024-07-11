Сервис монетизации для авторов Boosty рассказал о сложностях с выводом денег на карты

Мы уже активно работаем над решением этой проблемы. К сожалению, не всё зависит от нас — задержки часто вызваны техническими работами на стороне банков. В ближайшие дни вывод средств может работать нестабильно, так как мы налаживаем работу с новым партнёром.
Boosty
тревожный звоночек однако(( как бы и этот ручеек дохода авторам не перекрылся...
Сервис в основном для наших. Не будет работать - найдут другой
Тревожные звоночки уже давно и повсюду, пока что получается кое-как адаптироваться
VK себе ноги так не отстрелит. Будет работать, будет.
ну 3-4 дня задержки не так и много,главное что по итогу приходит. Вообще вроде есть же альтернатива -патреон.
Проблему уже исправляют.Ну молодцы конечно что сразу принялись за это дело, но все равно думаю быстро не решится
Меня вообще вся ваша монетизация выводит из себя, сфера еще до конца не развилась, но уже все толпами туда побежали и думают, что они зарабатывают, а на самом деле просто развод, может кто-то и да, я не спорю, но большинство...