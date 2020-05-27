Из-за приложения люди теряют работу и отношения, но за восемь лет его существования проблему так и не удалось решить.

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Сервис займов OKash, популярный в Кении и Нигерии, отправляет всему списку контактов клиента сообщения о том, что тот не выплатил долг вовремя. Пострадавшие клиенты рассказали об этом Rest of World, и издание разобралось, как работает сервис, а пользователи реагируют на унижение.

Интерфейс приложения OKash

OKash запустила в 2012 году кенийская компания Opay. Сервис предлагает пользователям быстро занять средства — нужно только скачать приложение и ввести свои банковские данные, чтобы алгоритм рассчитал кредитный рейтинг клиента и определил начальный лимит заёма. В пользовательском соглашении OKash предупреждает: скачав приложение, клиент даёт сервису доступ к списку контактов.

Менеджер кенийской компании iNGO Дэвид Кирагу брал займы в OKash, чтобы платить за жильё. Он начал с $15, но со временем суммы займов увеличивались, и ему ещё до срока выплаты стали звонить с вопросом, собирается ли он возвращать долг.

Он не смог вернуть деньги вовремя. После этого коллекторы стали рассылать оповещения о просрочке родителям, друзьям и коллегам Кирагу. Получив такое сообщение, отец должника назвал его позором семьи.

Другие пользователи рассказывают, что из-за подобных сообщений потеряли работу или отношения. «Они хотят, чтобы ты брал больше займов в приложении, но если не можешь выплатить долг вовремя, подход простой: плати, или мы разрушим то, что тебе дорого», — говорит Кирагу.

В январе представитель компании сообщил Bloomberg, что сервис перестал использовать данные клиентов в коллекторских целях. Однако, судя по отзывам в Google Play, сервис не перестал унижать клиентов, а в условиях использования сохранился пункт о доступе к списку контактов.

Клиенты находят способ перехитрить OKash. Например, одна из пользовательниц написала всем людям из своего списка контактов, что её телефон украли, и попросила игнорировать сообщения от мошенников, а затем удалила приложение. Пользователи, с которыми удалось связаться авторам Rest of World, либо удаляют приложение при первой же возможности, либо не платят даже после оповещения родственников.