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Галина Мубаракшина
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«Ведомости»: выручка виртуальных операторов «Сбербанка» и «Тинькофф» в 2019 году превысила 2 млрд рублей Материал редакции

В августе 2019 года у «Сбермобайла» было 400 тысяч абонентов, у оператора «Тинькофф» к декабрю — 1 млн пользователей, говорили источники.

  • Выручка виртуальных мобильных операторов «Сбермобайл» и «Тинькофф мобайл» по РСБУ в 2019 году достигла 1,27 млрд рублей и 1,14 млрд рублей соответственно, передают «Ведомости» со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс».
  • Выручка «Сбермобайла» выросла в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом, «Тинькофф мобайла» — почти в пять раз, отмечает газета. Оба оператора работают на сетях Tele2.
  • Чистый убыток «Сбермобайла» вырос вдвое, с 247,9 млн рублей в 2018 году до 502 млн рублей в 2019 году. У «Тинькофф мобайла» он увеличился с 716,75 млн рублей до 966,5 млн рублей.
  • Убыток от продаж «Сбермобайла» достиг 650,5 млн рублей (+98,6%), у «Тинькофф мобайла» — 1 млрд рублей (+22,5%).
  • «Сбермобайл» работает с сентября 2018 года, в августе 2019 года количество его абонентов достигло 400 тысяч. «Тинькофф» запустила мобильного оператора в декабре 2017 года. В декабре 2019 года его абонентская база насчитывала 1 млн пользователей, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

#новость #сбермобайл #тинькоффмобайл

Галина Мубаракшина
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24 комментария
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Irvin Goodspeed

3

У сбера вроде как эта связь корпоративная, и львиную долю выручки сбер сам себе "генерируе". 

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Пол Финч

Irvin
0

Но подключиться можно свободно ведь

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Irvin Goodspeed

Пол
0

Да, но среди знакомых нету с его подключением, а вот корпоративные предложения для компании поступали. 

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Евгений Ларин

1

Убыток в половину выручки это сильно

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Andreas Kraut

0

"ни мне не могут дозвониться, ни я никому не могу позвонить"
хоть бы, сука, день так прожить один! может перейти в Т-Мобайл?

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Ferkat Skyrim

0

О, отсюда узнал про Тинькофф мобайл

Кто пользуется и посоветовали бы?

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Пол Финч

Ferkat
1

Если цена понравится, то можешь использовать. Сначала как дополнительный, например, потом можно попробовать как основной.

Ответить

Irvin Goodspeed

Пол
0

А есть смысл разводить и переплачивать кучу номеров? 

Ответить

Пол Финч

Irvin
0

Резервный номер время от времени нужен. Можно взять тариф без АП, если изредка совершить звонок. К тому же, у них есть eSIM, что для кого-то будет плюсом.
Но да, много симок держать смысла нет)

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kav

Ferkat
1

Пользуюсь с открытия, все устраивает включая тарифы, есть много прикольных плюшек типа Виртуального номера, или помошника Олега который умеет сам брать трубки если ты не взял трубку или сбросил и потом отписывает тебе смской что от тебя хотел человек

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Andreas Kraut

Ferkat
1

"отсюда узнал про Тинькофф мобайл"
спал что-ли три года?

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Evgeny Boyko

Andreas
0

Судя по профилю, 14 только на днях исполнилось

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Andreas Kraut

Evgeny
0

и че? 
когда мне было 12 я знал имена всех президентов и столицы всех стран, а тут бля Тинькофф-мобайл какой-то сраный.

Ответить

Evgeny Boyko

Andreas
0

И как, пригодилось в жизни?

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Andreas Kraut

Evgeny
0

конечно же

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Сергей Камянецкий

Ferkat
0

Как основной скорее нет. Как дополнительный или ради красивого номера использовать можно

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Evgeny Boyko

Ferkat
0

Роуминг в США у них отвратительный, и плевать на вменяемые цены — связи-то нет. В качестве решения предлагают заменить симку.

Была пара блекаутов в Москве за последние полгода. Известная проблема с отсутствием возможности дозвониться, если включить режим Voice + Data LTE. Рекомендуют не использовать LTE для голосовой связи.

Пока не начали втихушку менять стоимость услуг или подключать всякое, терплю.

P.S. Как вариант, можете оформить заявку MNP — текущий оператор предложит вам приличную скидку. Никуда не переходите, но все равно профит.

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Roman Trifonov

0

Ушел буквально 2 дня назад из Т.Мобайла из-за того, что однажды у меня просто перестала работать мобильная связь: ни мне не могут дозвониться, ни я никому не могу позвонить.
По первой заявке ответили отпиской «Это ты дурак, у нас все нормально», по второй — проблему решили, но так и не объяснили в чем конкретно была причина и как конкретно ее устранили.
Сам факт того, что оператор может тебя оставить без связи на полдня (спасибо, что на Новую Землю не отправили), считаю недопустимым, поэтому перешел к другому оператору.

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Максим Швецов

0

Операторы виртуальные, а выручка - нет :))

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Ivan Smekalov

0

Fun fact: в русском языке слова «Сбербанк» и «Тинькофф» (если это название компании, а не фамилия) склоняются одинаково:

Есть Сбербанк и Тинькофф.
Нет Сбербанка и Тинькоффа.
Дам Сбербанку и Тинькоффу.
Стыдно за Сбербанк и Тинькофф.
Пользуюсь Сбербанком и Тинькоффом.
Закрою в Сбербанке и Тинькоффе.

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lebedevlive

0

Пользовался Тинькоф Мобайл - говно и наебалово.
Единственное - роуминг у них более менее гуманный, 1гб в Европе продавали за 999р.

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Andreas Kraut

lebedevlive
0

говно то понятно (все операторы таким словом можно назвать).
а наебалово то в чем? 

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lebedevlive

Andreas
0

Если в 2 словах, то за 1500р и супер безлимита без ограничений вы даже файлик Excel скачать с облака не сможете, пока VPN не подключите.

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Михаил М

0

Сколько у них стоит безлимитный интернет? Если больше 300 рублей, то идут они в жопу.

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