Apple на десять лет откроет сторонним разработчикам в ЕС доступ к бесконтактной оплате через NFC

Еврокомиссия с 2022 года обвиняла компанию в недобросовестной конкуренции на рынке платежей.Антимонопольные регуляторы ЕС приняли предложение Apple по предоставлению конкурентам доступа к технологии бесконтактных платежей, пишет Bloomberg.В частности, компания обязалась разрешить доступ к NFC-чипам на своих устройствах, а также функциям бесконтактной оплаты сторонним разработчикам на территории Европейской экономической зоны.Правила продолжат действовать в течение десять лет, а компания будет отчитываться за их исполнение.Еврокомиссия обвинила Apple в недобросовестной конкуренции из-за ограничения доступа к бесконтактной оплате весной 2022 года. После этого компания предложила предоставить конкурентам доступ к технологии, регуляторы ЕС рассматривали инициативу с января 2024 года.Тогда же Apple объявила, что разрешит использовать сторонние магазины iOS-приложений, а также скачивать программы напрямую с сайтов разработчиков в ЕС в соответствие с законом о цифровых рынках (DMA). Первый сторонний магазин приложений для iOS заработал в апреле.29 апреля Еврокомиссия обязала Apple разрешить сторонние магазины приложений для iPad в странах ЕС. Компания обязана исполнить распоряжение в течение шести месяцев.#новости #apple #ес
Надеюсь в рф придумают обходку))))
Установку сторонних магазинов они через интеграцию партнёров в своё облако сделали, а не на железе. Тут наверное так же, т.е. может быть и не сломать.
Обходку давно придумали, называется отечественный смартфон Р-фон
Непонятно они ранее работали в РФ, а значит могут уходить и тогда должны вроде как обслуживать оставшихся пользователей до конца службы телефончиков. Другое дело, что новые работать не будут, так как мделаны для рынка других стран.
Придумали бы уже что-то, что бы не надо было придумывать обходки
Ждём Rustore обязательным к установке на Айфоне)
Да нафиг этот Рустор нужен