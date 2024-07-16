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Евгения Евсеева
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«Лаборатория Касперского» с 20 июля начнёт сворачивать бизнес в США — там запретили использовать продукты компании

С этой даты начнут действовать ограничения.

  • «Лаборатория Касперского» начнёт сворачивать операции в США, так как «не видит перспектив для ведения бизнеса в стране», пишет РБК. Решение приняли из-за постановления Минторга, который объявил о запрете с 29 сентября 2024 года продуктов компании в стране.
  • В «Лаборатории Касперского» рассказали The Register, что уход из страны включает в себя сокращение сотрудников — увольнения начнутся на «этой неделе», они затронут 50 работников в США.
  • BBC обращает внимание, что с 16 июля 2024-го на американском сайте компании уже нельзя ничего приобрести: пользователи видят уведомление, что покупка недоступна для клиентов из США.
«Лаборатория Касперского» с 20 июля начнёт сворачивать бизнес в США — там запретили использовать продукты компании
  • В июне 2024 года Минторг США ввёл экспортные ограничения против «Лаборатории Касперского»: с 20 июля компании запретят продавать свои продукты в стране, а с 29 сентября — предоставлять обновления существующим клиентам.
  • После этого Минфин США ввёл санкции против 12 сотрудников «Лаборатории Касперского» из руководства компании.

#новости #лабораториякасперского

1
37
37 комментариев
Максим Исаев

Сейчас должны появиться комментарии про свободный рынок...

4
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Maxim Sergeev

Вот уж кого кого, а этого товарища вообще не жалко.

1
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Andrey H

Свободный рынок это пускать продукты страны, которая регулярно угрожает этому самому рынок ядерным ударом, правильно я понимаю? Вообще вопрос почему Касперский и другие компании сами не ушли из патриотических чувств.

1
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James Bomond

Где-то икнул bytedance

1
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Tanto Mare

Это буквально антивирусный отдел ФСБ России

1
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Токс

И про «демократия она такая»

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Вадим Д.

Самое странное здесь что каспер в США всё ещё работал.

2
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