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Полина Лааксо
Сервисы

«Ростелеком» предупредил о возможных сбоях в работе YouTube

У абонентов всех российских операторов.

  • По словам компании, причина — «технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках». Его используют для ускорения загрузки контента.
  • «Расширить» оборудование невозможно, поэтому мощности перегружены. Сроки и способы решения проблем не называют.
  • Ранее 12 июля 2024 года о возможном снижении скорости загрузки роликов на YouTube писал Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.
У вас тормозит загрузка видео на YouTube?
Да
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Сбоят все сервисы Google
Нет голосовАнонимный
Источник фото: «<a href="https://ria.ru/20240710/youtube-1958835696.html" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РИА Новости</a>»
Источник фото: «РИА Новости»

#новости #google #youtube

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134 комментария
Артур Томилко

кажется началось

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u24.gov.ua

Отец знакомого работает в Ростелекоме. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...

22
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Невкусно и грустно

Как там пелось в песне?

"Не надо печалиться, ГУЛАГ впереди, не надо печалиться, надейся и жди" (ну или как-то так)

2
1
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Jiu and vali

Там Горелкин как раз про это и говорил, про замедление.

2
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Kirill Kirillov

Да-да, оборудование "исчерпало свои возможности" именно с сегодняшнего дня. Кто бы сомневался.

27
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Берик Павлов

Да там гугл давно перестал поставлять сервера кэширования трафика, проблема в том, что ролики смотрятся в основном русские, но при этом забиваются иностранные дорогие каналы. Так что проблема есть давно

4
1
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Ddd

ну так бывает, вчера вечером ещё норм работало, а сегодня утром внезапно трафик вырос так, что уже не справляется..

5
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