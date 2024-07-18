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Артур Томилко
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В бета-версии WhatsApp* появилась функция перевода сообщений

Она поддерживает в том числе русский, английский и испанский языки.

Изображение WABetainfo
Изображение WABetainfo
  • Функция перевода появилась в бета-версии WhatsApp* для Android, пишет издание WABetainfo. Пользователи могут переводить выбранные сообщения или настроить автоматический перевод всех сообщений в чате.
  • На этапе разработки функция поддерживает английский, арабский, испанский, португальский, русский и хинди. В дальнейшем доступных языков станет больше, полагает издание.
  • Для перевода используются собственные технологии WhatsApp*, а сообщения обрабатываются на устройстве пользователя с сохранением сквозного шифрования.
  • Когда функция появится в стабильной версии WhatsApp* для iOS и Android, неизвестно.

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #whatsapp

3
23
23 комментария
Платон Щукин

Лучший мессенджер - ничего лишнего. Сам использую телегу, но она стала меня отвлекать и это уже социальная сеть.

7
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Марк Кац

Папки вам в помощь и настройка уведомлений. А, ну и выпилиться из лишних групп и каналов)

1
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Согласовано

Хомяка тапаешь?

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Ольга Юренкова

в телеге зато есть множество удобных фишек,например секретный чат и т д ,а ватспа отстаёт

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Буквоед

Наконец-то!
А то все поздравительные открытки с блёстками на хинди приходилось вручную переводить.

2
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Ирэн

а запрет голосовых когда будет?

2
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Марк Кац

Не прошло и миллиона лет

1
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