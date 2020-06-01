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Евгений Делюкин
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С 1 июля Patreon начнёт брать с подписчиков 20% НДС Материал редакции

Компания расширяет список поддерживаемых стран, в которых существует налог на электронные услуги.

Автор блога о технологиях «Вастрик.Инсайд» Василий Зубарев предупредил подписчиков Parteon о повышении стоимости с 1 июля, так как сервис начнёт брать 20% НДС при оплате с российских банковских карт.

Новые правила налогообложения Patreon опубликовал 6 мая. Они будут распространяться на США и другие страны, в которых введён налог на электронные услуги. Деньги с оплаты налогов пойдут в бюджет государства, а не создателю подписки на Patreon, отмечают представители сервиса.

Тут такое дело. Patreon со следующего месяца начнёт следовать законам России и будет брать положенные 20% НДС с российских (и еще некоторых) карт. Да, для меня тоже было удивлением, что он этого не делал раньше.

Это значит, что если вы платите с российской карты, теперь вместо $1 с вас спишут $1.20. Вот эти двадцать центов будут уходить в российскую казну, чтобы государство делало вашу жизнь приятной и сытной. Наверное.

Жителям других стран волноваться не стоит. Вы уже платите свой VAT и скорее всего привыкли :)

Для меня это так же отвратительно, как и для вас. Вам вдруг с ничего надо платить на 20% больше, из которых до меня ничего не дойдет. Для меня же это, наоборот, означает, что сейчас люди массово пойдут переходить на меньшие tier'ы ради экономии и мои доходы просядут. Так работает экономика.

Зато в следующий раз, когда увидите свежевыкрашенный бордюр во дворе, можете смело сказать — вот, это с того доллара Вастрику!

Василий Зубарев

#новость #patreon

Евгений Делюкин
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