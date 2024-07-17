«Авито» запустил сервис закупок для малого и среднего бизнеса

Он поможет сравнить товары и цены у разных поставщиков и сэкономить время на поиск.Сервис «Запрос коммерческих предложений» доступен в разделе «Оборудование для бизнеса», рассказала компания. Фактически целевая аудитория сервиса со стороны покупателей — ИП и сотрудники компаний малого и среднего бизнеса, пишут «Ведомости». Самозанятые пользоваться сервисом не смогут.Покупателю нужно создать запрос на коммерческое предложение, заполнив короткую форму: указать характеристики товара и срок сбора заявок. «Авито» подберёт подходящие предложения от поставщиков и покажет данные в общей таблице.Источник: «Авито»Поставщиков можно сравнить: например, по срокам и стоимости доставки, цене товара, наличии гарантии. На старте сервис будет доступен для всех пользователей бесплатно.Чтобы получать запросы, продавцу нужно пройти верификацию по ИНН, обладать рейтингом не ниже 4 и обеспечить «зелёную» или «жёлтую» репутацию. Также продавцу следует подключить тариф с оплатой за просмотры.Пока сервис доступен на десктопной версии сайта «Авито» в категории «Оборудование для бизнеса», в «ближайшее время» опция появится у всех покупателей категории в мобильном приложении. В 2025 году компания планирует развернуть сервис на другие виды товаров и услуг.#новости #авито
Сейчас конечно же появятся знатоки полные негатива, а я ничего плохого не вижу, круто придумали, особенно для малого бизнеса оч полезно будет
очень разочаровалась в авито в целом