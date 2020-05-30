Стартапы недели: замена 911, японский подбор жилья и сервис внештатной поддержки клиентов

А также судьба проектов из обозров прошлых лет.

В закладки

На этой неделе в #стартапдня были четыре стартапа.

Pivot Bio выращивает бактерии, которые заменяют азотные удобрения.

На площадке United Investors прошла новая сделка. Инвестиции получил Postoplan — инструмент SMM-менеджера, рассыльщик и планировщик постов.

Mark43 автоматизирует полицию. Если бы автоматизировал университеты — назывался бы Mark42, конечно.

CargoX — бразильский Uber для грузоперевозок. В отличие от тысяч аналогов — успешный и большой.

В среду 3 июня проводим «день открытых дверей» нашего акселератора, инвесторы расскажут, что они ждут от проектов. И, напоминаю, 5 июня прием заявок заканчивается, откладывать больше нельзя, эта неделя последняя. Сайт акселератора.

На YouTube я выложил запись нашего бизнес-баттла с Федором Овчинниковым, основателем «Додо пиццы».

Самый популярный пост в инстаграм на этой неделе был о юридических адресах.

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет. Upgrade, Wi5, 3D Hubs и Atomos без новостей, Collective Retreats, Pluto VR и CHECK.invend без новостей и это плохие новости, Thrive Market, Ellevest без новостей растут.

Японский Renoveru – агентство полного цикла в подборе жилья, он организует поиск квартиры, сделку и ремонт. Единый подрядчик на всех этапах снимает риски разочарований «нет, так не получится, в таких квартирах смежный туалет сделать нельзя».

После нескольких лет затишья компания привлекла раунд, объявленная сумма – почти 40 миллионов долларов, но там и операционные займы в общий котел намешаны, сколько именно инвестиций – непонятно. Зато PR рассказал о 2800 клиентах за историю компании и это число, наверное, надо воспринимать буквально. Не так уж много.

Американский RapidSOS развивает SDK экстренной связи со службой спасения, замену теплого лампового телефонного звонка в 911. Оператор не задает вопросы, а сразу видит имя обратившегося и его координаты на карте.

Стартап привлекает раунды каждый год, как по расписанию. В этом октябре – очередные 25 миллионов долларов.

Американский Directly снижает корпорациям-клиентам расходы на поддержку на сайте. Стартап нанимает сеть внештатных «экспертов», способных ответить на вопрос типа «что делать, если не пришел код в SMS». И, кроме того, софт записывает ответы из диалогов и переиспользует лучшие без участия человека.

В итоге, когда пользователь что-то спрашивает, он с высокой вероятностью получает ответ из базы знаний, и отправляется к аутсорсеру, только если остался недовольным автоматикой. Эксперт отвлекается на работу и прямо с пляжа зарабатывает за минуту пару долларов. Стандартный робот экономит 90%, аутсорс 50%, Directly убирает 95% расходов!

Уже в 2020 году стартап привлек два раунда, в сумме 31 миллион долларов. Оценка в первом была 110 миллионов.