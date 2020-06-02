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Лиана Липанова
2139

Минкомсвязи предложило Avito, ЦИАН и другим сайтам объявлений подключить идентификацию пользователей через «Госуслуги» Материал редакции

Это поможет снизить уровень мошенничества на площадках, рассчитывают в ведомстве.

  • Минкомсвязи предложило агрегаторам товаров и услуг в качестве эксперимента подключить идентификацию пользователей через «Госуслуги» с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства.
  • Эксперимент продлится год и поможет снизить уровень мошенничества на площадках, рассчитывают в ведомстве.
  • Подключение для агрегаторов будет бесплатным, но площадкам может потребоваться доработка собственных систем.
  • Минкомсвязи утверждает, что не будет иметь доступ к данным пользователей.
  • В Avito и ЦИАНе заявили, что готовы принять участие в эксперименте. В «Авто.ру» (принадлежит «Яндексу») и «Юле» (принадлежит Mail.ru Group) посчитали такую меру перспективной и полезной.

#новость #минкомсвязи #циан #avito #автору #юла

Лиана Липанова
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50 комментариев
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Евгений Дроздов

35

Фиг знает. А потом Налоговая будет 13% с проданного/сданного требовать?

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Alexey Nekrasov

Евгений
1

Пуска тогда доказывают что я продал, а не просто снял объявление потому что передумал. 

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Vitaly Tolstykh

Alexey
22

Скорее наоборот - Вы будете доказывать, что не продали)

Ответить

Евгений Дроздов

Alexey
1

Будут звонить покупателю и у него спрашивать.
Все возможно, было бы желание.

Ответить

Vl Al

Евгений
6

Вполне логичный ход.

Ответить

Алексей Алексеевский

Евгений
3

Так и будет

Ответить

Evgenii Ishchenkov

Евгений
0

Ну если вы продаете вещи, который вам принадлежат более 3х лет, продаете их дешевле чем купили или на общую сумму менее 250 000 ₽, то можно сделать налоговый вычет и налоговая ничего требовать не будет. 

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Sergey Ezepenko

Евгений
0

Естессно. Кошельки уже с 1 января попадают под налоги

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Savva Schuldiner

18

Оп

Ответить

Антон

10

Было бы очень удобно заходить через госуслуги на порносайты.

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Руслан Абрамов

Антон
0

Думаю скоро сделают)))

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Александр Волков

10

С каждым днем все больше и больше мер по поддержке экономики))) Теперь и с продажи старого ширпотреба нельзя забыть заплОтить нОлоги)))

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Роман Вяткин

7

Так это для того,чтобы удерживать 13% и только. Как госуслуги помогут защитить от мошенничества ?🙈 госуслуги не всегда сами работают нормально,а тут такое....

Ответить

Philip Poteryahin

Роман
3

Ну достаточно просто:)) Вы оплатили, вам прислали кирпич вместо айфона, вы попросили возврат, вас игнорят, Вы написали заявление в полицию и где то в Воронеже к чуваку пришёл участковый и вам вернули деньги. Вот так вижу))

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ivan mashanov

Philip
2

Ты смеешься? А что мешает зарегистрировать левый аккаунт Госуслуг?)

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Ware Wow

ivan
3

акк на госуслугах с полным пакетом документов стоит до 1200 руб.

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Mark Rapida Gromov

ivan
1

аккаунт госуслуг подтверждается в мфц/через свой банк. В любом случае ты будешь явно идентифицирован

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Ware Wow

Mark
0

прикол )

Ответить

Игорь Пронин

ivan
0

Там рега по паспорту в МФЦ.

Ответить

Ware Wow

Игорь
0

ну тогда все, расходимся...

Ответить

Александр Львов

ivan
0

я свой то не могу зарегистрировать без визита в ЗАГС, потому что лет 6 назад регу до конца не довел, а теперь сделал "новый" с теми же паспортными данными. и в МФЦ не могут аккаунты склеить и 1 активировать :) 

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Ware Wow

Philip
2

лол. мошенники продают кирпичи со своих симок и аккаунтов?!

Ответить

Help lawyer

Philip
0

Скорее уж вам скажут, что аккаунт зарегистрирован где-нибудь в Грозном и "вам надо - вы и езжайте, ищите"

Ответить

Кирилл Баскус

6

Авито недавно ввел интересную фичу: стал суммировать стоимость завершенных объявлений. Совпадение? Не думаю.

Ответить

Ольга Кирсанова

Кирилл
0

А потом в конце года - а вы не забыли заплатить со своего дохода на Авито?

