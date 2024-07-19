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Артур Томилко
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Сбой у «Т-банка»: пользователи жалуются на проблемы с платежами и переводами

В банке работают над исправлением.

Сбой у «Т-банка»: пользователи жалуются на проблемы с платежами и переводами
  • Проблемы в работе «Т-банка» начались около 12:30 мск, следует из данных Downdetector. На 12:55 мск число жалоб достигло 180.
  • Пользователи указывают на проблемы с переводами и платежами. В мобильном приложении банка также появилось предупреждение о возможных проблемах.
  • 19 июля 2024 года произошёл глобальный сбой в работе Windows из-за некорректного обновления ПО для кибербезопасноти от компании CrowdStrike. Он затронул в том числе банки и авиакомпании по всему миру.
  • Связан ли инцидент с проблемами «Т-банка», неизвестно. Как писало РБК, Россию глобальный сбой не затронул, поскольку в стране практически не используют ПО от CrowdStrike.

#новости #тбанк

6
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50
50 комментариев
Т-Банк

Здравствуйте.

Сейчас могут быть затруднения при совершении некоторых операций в мобильном приложении, простите. Мы работаем над решением проблемы.

4
Ответить
Alexey Labin

Ваш конченый банк кидало не выдал денег

4
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Филипп Левин

У меня час лежали все переводы. Пять минут назад все восстановили. Спасибо)

1
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Alexey Labin

Банкомат не выдал денег, почему вы осознавая, то что у Вас все глючит, не выключили ваши АТМ?

1
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Denis Feoktistov

Как всегда «самый лучший банк в России» отличился

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Денис Горобец

И вам не хворать

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Дмитрий Шубкин

+15 т баллов

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