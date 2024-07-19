Сбой у «Т-банка»: пользователи жалуются на проблемы с платежами и переводами

В банке работают над исправлением. Проблемы в работе «Т-банка» начались около 12:30 мск, следует из данных Downdetector. На 12:55 мск число жалоб достигло 180.Пользователи указывают на проблемы с переводами и платежами. В мобильном приложении банка также появилось предупреждение о возможных проблемах.19 июля 2024 года произошёл глобальный сбой в работе Windows из-за некорректного обновления ПО для кибербезопасноти от компании CrowdStrike. Он затронул в том числе банки и авиакомпании по всему миру.Связан ли инцидент с проблемами «Т-банка», неизвестно. Как писало РБК, Россию глобальный сбой не затронул, поскольку в стране практически не используют ПО от CrowdStrike.#новости #тбанк
Здравствуйте.
Сейчас могут быть затруднения при совершении некоторых операций в мобильном приложении, простите. Мы работаем над решением проблемы.
Ваш конченый банк кидало не выдал денег
У меня час лежали все переводы. Пять минут назад все восстановили. Спасибо)
Банкомат не выдал денег, почему вы осознавая, то что у Вас все глючит, не выключили ваши АТМ?
Как всегда «самый лучший банк в России» отличился
И вам не хворать
+15 т баллов