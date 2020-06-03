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Забрать лекарства нужно самостоятельно в течение трёх дней.
«Яндекс» добавил возможность поиска и бронирования лекарств в ближайших аптеках в сервисы «Яндекс.Здоровье» и «Яндекс.Карты». Об этом vc.ru сообщил представитель компании.
Информация о наличии лекарств и ценах обновляется в реальном времени, отметили в «Яндексе». В сервисах можно выбрать несколько лекарств и зарезервировать их — в аптеке соберут заказ, а о готовности сообщат в SMS. Забрать лекарства нужно самостоятельно в течение трёх дней.
К сервису подключены 2300 точек Ассоциации независимых аптек. В будущем количество точек увеличится до 17 тысяч по всей стране за счёт подключения новых сетей, например «Эркафарм» и «Здравсити», говорят в «Яндексе».
Комиссию для аптек в компании не раскрывают. Чтобы стать партнёром сервиса, нужно оставить заявку в службу поддержки.
Кроме того, компания планирует запустить доставку лекарств с помощью водителей «Яндекс.Такси», пишут «Ведомости».
Похожий проект есть у Mail.ru Group — сервис «Все аптеки». Пользователь может найти и забронировать лекарства, а также выбрать аптеку, в которую компания доставит заказ.
Как подключиться, если у меня аптека? Сколько комиссия?
Видимо через ассоциацию независимых аптек. В статье именно он рекламируется. 3000 руб. первый взнос и 300 руб. ежеквартально.
Ассоциации независимых аптек
Интересно, бывают зависимые аптеки?
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