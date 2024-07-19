Аэропорты, банки и компании по всему миру сообщили о масштабном сбое в работе Windows

Он произошел из-за некорректного обновления ПО для кибербезопасности от CrowdStrike. О проблемах сообщили компании из США, Великобритании, Индии, Новой Зеландии, Австралии, пишет The Guardian. По данным The Verge, сбой вызван некорректным обновлением ПО для кибербезопасности от CrowdStrike, после которого ПК и серверы на Windows запускают бесконечный цикл загрузки или показывают синий «экран смерти».Американские авиакомпании Delta, United и American Airlines приостановили полёты из-за проблем со связью. О сбое также сообщила Turkish Airlines — приложение и сайт компании недоступны. Аэропорты Берлина, Мельбурна, Эдинбурга, Сиднея и других городов сообщили о возможных задержках при регистрации на рейсы.Британский телеканал Sky News утром 19 июля приостановил вещание из-за технического сбоя. На Reddit ИТ-специалисты массового жалуются на сбой в работе Windows. «Вся наша компания отключена», — написал один из них.В CrowdStrike отозвали неисправное обновление, но проблема сохраняется на устройствах, где оно уже установлено. В Microsoft заявили, что принимают «меры по смягчению последствий».Опрошенные РБК эксперты пояснили, что Россию проблема не затронула, поскольку в стране практически не используется ПО от CrowdStrike.#новости #microsoft
Красивое.
Это ж фейк
И что это такое? 🙄
Синий экранчик смерти.
Лица хейтеров Российского ПО сегодня такое
У тебя даже привстал?
Российские оси мерворождённые, они не лежат.
Ибо: что мертво — умереть не может.
А хорошего софта у нас много.