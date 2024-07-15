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Таня Боброва
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Несколько российских девелоперов потеряли доступ к проектной документации из-за блокировки аккаунтов Autodesk — РБК

Американская компания запретила клиентам использовать своё ПО в России ещё в марте 2024 года.

  • Несколько крупных девелоперов потеряли доступ к облаку разработчика систем автоматизированного проектирования для строительства, проектирования и промышленного дизайна Autodesk BIM 360 и доступ к хранившейся там проектной документации. Об этом рассказали источники РБК.
  • По данным издания, Autodesk начала блокировку тех компаний из России, которые продолжали пользоваться её решением, делая закупки через третьи страны или VPN. Факт блокировки подтвердили президент ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» Михаил Викторов и директор по девелопменту Rariteco Екатерина Борисова.
  • Autodesk запретила клиентам использовать своё ПО в России ещё в марте 2024 года. О приостановке работы в стране компания объявила в марте 2022-го и с тех пор закрыла официальные поставки.
  • По словам Викторова, при отключении российских пользователей от своей системы Autodesk может удалить их учётные записи или стереть все данные, которые хранились в облаке.
  • Один из источников говорит, что в 2022-м часть девелоперов покупала лицензии Autodesk через Казахстан, Киргизию, ОАЭ и другие страны. Autodesk нашла следы использования своего продукта компаниями из России и отключила его для них. После этого некоторые девелоперы стали активно переходить на российское ПО.
  • По оценке компании-разработчика инженерного ПО «Аскон», минимум 30% девелоперов начали использовать отечественное ПО. Среди остальных 70% в основном используют Autodesk, а также ПО для локальных задач.

#новости #autodesk

1
55
55 комментариев
Вадим Д.

Когда всё на пользу — бывает что польза ну очень неожиданная.

Ну и «несколько девелоперов» не думали что так и будет?
Хотя что они могли сделать? На бумагу переходить?

9
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ChBRR

В любом случае всё идëт в соответствии с планом.

11
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Eddie II

На бумагу переходить?Ну да, для чего черчение в школы возвращают? ПО это западные ценности, так-то.

3
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Елена Зайцева

при такой пользе и вреда не нужною)))

1
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Sergey Kosovsky

Перешли на российское ПО - это может говорить только тот, кто работает по стандартам 20-30 летней давности, которые перешли из черчения с кульмана на черчение в автокаде.

С другой стороны культура именно черчения у нас развита, но это считается устаревшим способом проектирования.

Современное проектирование - это моделирование в полном смысле этого слова, а российске разработки - это уровень 2D автокада. Чтобы написать тот же Revit или PDMS - нужно лет 10 разрабатывать продукт с кучей компаний, которые тебе будут давать обратную связь...

Я думаю сейчас просто поднимут сервера в Казахстане - и будут под тотальным VPN гонять трафика автокада, чтобы никак не могли спалить...

8
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ЯжПрограммист

культура именно черчения у нас развитаКультура черчения:

5
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Павел Гузенко

С каких пор кривой автокад лучше того же компаса, особенно с точки зрения 3D моделирования и переноса потом в 2D на чертежи . Этот коммент заставил меня первый раз залогиниться и оставить комментарий =D

2
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