Тут такое дело. Patreon со следующего месяца начнёт следовать законам России и будет брать положенные 20% НДС с российских (и еще некоторых) карт. Да, для меня тоже было удивлением, что он этого не делал раньше.

Это значит, что если вы платите с российской карты, теперь вместо $1 с вас спишут $1.20. Вот эти двадцать центов будут уходить в российскую казну, чтобы государство делало вашу жизнь приятной и сытной. Наверное.

Жителям других стран волноваться не стоит. Вы уже платите свой VAT и скорее всего привыкли :)

Для меня это так же отвратительно, как и для вас. Вам вдруг с ничего надо платить на 20% больше, из которых до меня ничего не дойдет. Для меня же это, наоборот, означает, что сейчас люди массово пойдут переходить на меньшие tier'ы ради экономии и мои доходы просядут. Так работает экономика.

Зато в следующий раз, когда увидите свежевыкрашенный бордюр во дворе, можете смело сказать — вот, это с того доллара Вастрику!