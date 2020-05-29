«Дважды в год мы устраиваем неделю творчества, когда каждый может поработать надо проектом Figma, который ему нравится. Мы не можем показать вам эти проекты, потому что они станут частью "дорожной карты" продукта. Но мы можем показать вот это», — говорится в комментарии к видео.