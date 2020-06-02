Разработчик приходит на платформы за аудиторией и инфраструктурой (платежной, аналитической, технической), которые ему самостоятельно купить дороже. За это платформы берут 30%. Если он самостоятельно занимается продвижением проекта, размещенного на нашей платформе, мы считаем несправедливым высокую комиссию.