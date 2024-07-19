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Артур Томилко
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Аэропорты, банки и компании по всему миру сообщили о масштабном сбое в работе Windows

Он произошел из-за некорректного обновления ПО для кибербезопасности от CrowdStrike.

Аэропорты, банки и компании по всему миру сообщили о масштабном сбое в работе Windows
  • О проблемах сообщили компании из США, Великобритании, Индии, Новой Зеландии, Австралии, пишет The Guardian. По данным The Verge, сбой вызван некорректным обновлением ПО для кибербезопасности от CrowdStrike, после которого ПК и серверы на Windows запускают бесконечный цикл загрузки или показывают синий «экран смерти».
  • Американские авиакомпании Delta, United и American Airlines приостановили полёты из-за проблем со связью. О сбое также сообщила Turkish Airlines — приложение и сайт компании недоступны. Аэропорты Берлина, Мельбурна, Эдинбурга, Сиднея и других городов сообщили о возможных задержках при регистрации на рейсы.
  • Британский телеканал Sky News утром 19 июля приостановил вещание из-за технического сбоя.
  • На Reddit ИТ-специалисты массового жалуются на сбой в работе Windows. «Вся наша компания отключена», — написал один из них.
  • В CrowdStrike отозвали неисправное обновление, но проблема сохраняется на устройствах, где оно уже установлено. В Microsoft заявили, что принимают «меры по смягчению последствий».
  • Опрошенные РБК эксперты пояснили, что Россию проблема не затронула, поскольку в стране практически не используется ПО от CrowdStrike.

#новости #microsoft

7
2
70
70 комментариев
Слегка Придурковатый

Красивое.

19
1
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nelpy

Это ж фейк

1
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Запопу Кусь

И что это такое? 🙄

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Анна Полякова

Синий экранчик смерти.

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Anton Rozhkov

Лица хейтеров Российского ПО сегодня такое

9
1
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Андрей

У тебя даже привстал?

12
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Вадим Д.

Российские оси мерворождённые, они не лежат.
Ибо: что мертво — умереть не может.

А хорошего софта у нас много.

8
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