Это поможет снизить уровень мошенничества на площадках, рассчитывают в ведомстве.
- Минкомсвязи предложило агрегаторам товаров и услуг в качестве эксперимента подключить идентификацию пользователей через «Госуслуги» с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства.
- Эксперимент продлится год и поможет снизить уровень мошенничества на площадках, рассчитывают в ведомстве.
- Подключение для агрегаторов будет бесплатным, но площадкам может потребоваться доработка собственных систем.
- Минкомсвязи утверждает, что не будет иметь доступ к данным пользователей.
- В Avito и ЦИАНе заявили, что готовы принять участие в эксперименте. В «Авто.ру» (принадлежит «Яндексу») и «Юле» (принадлежит Mail.ru Group) посчитали такую меру перспективной и полезной.
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Евгений Дроздов
Фиг знает. А потом Налоговая будет 13% с проданного/сданного требовать?
Alexey NekrasovЕвгений
Пуска тогда доказывают что я продал, а не просто снял объявление потому что передумал.
Vitaly TolstykhAlexey
Скорее наоборот - Вы будете доказывать, что не продали)
Евгений ДроздовAlexey
Будут звонить покупателю и у него спрашивать.
Все возможно, было бы желание.
Vl AlЕвгений
Вполне логичный ход.
Алексей АлексеевскийЕвгений
Так и будет
Evgenii IshchenkovЕвгений
Ну если вы продаете вещи, который вам принадлежат более 3х лет, продаете их дешевле чем купили или на общую сумму менее 250 000 ₽, то можно сделать налоговый вычет и налоговая ничего требовать не будет.
Sergey EzepenkoЕвгений
Естессно. Кошельки уже с 1 января попадают под налоги
Savva Schuldiner
Оп
Антон
Было бы очень удобно заходить через госуслуги на порносайты.
Руслан АбрамовАнтон
Думаю скоро сделают)))
Александр Волков
С каждым днем все больше и больше мер по поддержке экономики))) Теперь и с продажи старого ширпотреба нельзя забыть заплОтить нОлоги)))
Роман Вяткин
Так это для того,чтобы удерживать 13% и только. Как госуслуги помогут защитить от мошенничества ?🙈 госуслуги не всегда сами работают нормально,а тут такое....
Philip PoteryahinРоман
Ну достаточно просто:)) Вы оплатили, вам прислали кирпич вместо айфона, вы попросили возврат, вас игнорят, Вы написали заявление в полицию и где то в Воронеже к чуваку пришёл участковый и вам вернули деньги. Вот так вижу))
ivan mashanovPhilip
Ты смеешься? А что мешает зарегистрировать левый аккаунт Госуслуг?)
Ware Wowivan
акк на госуслугах с полным пакетом документов стоит до 1200 руб.
Mark Rapida Gromovivan
аккаунт госуслуг подтверждается в мфц/через свой банк. В любом случае ты будешь явно идентифицирован
Ware WowMark
прикол )
Игорь Пронинivan
Там рега по паспорту в МФЦ.
Ware WowИгорь
ну тогда все, расходимся...
Александр Львовivan
я свой то не могу зарегистрировать без визита в ЗАГС, потому что лет 6 назад регу до конца не довел, а теперь сделал "новый" с теми же паспортными данными. и в МФЦ не могут аккаунты склеить и 1 активировать :)
Ware WowPhilip
лол. мошенники продают кирпичи со своих симок и аккаунтов?!
Help lawyerPhilip
Скорее уж вам скажут, что аккаунт зарегистрирован где-нибудь в Грозном и "вам надо - вы и езжайте, ищите"
Кирилл Баскус
Авито недавно ввел интересную фичу: стал суммировать стоимость завершенных объявлений. Совпадение? Не думаю.
Ольга КирсановаКирилл
А потом в конце года - а вы не забыли заплатить со своего дохода на Авито?
