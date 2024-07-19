Telegram подключил монетизацию у российских каналов

Вознаграждение будут выплачивать внутренней валютой Stars. Внимание на это обратили владельцы Telegram-каналов. У редактора vc.ru она появилась на личном канале, но не на канале редакции — вероятно, монетизация доступна лишь владельцам, а не администраторам.Найти её можно в разделе «Статистика» — там же, где отображаются отданные за канал «голоса». Если набрать 50 уровень, можно отключить рекламу — и отказаться от монетизации.Скриншот vc.ru Telegram официально запустил программу монетизации каналов в апреле 2024 года. Владельцы каналов, у которых больше 1000 подписчиков, могут получать 50% выручки от рекламы, которая в них отображается.Вознаграждение выплачивается в криптовалюте Toncoin, работающей на блокчейне TON. Его можно вывести без комиссии или оплатить им рекламные объявления, коллекционные адреса или розыгрыши подписок Telegram Premium.Поначалу реклама не работала в России и некоторых других странах. В июне мессенджер запустил внутреннюю валюту Telegram Stars для оплаты цифровых товаров в ботах и мини-приложениях. Владельцы российских каналов будут получать вознаграждение от рекламы в виде этой валюты.Telegram запустил рекламу в октябре 2021 года. Её можно разместить через платформу Telegram Ads. Объявления показываются пользователям без Premium-подписки в публичных каналах с более чем 1000 подписчиков после всех публикаций.#новости #telegram
Мда, ну хотя бы не хомякоинами.
Хотя и недалеко ушли.
🤣
Можно мне в Хомяком платить? Говорят скоро вместо доллара будет
Я так понимаю это голоса в вашей голове такое говорят? Интересная мысль)
Кто стал миллионером?
Павел Дуров.
Логично,вы нам деанон,мы вам денежку и чтобы не питюкали после этого особо.