«Авито» запустил сервис закупок для малого и среднего бизнеса

Поставщиков можно сравнить: например, по срокам и стоимости доставки, цене товара, наличии гарантии. На старте сервис будет доступен для всех пользователей бесплатно.

Чтобы получать запросы, продавцу нужно пройти верификацию по ИНН, обладать рейтингом не ниже 4 и обеспечить «зелёную» или «жёлтую» репутацию. Также продавцу следует подключить тариф с оплатой за просмотры.

Пока сервис доступен на десктопной версии сайта «Авито» в категории «Оборудование для бизнеса», в «ближайшее время» опция появится у всех покупателей категории в мобильном приложении. В 2025 году компания планирует развернуть сервис

на другие виды товаров и услуг.