Анатолий БочаровКирилл
Я редко продаю, но иногда бывает что-то ненужное закину. За все эти годы у меня там 45к собралось. Конечно же, я сам не прикидывал на сколько продал, но сумма очень даже приятная. Думаю, это сделано больше для азарта, чтобы люди хотели больше продавать:)
Yakov Manshin
Сначала выставляешь на Авито айфон, а потом к тебе приходит налоговая и требует 13% за «доход».
Алексей ЩербаковYakov
С формальной точки зрения: если есть документы о покупке, то показываешь цену меньше закупочной и никакого налога нет + есть период владения, после которого налог обнуляется (применимо ли это в данном случае не знаю).
Evgenii IshchenkovАлексей
3 года владения. И да, преминимо.
F Mas
Куплю аккаунт на госуслугах
Karmikad
Ну, в принципе верное решение. А то много фальшивых объявлений
Иван Наумов
А потом налог введут по-тихой😃
Kirill T
Главное получить данные пользователей реальных, а там уж на сколько фантазии хватит, хоть надзор, хоть налоги и т.д. (ну вы понимаете), все возможно особенно свете принятого за последние годы "законодательства".
Алексей Щербаков
Почему бы и нет. Сделают добровольно, при этом у тех кто прошел через госуслуги добавят галочку, мол проверенный. Как покупатель выбирая между каким-то Васей и проверенным продавцом выберу второго. Как минимум в случае чего понятно к кому обращаться.
Ware WowАлексей
Смешно, это только увеличит количество мошенничества, по крайней мере первое время, потому что люди будут вестись на "галочку".
Алексей АлексеевскийWare
лучший комментарий
Руслан Абрамов
Чувствую с Госуслугами будем выкладывать объявление через раз. То технические работы будут какие-нибудь, то сбой и т.д.
Help lawyerРуслан
Не в бровь, а в глаз, кстати. Они наплыва "своих" клиентов выдержать не могут (с пособиями недавняя история), но давайте еще поднагрузим ...
Мовлам Аманов
8 из 10 объявлений яблочного бренда мошенники. По собственному опыту. Думаю меня поддержат.
Ware WowМовлам
И как это может повлиять на ситуацию? ))
Вот симки недавно ограничивали.
Это делается не для борьбы с мошенниками, а для контроля (интернет по паспорту) и ФНС.
Мошенники как покупали симки так и покупают.
Банковские акки за пару тысяч можно купить.
Аккаунт госуслуг стоит 1200, с полным комплектом документов.
SGWare
Бдят , да не там где надо и нужно , творят что в голову ночью стрельнет ,
Лучше бы выплаты так ради эксперимента выдали людям , это в голову им не приходит , видно с правым левое полушария к них совсем не дружат , эх( катись оно все в тар тарары .
Стас Баринов
на даркнет маркетах тоже через госуслуги может минкомсвзязи предложит регаться?
Ivano Digital
Проблема то не в том, что пользователей нельзя идентефицировать, а в том, что мошеннико никто не ловит. Авито не берет на себя никаких обязательств по предотвращению мошенничеств. Там даже служба жалоб не работает. На Avito просто беспредел с контрофактом, особенно в разделе "Телефоны".
Алексей Алексеевский
Все для вашего блага, во имя справедливости и правды.
Против обмана и всего злого, что есть в этом мире.
Спасибо за заботу о нас.
Oleg Oleg
Вполне разумное предложение. Есть несколько стран например Южная Корея или Испания где вы онлайн вообще ничего не купите без идентификации как гражданина страны или ещё как-то
Саша Гончар
Бл, ну такое...
Настолько ли необходима данная мера?
Ware Wow
Минкомсвязи утверждает, что не будет иметь доступ к данным пользователей.
лол.
Olga Abdullina
Тотал контрол. Терпим дальше
Алексей Алексеевский
Andrew van de Kamp
Раньше были разговоры, что нельзя будет недвигу сдавать, не указав идентификатор, чтобы ФНС могла следить, кто за бабушкину квартиру в центре не платит налоги со сдачи. А теперь решили то же самое, но через госуслуги.