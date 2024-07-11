Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Техника
Торговля
Разработка
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Сервисы

Apple на десять лет откроет сторонним разработчикам в ЕС доступ к бесконтактной оплате через NFC

Еврокомиссия с 2022 года обвиняла компанию в недобросовестной конкуренции на рынке платежей.

  • Антимонопольные регуляторы ЕС приняли предложение Apple по предоставлению конкурентам доступа к технологии бесконтактных платежей, пишет Bloomberg.
  • В частности, компания обязалась разрешить доступ к NFC-чипам на своих устройствах, а также функциям бесконтактной оплаты сторонним разработчикам на территории Европейской экономической зоны.
  • Правила продолжат действовать в течение десять лет, а компания будет отчитываться за их исполнение.
  • Еврокомиссия обвинила Apple в недобросовестной конкуренции из-за ограничения доступа к бесконтактной оплате весной 2022 года. После этого компания предложила предоставить конкурентам доступ к технологии, регуляторы ЕС рассматривали инициативу с января 2024 года.
  • Тогда же Apple объявила, что разрешит использовать сторонние магазины iOS-приложений, а также скачивать программы напрямую с сайтов разработчиков в ЕС в соответствие с законом о цифровых рынках (DMA). Первый сторонний магазин приложений для iOS заработал в апреле.
  • 29 апреля Еврокомиссия обязала Apple разрешить сторонние магазины приложений для iPad в странах ЕС. Компания обязана исполнить распоряжение в течение шести месяцев.

#новости #apple #ес

1
1
24
24 комментария
Павел Камбулин

Надеюсь в рф придумают обходку))))

4
Ответить
Бинарный Ёж

Установку сторонних магазинов они через интеграцию партнёров в своё облако сделали, а не на железе. Тут наверное так же, т.е. может быть и не сломать.

1
Ответить
Николай Верегин

Обходку давно придумали, называется отечественный смартфон Р-фон

1
Ответить
Vitold S.

Непонятно они ранее работали в РФ, а значит могут уходить и тогда должны вроде как обслуживать оставшихся пользователей до конца службы телефончиков. Другое дело, что новые работать не будут, так как мделаны для рынка других стран.

Ответить
Лариса

Придумали бы уже что-то, что бы не надо было придумывать обходки

Ответить
Демид Духовный

Ждём Rustore обязательным к установке на Айфоне)

2
Ответить
Павел Камбулин

Да нафиг этот Рустор нужен

2
Ответить