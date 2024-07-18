В том числе из России.В июне 2024 года Telegram запустил внутреннюю валюту — Telegram Stars, они же «звёзды». Коротко рассказываем, где её приобрести, не нарвавшись на мошенников, и на что можно потратить.Зачем Telegram своя валютаРазработчики сторонних ботов и мини-приложений в Telegram могут подключать к своим сервисам оплату цифровых товаров и услуг. Но по правилам App Store и Google Play все внутренние покупки в приложении, которое размещено в этих «сторах», должны проходить через встроенные платёжные системы Apple и Google. Последние получают комиссию с каждой сделки. Если эти правила игнорировать, компании могут удалить Telegram из своих магазинов.Telegram просит разработчиков проводить все транзакции с использованием Telegram Stars, чтобы соблюдать эти требования. Если не прислушаться — бота или мини-приложение могут заблокировать в Telegram (баны уже случались). Интересно, что сама компания среди способов оплаты «звёзд» предлагает опции, позволяющие обойти комиссии Apple и Google, — но почему-то это не считается нарушением, во всяком случае пока.Что можно купить за «звёзды»Telegram запустил валюту прежде всего для того, чтобы разработчики ботов могли продавать за неё цифровые предметы и услуги. Например, книги и образовательные онлайн-программы, виртуальные игровые опции вроде «лутбкосов» и ремонта снаряжения. Владельцы каналов уже продают за «звёзды» доступ к эксклюзивным видео и фотографиям. А в некоторых развлекательных ботах за «звёзды» можно купить место в публичном рейтинге. Скоро мессенджер добавит платные цифровые подарки, подписчики смогут отправлять их авторам. Не исключено, что также появится платная реакция в виде звезды, которую смогут ставить читатели каналов. Подтверждение тому разработчики обнаружили в исходном коде сервиса и условиях использования. Какие каналы смогут её подключить — пока неизвестно.Как купить Telegram StarsСамый простой способ купить свои первые «звёзды» (его предлагает сам Telegram) — заказать виртуальный кусочек цифрового торта в боте Durger King. Для этого нужно:Запустить бота и нажать на кнопку заказа виртуальной еды (Order Food).Выбрать из списка торт (Cake) — он будет стоить 1 «звезду» — и нажать на кнопку покупки (Buy).Система попросит подтвердить транзакцию и предложит купить недостающие Telegram Stars. После оплаты «звёзды» сразу поступят на виртуальный баланс.Как только это произойдёт, бот спишет одну «звезду» для проверки, а затем мгновенно вернёт её на баланс, напомнив: никакого торта не существует. В дальнейшем Telegram Stars можно будет покупать проще — из настроек, в разделе «Ваши звёзды».Покупка виртуального торта на iOSСамих платёжных механизмов тем временем несколько.iOS-приложение. Пользователи могут купить Telegram Stars через внутренний платёжный шлюз App Store. Оплатить покупку российской банковской картой не получится из-за санкций. Но списание с мобильных счетов «Билайн» и МТС всё еще работает. Если у вас другой оператор, можно попросить помощи у приятелей, подключённых к «Билайну» или МТС. В настройках учётной записи App Store они смогут оформить вам подарочную карту.Android-приложение. Внутренние платежи в России недоступны, поэтому можно использовать официальный бот Telegram — Premium Bot. Через него пользователи управляют платной подпиской Telegram Premium.При попытке купить «звёзды» для оплаты товара или услуги система сама запустит бота. Останется только ввести данные карты или провести платёж через SberPay. Транзакции пойдут в обход Google Play.Покупка виртуального торта на AndroidДесктопная и веб-версии. В этом случае оплата тоже осуществляется через Premium Bot. У автора этой заметки не получилось оплатить валюту напрямую с карт «Сбера» (Mastercard) и «Т-Банка» («Мир»), но зато оплата прошла через SberPay. Достаточно было указать номер телефона и подтвердить покупку по ссылке из СМС с номера «Сбера» 900.Fragment. Это аукционная платформа (обычно её используют, чтобы купить «красивый» никнейм для Telegram-аккаунта), которая позволяет приобрести «звёзды» за криптовалюту Toncoin блокчейна The Open Network. Последний запустили Павел и Николай Дуровы, позже развитием занялись члены сообщества TON Foundation. Купить их можно как себе, так и другому пользователю, указав его ник. Для Telegram платформа Fragment — ещё один способ сэкономить на комиссии Apple и Google.