«Лаборатория Касперского» с 20 июля начнёт сворачивать бизнес в США — там запретили использовать продукты компании

С этой даты начнут действовать ограничения. «Лаборатория Касперского» начнёт сворачивать операции в США, так как «не видит перспектив для ведения бизнеса в стране», пишет РБК. Решение приняли из-за постановления Минторга, который объявил о запрете с 29 сентября 2024 года продуктов компании в стране.В «Лаборатории Касперского» рассказали The Register, что уход из страны включает в себя сокращение сотрудников — увольнения начнутся на «этой неделе», они затронут 50 работников в США.BBC обращает внимание, что с 16 июля 2024-го на американском сайте компании уже нельзя ничего приобрести: пользователи видят уведомление, что покупка недоступна для клиентов из США. В июне 2024 года Минторг США ввёл экспортные ограничения против «Лаборатории Касперского»: с 20 июля компании запретят продавать свои продукты в стране, а с 29 сентября — предоставлять обновления существующим клиентам.После этого Минфин США ввёл санкции против 12 сотрудников «Лаборатории Касперского» из руководства компании.#новости #лабораториякасперского
Сейчас должны появиться комментарии про свободный рынок...
Вот уж кого кого, а этого товарища вообще не жалко.
Свободный рынок это пускать продукты страны, которая регулярно угрожает этому самому рынок ядерным ударом, правильно я понимаю? Вообще вопрос почему Касперский и другие компании сами не ушли из патриотических чувств.
Где-то икнул bytedance
Это буквально антивирусный отдел ФСБ России
И про «демократия она такая»
Самое странное здесь что каспер в США всё ещё работал.