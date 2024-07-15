Несколько российских девелоперов потеряли доступ к проектной документации из-за блокировки аккаунтов Autodesk — РБК

Американская компания запретила клиентам использовать своё ПО в России ещё в марте 2024 года.Несколько крупных девелоперов потеряли доступ к облаку разработчика систем автоматизированного проектирования для строительства, проектирования и промышленного дизайна Autodesk BIM 360 и доступ к хранившейся там проектной документации. Об этом рассказали источники РБК.По данным издания, Autodesk начала блокировку тех компаний из России, которые продолжали пользоваться её решением, делая закупки через третьи страны или VPN. Факт блокировки подтвердили президент ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» Михаил Викторов и директор по девелопменту Rariteco Екатерина Борисова.Autodesk запретила клиентам использовать своё ПО в России ещё в марте 2024 года. О приостановке работы в стране компания объявила в марте 2022-го и с тех пор закрыла официальные поставки.По словам Викторова, при отключении российских пользователей от своей системы Autodesk может удалить их учётные записи или стереть все данные, которые хранились в облаке.Один из источников говорит, что в 2022-м часть девелоперов покупала лицензии Autodesk через Казахстан, Киргизию, ОАЭ и другие страны. Autodesk нашла следы использования своего продукта компаниями из России и отключила его для них. После этого некоторые девелоперы стали активно переходить на российское ПО.По оценке компании-разработчика инженерного ПО «Аскон», минимум 30% девелоперов начали использовать отечественное ПО. Среди остальных 70% в основном используют Autodesk, а также ПО для локальных задач. #новости #autodesk
Когда всё на пользу — бывает что польза ну очень неожиданная.
Ну и «несколько девелоперов» не думали что так и будет?
Хотя что они могли сделать? На бумагу переходить?
В любом случае всё идëт в соответствии с планом.
На бумагу переходить?Ну да, для чего черчение в школы возвращают? ПО это западные ценности, так-то.
при такой пользе и вреда не нужною)))
Перешли на российское ПО - это может говорить только тот, кто работает по стандартам 20-30 летней давности, которые перешли из черчения с кульмана на черчение в автокаде.
С другой стороны культура именно черчения у нас развита, но это считается устаревшим способом проектирования.
Современное проектирование - это моделирование в полном смысле этого слова, а российске разработки - это уровень 2D автокада. Чтобы написать тот же Revit или PDMS - нужно лет 10 разрабатывать продукт с кучей компаний, которые тебе будут давать обратную связь...
Я думаю сейчас просто поднимут сервера в Казахстане - и будут под тотальным VPN гонять трафика автокада, чтобы никак не могли спалить...
культура именно черчения у нас развитаКультура черчения:
С каких пор кривой автокад лучше того же компаса, особенно с точки зрения 3D моделирования и переноса потом в 2D на чертежи . Этот коммент заставил меня первый раз залогиниться и оставить комментарий =D