Сколько стоят Telegram StarsЦены на «звёзды» могут отличаться в зависимости от региона и устройства:В iOS-приложении на момент публикации этой заметки 50 звёзд обойдутся в 115 рублей; 250 — в 559 рублей; 1000 — в 2250 рублей; а 2500 — в 5600 рублей. Больше 2500 звёзд за одну транзакцию купить нельзя.На Andorid цены заметно ниже — в отдельных случаях на 30%. 50 звёзд — 101,99 рубля; 250 — 449,99 рубля; 1000 — 1729 рублей; а 2500 — 4299 рублей.На Fragment 50 Telegram Stars могут обойтись примерно в 0,1027 TON, а 2500 — в 5138,3 TON. Так как крипта волатильна, фиксированного курса у Toncoin нет. За ним лучше следить на сайтах бирж.Если Android нет, а сэкономить хочется, — более низкие цены можно найти в десктопной и веб-версиях Telegram. На компьютере с Windows, например, они практически идентичны стоимости «звёзд» на Android, потому что покупаются через бота, в обход App Store. Те деньги, которые отдаёт за валюту потребитель, делятся на три части. Это комиссия Apple или Google в размере 30%, вычет Telegram за «административные расходы» и заработок разработчика мини-приложения (или автора платного контента). Если купить валюту за $0,99, то $0,30 получит Apple или Google, $0,04 — сам мессенджер и $0,65 — автор. Но подсчёты Telegram не учитывают региональные налоги и любые другие отчисления, с которыми разработчик может столкнуться в частном порядке.Слева направо: Android, веб-версия, iOSМожно ли обменять или вернуть Telegram StarsЕсли их купил пользователь. На момент написания этой заметки сконвертировать приобретённые «звёзды» в рубли, нацвалюты других стран или крипту (тот же Toncoin) нельзя. Появится ли такая возможность в будущем — неизвестно. Если учесть, что игровые валюты, купленные за реальные деньги, практически никогда нельзя вернуть в обмен на условные рубли, вероятность крайне низка. Помните об этом, если покупаете Telegram Stars в качестве эксперимента и не знаете, на что будете их тратить.Если их получил разработчик. У авторов ботов, мини-приложений или каналов возможностей больше. Они могут:Обменять полученные «звёзды» на крипту Toncoin через платформу Fragment и дальше потратить её, сохранить или же обменять на другую валюту (доступные пары можно найти на сайтах криптобирж, которые поддерживают TON). В долларах США одну «звезду» Telegram оценивает в $0,013 (компания может изменять показатель по своему усмотрению).Вложить Telegram Stars в рекламу своего канала или сервиса внутри мессенджера. Сделать это можно в разделе «Монетизация».Компания предупреждает, что «звёзды» не всегда моментально доступны для обмена на вознаграждение или рекламу. Иногда на это уходит до 21 дня с момента получения. При этом «действительны» они будут в течение трёх лет с момента поступления на счёт. Если за это время владелец канала или мини-приложения не успеет их потратить или обменять, мессенджер может обнулить баланс.Как мошенники используют «звёзды»Не прошло и месяца после запуска валюты, как мошенники нашли способ наживаться на пользователях. Популярных схем несколько:Пользователю предлагают помощь с покупкой валюты и просят прислать деньги вперёд и напрямую «помощнику». Злоумышленники рассчитывают на тех, кто не знает, как приобрести «звёзды», или по какой-то причине не может этого сделать.Мошенники анонсируют раздачу бесплатных «звёзд» и просят подключить кошелёк по их ссылке. Подписав «вредоносную» транзакцию, пользователь добровольно отдаёт злоумышленникам доступ к криптоактивам на счету. «Звёзды» ему за это, конечно же, не дают.Злоумышленники создают фейковых ботов якобы для покупки Telegram Stars, через которые запрашивают у жертвы данные от аккаунта, чтобы затем его взломать.Чем больше у мессенджера пользователей и чем активнее разработчики внедряют виртуальные валюты и цифровые платежи, тем больше возможностей открывается для киберпреступников.#telegram #telegramstars
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