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Сервисы
Татьяна Боброва
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Сервис прогнозирования продаж для ресторанов Foodcast.ai привлёк первые инвестиции от основателя «Яндекс.Шефа» и других Материал редакции

Сервис помогает ресторанам экономить до 50% на списаниях продуктов и до 30% снижать остатки на складах, говорят в компании.

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Сервис прогнозирования продаж и загрузки персонала для ресторанов Foodcast.ai привлёк первые внешние инвестиции, рассказали vc.ru в компании. Инвесторами стали основатель сервиса «Яндекс.Шеф» (до марта 2019 года — «Партия еды») Михаил Перегудов, ресторатор и создатель проекта «Сысоев FM» Александр Сысоев и сингапурский фонд Ruvento.vc.

Сумму сделки и её условия партнёры не раскрывают. До этого запущенный в 2019 году проект развивался на средства основателей — Виталия Александрова и Антона Самутина. Всего они вложили в запуск 3 млн рублей.

Foodcast.ai

Foodcast.ai с помощью технологий искусственного интеллекта помогает ресторанам прогнозировать количество продаж каждой позиции меню. Технология позволяет экономить до 50% на списаниях продуктов и снижать складские остатки на 30%, говорят в компании.

Сервис учитывает погоду, сезонность, праздничные дни — всего более 100 параметров. Зная рецепты каждого блюда, платформа автоматически формирует листы заказов на ингредиенты поставщикам, а также отправляет задание на производство готовой продукции и полуфабрикатов.

Сейчас у Foodcast.ai около 40 клиентов в России, сервис также начал работать в США. Сервис зарабатывает на подписке в зависимости от количества точек. Например, ресторану с 1-4 заведениями придётся заплатить 5000 рублей в месяц за одну точку, сети с 5-19 ресторанами — 4000 рублей за точку.

Полученные инвестиции компания планирует потратить на запуск функции по прогнозированию рабочих смен в ресторане и начало интеграции со всеми основными системами управления рестораном в России и СНГ.

#новость #рестораны #стартапы

Татьяна Боброва
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Nikolay Petrovnin

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Vitaly Alexandrov

Nikolay
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