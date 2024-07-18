Десктопная и веб-версии. В этом случае оплата тоже осуществляется через Premium Bot. У автора этой заметки не получилось оплатить валюту напрямую с карт «Сбера» (Mastercard) и «Т-Банка» («Мир»), но зато оплата прошла через SberPay. Достаточно было указать номер телефона и подтвердить покупку по ссылке из СМС с номера «Сбера» 900.