Сервис также намерен сотрудничать с ФБР и правоохранительными органами, поскольку Zoom могут пользоваться преступники.
- Zoom решила обеспечивать приватность звонков только платных пользователей — их вызовы будут защищены сквозным шифрованием, пишет Bloomberg со ссылкой на главу компании Эрика Юаня.
- У бесплатных пользователей такой возможности не будет, поэтому доступ к их сообщениям в сервисе смогут получить третьи лица.
- «Мы наверняка не будем предоставлять такой сервис бесплатным пользователям. Мы хотим сотрудничать с ФБР и местными правоохранительными органами, если кто-то использует Zoom для плохих целей», — пояснил Юань.
- Сквозное шифрование звонков находится в разработке — для этого в мае 2020 года компания купила сервис Keybase, который специализируется на безопасном обмене сообщениями и файлами.
- В декабре 2019 года — марте 2020 года аудитория Zoom выросла в 20 раз, до 200 млн пользователей в сутки. Однако компания столкнулась с критикой из-за низкого уровня приватности. В апреле Эрик Юань пообещал, что компания решит проблемы с безопасностью, но это займёт несколько месяцев.
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Сергей Ругов
Глава Zoom анонсировал сквозное шифрование только для платных аккаунтов
Зря.
Михаил Бобков
Акции на сколько упали уже?
Anton MatrosovМихаил
Пока растут, earnings превысили заложенные ожидания в 2 раза.
Проблемы приватности инвесторов не сильно волнуют, ибо все и так понимают, что стоимость подобных компаний складывается преимущественно за счет собранных личных данных пользователей, которые потом будут проданы куда надо. Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал ради 300% прибыли.
Ilya Brin
Кто закупился? 💪
Вася Пражкин
приватность звонков только платных пользователей
То есть Zoom говорит преступникам - платите денежки и ФБР вас не услышит?
У бесплатных пользователей такой возможности не будет
То есть бесплатных точно будет слушать ФБР?
Игорь Крафт
Началооооось!!!! Бабло бааблоооо баааааблооо