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Таня Боброва
Сервисы

«Авито» запустил сервис закупок для малого и среднего бизнеса

Он поможет сравнить товары и цены у разных поставщиков и сэкономить время на поиск.

  • Сервис «Запрос коммерческих предложений» доступен в разделе «Оборудование для бизнеса», рассказала компания. Фактически целевая аудитория сервиса со стороны покупателей — ИП и сотрудники компаний малого и среднего бизнеса, пишут «Ведомости». Самозанятые пользоваться сервисом не смогут.

  • Покупателю нужно создать запрос на коммерческое предложение, заполнив короткую форму: указать характеристики товара и срок сбора заявок. «Авито» подберёт подходящие предложения от поставщиков и покажет данные в общей таблице.

Источник: «Авито»
Источник: «Авито»

  • Поставщиков можно сравнить: например, по срокам и стоимости доставки, цене товара, наличии гарантии. На старте сервис будет доступен для всех пользователей бесплатно.

  • Чтобы получать запросы, продавцу нужно пройти верификацию по ИНН, обладать рейтингом не ниже 4 и обеспечить «зелёную» или «жёлтую» репутацию. Также продавцу следует подключить тариф с оплатой за просмотры.

  • Пока сервис доступен на десктопной версии сайта «Авито» в категории «Оборудование для бизнеса», в «ближайшее время» опция появится у всех покупателей категории в мобильном приложении. В 2025 году компания планирует развернуть сервис

    на другие виды товаров и услуг.

#новости #авито

2
2 комментария
Илья Зарецкий

Сейчас конечно же появятся знатоки полные негатива, а я ничего плохого не вижу, круто придумали, особенно для малого бизнеса оч полезно будет

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Эвелина Шмель

очень разочаровалась в авито в целом

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