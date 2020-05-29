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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Сотрудники поют о сложностях работы и новом восприятии реальности.
Команда Figma опубликовала в своём YouTube-канале видео об «удалёнке». Сотрудники компании спели в Zoom о сложностях работы и новом восприятии реальности.
«Дважды в год мы устраиваем неделю творчества, когда каждый может поработать надо проектом Figma, который ему нравится. Мы не можем показать вам эти проекты, потому что они станут частью "дорожной карты" продукта. Но мы можем показать вот это», — говорится в комментарии к видео.
На момент публикации заметки видео посмотрели более 58,8 тысяч раз.
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