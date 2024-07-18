В бета-версии WhatsApp* появилась функция перевода сообщений

Она поддерживает в том числе русский, английский и испанский языки. Изображение WABetainfoФункция перевода появилась в бета-версии WhatsApp* для Android, пишет издание WABetainfo. Пользователи могут переводить выбранные сообщения или настроить автоматический перевод всех сообщений в чате.На этапе разработки функция поддерживает английский, арабский, испанский, португальский, русский и хинди. В дальнейшем доступных языков станет больше, полагает издание.Для перевода используются собственные технологии WhatsApp*, а сообщения обрабатываются на устройстве пользователя с сохранением сквозного шифрования.Когда функция появится в стабильной версии WhatsApp* для iOS и Android, неизвестно.*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена. #новости #whatsapp
Лучший мессенджер - ничего лишнего. Сам использую телегу, но она стала меня отвлекать и это уже социальная сеть.
Папки вам в помощь и настройка уведомлений. А, ну и выпилиться из лишних групп и каналов)
Хомяка тапаешь?
в телеге зато есть множество удобных фишек,например секретный чат и т д ,а ватспа отстаёт
Наконец-то!
А то все поздравительные открытки с блёстками на хинди приходилось вручную переводить.
а запрет голосовых когда будет?
Не прошло и миллиона лет