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vc.ru
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Артур Томилко
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Павел Дуров анонсировал запуск магазина мини-приложений в Telegram и встроенного браузера с поддержкой Web3

А также возможность для организаций выпускать ярлыки верификации для каналов.

  • Магазин мини-приложений и встроенный браузер «с поддержкой Web3-страниц» появится в Telegram в июле 2024 года, заявил Павел Дуров. (Web3 предполагает использование технологий децентрализации, блокчейна и криптовалют — vc.ru)
  • Он также пообещал усилить борьбу с мошенниками, «которые пытаются обмануть новичков в криптовалютной сфере». В частности, Telegram начнёт отображать страну и месяц регистрации профиля, а также «основную страницу для публичных аккаунтов» (по аналогии с Instagram*).
  • Кроме того, «организации» смогут использовать свои мини-приложения, чтобы выпускать метки подтверждения для Telegram-каналов, «создавая децентрализованный рынок сторонней верификации». Как это будет устроено, Дуров не уточнил.
  • В Telegram уже есть магазин ботов и мини-приложений — Telegram Apps Center. Его развивает сообщество разработчиков, не связанных с мессенджером.

*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #telegram

18
61
61 комментарий
Aina Timo

Все равно не дотягивает.
Забавно: c каждой новой фичей желание пользоваться телегой уменьшается.

25
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Бауржан Баймаганбетов

Телега занимает ниши и пытается не отставать от конкурентов. Магазин приложений, потом магазин с точками продаж, своя валюта, система, конкурент ВБ станет) телега всегда была больше, чем мессенджер.

3
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Максим Исаев

В любой непонятной новости про новый функционал вставляй скрин с Неро и собирай лайки

2
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Ro

а на что перейдете?

1
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cherry romb

Почему уменьшается? Базовый функционал остается

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Эдуард Самойлов

ну не перегибайте тоже, как минимум интерфейс поприятней

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Mr Black

Казалось бы да,украл идею Facebook ,пришли дяди,забрали бизнес,уехал за тридяветь земель нашел деньги,сделал проект который известен на всю планету,красавчик жеж)

5
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