Ответить

Анатолий Бочаров

Кирилл
0

Я редко продаю, но иногда бывает что-то ненужное закину. За все эти годы у меня там 45к собралось. Конечно же, я сам не прикидывал на сколько продал, но сумма очень даже приятная. Думаю, это сделано больше для азарта, чтобы люди хотели больше продавать:)

Ответить

Yakov Manshin

5

Сначала выставляешь на Авито айфон, а потом к тебе приходит налоговая и требует 13% за «доход».

Ответить

Алексей Щербаков

Yakov
2

С формальной точки зрения: если есть документы о покупке, то показываешь цену меньше закупочной и никакого налога нет + есть период владения, после которого налог обнуляется (применимо ли это в данном случае не знаю).

Ответить

Evgenii Ishchenkov

Алексей
0

3 года владения. И да, преминимо.

Ответить

F Mas

5

Куплю аккаунт на госуслугах

Ответить

Karmikad

4

Ну, в принципе верное решение. А то много фальшивых объявлений

Ответить

Иван Наумов

4

А потом налог введут по-тихой😃

Ответить

Kirill T

3

Главное получить данные пользователей реальных, а там уж на сколько фантазии хватит, хоть надзор, хоть налоги и т.д. (ну вы понимаете), все возможно особенно свете принятого за последние годы "законодательства".

Ответить

Алексей Щербаков

1

Почему бы и нет. Сделают добровольно, при этом у тех кто прошел через госуслуги добавят галочку, мол проверенный. Как покупатель выбирая между каким-то Васей и проверенным продавцом выберу второго. Как минимум в случае чего понятно к кому обращаться.

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Ware Wow

Алексей
6

Смешно, это только увеличит количество мошенничества, по крайней мере первое время, потому что люди будут вестись на "галочку".

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Алексей Алексеевский

Ware
2

лучший комментарий

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Руслан Абрамов

2

Чувствую с Госуслугами будем выкладывать объявление через раз. То технические работы будут какие-нибудь, то сбой и т.д.

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Help lawyer

Руслан
2

Не в бровь, а в глаз, кстати. Они наплыва "своих" клиентов выдержать не могут (с пособиями недавняя история), но давайте еще поднагрузим ...

Ответить

Мовлам Аманов

1

8 из 10 объявлений яблочного бренда мошенники. По собственному опыту. Думаю меня поддержат.

Ответить

Ware Wow

Мовлам
2

И как это может повлиять на ситуацию? ))
Вот симки недавно ограничивали.
 
Это делается не для борьбы с мошенниками, а для контроля (интернет по паспорту) и ФНС.
 
Мошенники как покупали симки так и покупают.
Банковские акки за пару тысяч можно купить.
Аккаунт госуслуг стоит 1200, с полным комплектом документов.

Ответить

SG

Ware
0

Бдят , да не там где надо и нужно , творят что в голову ночью стрельнет , 
Лучше бы выплаты так ради эксперимента выдали людям , это в голову им не приходит , видно с правым левое полушария к них совсем не дружат , эх( катись оно все в тар тарары .

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Стас Баринов

1

на даркнет маркетах тоже через госуслуги может минкомсвзязи предложит регаться?

Ответить

Ivano Digital

1

Проблема то не в том, что пользователей нельзя идентефицировать, а в том, что мошеннико никто не ловит. Авито не берет на себя никаких обязательств по предотвращению мошенничеств. Там даже служба жалоб не работает. На Avito просто беспредел с контрофактом, особенно в разделе "Телефоны".

Ответить

Алексей Алексеевский

0

Все для вашего блага, во имя справедливости и правды.

Против обмана и всего злого, что есть в этом мире.

Спасибо за заботу о нас.

Ответить

Oleg Oleg

–4

Вполне разумное предложение. Есть несколько стран например Южная Корея или Испания где вы онлайн вообще ничего не купите без идентификации как гражданина страны или ещё как-то

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Саша Гончар

0

Бл, ну такое...
Настолько ли необходима данная мера?

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Ware Wow

0

Минкомсвязи утверждает, что не будет иметь доступ к данным пользователей.

лол.

Ответить

Olga Abdullina

0

Тотал контрол. Терпим дальше

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Алексей Алексеевский

0
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Andrew van de Kamp

0

Раньше были разговоры, что нельзя будет недвигу сдавать, не указав идентификатор, чтобы ФНС могла следить, кто за бабушкину квартиру в центре не платит налоги со сдачи. А теперь решили то же самое, но через госуслуги. 

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