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Евгения Евсеева
Сервисы

Сервис монетизации для авторов Boosty рассказал о сложностях с выводом денег на карты

Проблему уже исправляют.

  • О проблемах с выводом денег на рублёвые карты сервис рассказал сам ещё 9 июля 2024 года.
Мы уже активно работаем над решением этой проблемы. К сожалению, не всё зависит от нас — задержки часто вызваны техническими работами на стороне банков. В ближайшие дни вывод средств может работать нестабильно, так как мы налаживаем работу с новым партнёром.
Boosty
  • В комментариях пользователи говорят, что деньги уже несколько дней не получается вывести и на VK Pay. Кто-то не может вывести их с 28 июня, некоторые говорят о задержках в три или четыре дня. Другие — что деньги им приходят.
  • Boosty — сервис монетизации для авторов. Он позволяет им получать донаты или выкладывать платные посты — можно оформить ежемесячную подписку или покупать доступ к публикациям по отдельности. Полученные деньги раз в сутки выводятся авторам — на банковскую карту, VK Pay или PayPal.

#новости #boosty

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11
11 комментариев
Тоня Суркина

тревожный звоночек однако(( как бы и этот ручеек дохода авторам не перекрылся...

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Берик Павлов

Сервис в основном для наших. Не будет работать - найдут другой

1
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Freak

Тревожные звоночки уже давно и повсюду, пока что получается кое-как адаптироваться

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Забанен Обиженками

VK себе ноги так не отстрелит. Будет работать, будет.

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Михаил Нестряев

ну 3-4 дня задержки не так и много,главное что по итогу приходит. Вообще вроде есть же альтернатива -патреон.

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Марк Ветров

Проблему уже исправляют.Ну молодцы конечно что сразу принялись за это дело, но все равно думаю быстро не решится

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Petr Razdorov

Меня вообще вся ваша монетизация выводит из себя, сфера еще до конца не развилась, но уже все толпами туда побежали и думают, что они зарабатывают, а на самом деле просто развод, может кто-то и да, я не спорю, но большинство...

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