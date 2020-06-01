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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Компания расширяет список поддерживаемых стран, в которых существует налог на электронные услуги.
Автор блога о технологиях «Вастрик.Инсайд» Василий Зубарев предупредил подписчиков Parteon о повышении стоимости с 1 июля, так как сервис начнёт брать 20% НДС при оплате с российских банковских карт.
Новые правила налогообложения Patreon опубликовал 6 мая. Они будут распространяться на США и другие страны, в которых введён налог на электронные услуги. Деньги с оплаты налогов пойдут в бюджет государства, а не создателю подписки на Patreon, отмечают представители сервиса.
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