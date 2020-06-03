Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Галина Мубаракшина
673

Глава Zoom анонсировал сквозное шифрование только для платных аккаунтов Материал редакции

Сервис также намерен сотрудничать с ФБР и правоохранительными органами, поскольку Zoom могут пользоваться преступники.

  • Zoom решила обеспечивать приватность звонков только платных пользователей — их вызовы будут защищены сквозным шифрованием, пишет Bloomberg со ссылкой на главу компании Эрика Юаня.
  • У бесплатных пользователей такой возможности не будет, поэтому доступ к их сообщениям в сервисе смогут получить третьи лица.
  • «Мы наверняка не будем предоставлять такой сервис бесплатным пользователям. Мы хотим сотрудничать с ФБР и местными правоохранительными органами, если кто-то использует Zoom для плохих целей», — пояснил Юань.
  • Сквозное шифрование звонков находится в разработке — для этого в мае 2020 года компания купила сервис Keybase, который специализируется на безопасном обмене сообщениями и файлами.
  • В декабре 2019 года — марте 2020 года аудитория Zoom выросла в 20 раз, до 200 млн пользователей в сутки. Однако компания столкнулась с критикой из-за низкого уровня приватности. В апреле Эрик Юань пообещал, что компания решит проблемы с безопасностью, но это займёт несколько месяцев.

#новость #zoom

Галина Мубаракшина
+8284
4
3
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","zoom"], "comments": 6, "likes": 3, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 131674, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 03 Jun 2020 14:36:23 +0300", "is_special": false }
Будущее
Generation П(ять)
Вокруг 5G, нового поколения беспроводных технологий, разворачивается по-настоящему пелевинская реальность. Базовые…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сергей Ругов

2

Глава Zoom анонсировал сквозное шифрование только для платных аккаунтов

Зря.

Ответить

Михаил Бобков

0

Акции на сколько упали уже?

Ответить

Anton Matrosov

Михаил
0

Пока растут, earnings превысили заложенные ожидания в 2 раза.
Проблемы приватности инвесторов не сильно волнуют, ибо все и так понимают, что стоимость подобных компаний складывается преимущественно за счет собранных личных данных пользователей, которые потом будут проданы куда надо. Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал ради 300% прибыли.

Ответить

Ilya Brin

0

Кто закупился? 💪

Ответить

Вася Пражкин

0

 приватность звонков только платных пользователей

То есть Zoom говорит преступникам - платите денежки и ФБР вас не услышит?

 У бесплатных пользователей такой возможности не будет

То есть бесплатных точно будет слушать ФБР?

Ответить

Игорь Крафт

0

Началооооось!!!! Бабло бааблоооо баааааблооо

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Сбор данных с помощью API Вконтакте
Давайте поговорим о том, как используя API, вы можете получить и отсортировать данные всего несколькими командами. В пр…
1
Модульбанк
Подписан
Отписаться
Модульбанк помог пострадавшим предпринимателям на 90 млн рублей
В конце марта, как только объявили карантин, Модульбанк запустил фонд помощи малому бизнесу — специальную программу под…
2
Selectel
Подписан
Отписаться
Лучший интерфейс — отсутствие интерфейса: как войти в профессию UX-дизайнера
Помните чувство, когда зашли на новый сайт и начинаете разбираться, что к чему? Во многом за эмоции, которые испытаете …
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Alexey Ivanov
за день
Не буду смотреть. Во-первых надоело это деление... Ну попали почему-то к Дудю мужчины. Вряд ли это была его цель. Теперь прямо все дергаться начали, что же про женщин не показали? А что про мужчин-геев не показали? А…
«Приехать и остаться»: Rusbase собрал истории русскоязычных женщин в Кремниевой долине в ответ на фильм Юрия Дудя
Андрей Фролов
за неделю
Обновляем шаблоны
SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon c астронавтами на борту

Прямой эфир

Месье Никита

Беда России — финансовая…

Алексей Лазутин

ТОП 3 вопроса по SEO, которые…

Алексей Лазутин

ТОП 3 вопроса по SEO, которые…

Arthur Niazyan

«Приехать и остаться»: Rusbase…

Авито

Авито. Блокировка аккаунта по…

Сергей Лукьянчиков

LICA — сервис по подбору…

Константин Шукалов

Потёмкинские столы: как мы…

Игорь Крафт

Глава Zoom анонсировал сквозное…

Sht_Anton

Инвестируем в рынок США…

Sergey Redmi

«Приехать и остаться»: Rusbase…

Sergey Redmi

«Приехать и остаться»: Rusbase…

Galhina Kalhugaena

«Приехать и остаться»: Rusbase…

Stanislav Parshin

Осознанное обучение: как я…

Evil Pechenka

Как проанализировать качество…

Alex Cox

«Я работал с восьми утра до…

Авито

Авито. Блокировка аккаунта по…

Георгий Беглорян

Роспотребнадзор не будет…

Константин Шукалов

LICA — сервис по подбору…

vic buynoff

Исследование: сколько денег в…

Ivan Palii

Как проанализировать качество…