«Ростелеком» предупредил о возможных сбоях в работе YouTube

У абонентов всех российских операторов. По словам компании, причина — «технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках». Его используют для ускорения загрузки контента.«Расширить» оборудование невозможно, поэтому мощности перегружены. Сроки и способы решения проблем не называют.Ранее 12 июля 2024 года о возможном снижении скорости загрузки роликов на YouTube писал Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.У вас тормозит загрузка видео на YouTube?ДаНетСбоят все сервисы GoogleНет голосовАнонимныйИсточник фото: «РИА Новости»#новости #google #youtube
кажется началось
Отец знакомого работает в Ростелекоме. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...
Как там пелось в песне?
"Не надо печалиться, ГУЛАГ впереди, не надо печалиться, надейся и жди" (ну или как-то так)
Там Горелкин как раз про это и говорил, про замедление.
Да-да, оборудование "исчерпало свои возможности" именно с сегодняшнего дня. Кто бы сомневался.
Да там гугл давно перестал поставлять сервера кэширования трафика, проблема в том, что ролики смотрятся в основном русские, но при этом забиваются иностранные дорогие каналы. Так что проблема есть давно
ну так бывает, вчера вечером ещё норм работало, а сегодня утром внезапно трафик вырос так, что уже не справляется..