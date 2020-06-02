В августе 2019 года у «Сбермобайла» было 400 тысяч абонентов, у оператора «Тинькофф» к декабрю — 1 млн пользователей, говорили источники.
- Выручка виртуальных мобильных операторов «Сбермобайл» и «Тинькофф мобайл» по РСБУ в 2019 году достигла 1,27 млрд рублей и 1,14 млрд рублей соответственно, передают «Ведомости» со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс».
- Выручка «Сбермобайла» выросла в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом, «Тинькофф мобайла» — почти в пять раз, отмечает газета. Оба оператора работают на сетях Tele2.
- Чистый убыток «Сбермобайла» вырос вдвое, с 247,9 млн рублей в 2018 году до 502 млн рублей в 2019 году. У «Тинькофф мобайла» он увеличился с 716,75 млн рублей до 966,5 млн рублей.
- Убыток от продаж «Сбермобайла» достиг 650,5 млн рублей (+98,6%), у «Тинькофф мобайла» — 1 млрд рублей (+22,5%).
- «Сбермобайл» работает с сентября 2018 года, в августе 2019 года количество его абонентов достигло 400 тысяч. «Тинькофф» запустила мобильного оператора в декабре 2017 года. В декабре 2019 года его абонентская база насчитывала 1 млн пользователей, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Irvin Goodspeed
У сбера вроде как эта связь корпоративная, и львиную долю выручки сбер сам себе "генерируе".
Пол ФинчIrvin
Но подключиться можно свободно ведь
Irvin GoodspeedПол
Да, но среди знакомых нету с его подключением, а вот корпоративные предложения для компании поступали.
Евгений Ларин
Убыток в половину выручки это сильно
Andreas Kraut
"ни мне не могут дозвониться, ни я никому не могу позвонить"
хоть бы, сука, день так прожить один! может перейти в Т-Мобайл?
Ferkat Skyrim
О, отсюда узнал про Тинькофф мобайл
Кто пользуется и посоветовали бы?
Пол ФинчFerkat
Если цена понравится, то можешь использовать. Сначала как дополнительный, например, потом можно попробовать как основной.
Irvin GoodspeedПол
А есть смысл разводить и переплачивать кучу номеров?
Пол ФинчIrvin
Резервный номер время от времени нужен. Можно взять тариф без АП, если изредка совершить звонок. К тому же, у них есть eSIM, что для кого-то будет плюсом.
Но да, много симок держать смысла нет)
kavFerkat
Пользуюсь с открытия, все устраивает включая тарифы, есть много прикольных плюшек типа Виртуального номера, или помошника Олега который умеет сам брать трубки если ты не взял трубку или сбросил и потом отписывает тебе смской что от тебя хотел человек
Andreas KrautFerkat
"отсюда узнал про Тинькофф мобайл"
спал что-ли три года?
Evgeny BoykoAndreas
Судя по профилю, 14 только на днях исполнилось
Andreas KrautEvgeny
и че?
когда мне было 12 я знал имена всех президентов и столицы всех стран, а тут бля Тинькофф-мобайл какой-то сраный.
Evgeny BoykoAndreas
И как, пригодилось в жизни?
Andreas KrautEvgeny
конечно же
Сергей КамянецкийFerkat
Как основной скорее нет. Как дополнительный или ради красивого номера использовать можно
Evgeny BoykoFerkat
Роуминг в США у них отвратительный, и плевать на вменяемые цены — связи-то нет. В качестве решения предлагают заменить симку.
Была пара блекаутов в Москве за последние полгода. Известная проблема с отсутствием возможности дозвониться, если включить режим Voice + Data LTE. Рекомендуют не использовать LTE для голосовой связи.
Пока не начали втихушку менять стоимость услуг или подключать всякое, терплю.
P.S. Как вариант, можете оформить заявку MNP — текущий оператор предложит вам приличную скидку. Никуда не переходите, но все равно профит.
Roman Trifonov
Ушел буквально 2 дня назад из Т.Мобайла из-за того, что однажды у меня просто перестала работать мобильная связь: ни мне не могут дозвониться, ни я никому не могу позвонить.
По первой заявке ответили отпиской «Это ты дурак, у нас все нормально», по второй — проблему решили, но так и не объяснили в чем конкретно была причина и как конкретно ее устранили.
Сам факт того, что оператор может тебя оставить без связи на полдня (спасибо, что на Новую Землю не отправили), считаю недопустимым, поэтому перешел к другому оператору.
Максим Швецов
Операторы виртуальные, а выручка - нет :))
Ivan Smekalov
Fun fact: в русском языке слова «Сбербанк» и «Тинькофф» (если это название компании, а не фамилия) склоняются одинаково:
Есть Сбербанк и Тинькофф.
Нет Сбербанка и Тинькоффа.
Дам Сбербанку и Тинькоффу.
Стыдно за Сбербанк и Тинькофф.
Пользуюсь Сбербанком и Тинькоффом.
Закрою в Сбербанке и Тинькоффе.
lebedevlive
Пользовался Тинькоф Мобайл - говно и наебалово.
Единственное - роуминг у них более менее гуманный, 1гб в Европе продавали за 999р.
Andreas Krautlebedevlive
говно то понятно (все операторы таким словом можно назвать).
а наебалово то в чем?
lebedevliveAndreas
Если в 2 словах, то за 1500р и супер безлимита без ограничений вы даже файлик Excel скачать с облака не сможете, пока VPN не подключите.
Михаил М
Сколько у них стоит безлимитный интернет? Если больше 300 рублей, то идут они в жопу.