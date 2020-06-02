Игровой бренд Mail.ru Group изменил комиссии для разработчиков: теперь они смогут получать до 90% выручки
Материал редакции
Платформа оставит себе лишь 10%, если автор игры привлёк пользователя сам.
Игровая платформа My.Games, принадлежащая Mail.ru Group, изменила условия сотрудничества с издателями и разработчиками приложений в своём цифровом магазине, передаёт DTF.
Раньше компания брала 30% выручки с проекта, размещённого на платформе, а 70% распределяли между собой издатель и разработчик приложения.
Теперь платформа будет брать 10%, отдавая второй стороне 90% выручки. Это правило распространяется на случаи, когда автор привлёк пользователя сам. Количество регистраций с рекламного баннера и входов в игру разработчик может отслеживать в «личном кабинете».
Mail.ru Group анонсировала открытие онлайн-магазина с играми для ПК My.Games Store в августе 2019 года. На платформе компания публикует собственные игры, например, Warface и Conqueror’s Blade, и продукты сторонних разработчиков.
Суммарная аудитория My.Games, по данным компании, — 13 млн пользователей в месяц. В каталоге свыше 3000 игр. В первом квартале 2020 года выручка платформы составила 7,8 млрд рублей.