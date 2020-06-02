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Галина Мубаракшина
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Игровой бренд Mail.ru Group изменил комиссии для разработчиков: теперь они смогут получать до 90% выручки Материал редакции

Платформа оставит себе лишь 10%, если автор игры привлёк пользователя сам.

  • Игровая платформа My.Games, принадлежащая Mail.ru Group, изменила условия сотрудничества с издателями и разработчиками приложений в своём цифровом магазине, передаёт DTF.
  • Раньше компания брала 30% выручки с проекта, размещённого на платформе, а 70% распределяли между собой издатель и разработчик приложения.
  • Теперь платформа будет брать 10%, отдавая второй стороне 90% выручки. Это правило распространяется на случаи, когда автор привлёк пользователя сам. Количество регистраций с рекламного баннера и входов в игру разработчик может отслеживать в «личном кабинете».
  • Mail.ru Group анонсировала открытие онлайн-магазина с играми для ПК My.Games Store в августе 2019 года. На платформе компания публикует собственные игры, например, Warface и Conqueror’s Blade, и продукты сторонних разработчиков.
  • Суммарная аудитория My.Games, по данным компании, — 13 млн пользователей в месяц. В каталоге свыше 3000 игр. В первом квартале 2020 года выручка платформы составила 7,8 млрд рублей.

Разработчик приходит на платформы за аудиторией и инфраструктурой (платежной, аналитической, технической), которые ему самостоятельно купить дороже. За это платформы берут 30%. Если он самостоятельно занимается продвижением проекта, размещенного на нашей платформе, мы считаем несправедливым высокую комиссию.

Родион Котельников
руководитель My.Games Store

#новость #mailrugroup #разработка

Галина Мубаракшина
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