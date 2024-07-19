Павел Дуров анонсировал запуск магазина мини-приложений в Telegram и встроенного браузера с поддержкой Web3

А также возможность для организаций выпускать ярлыки верификации для каналов. Магазин мини-приложений и встроенный браузер «с поддержкой Web3-страниц» появится в Telegram в июле 2024 года, заявил Павел Дуров. (Web3 предполагает использование технологий децентрализации, блокчейна и криптовалют — vc.ru)Он также пообещал усилить борьбу с мошенниками, «которые пытаются обмануть новичков в криптовалютной сфере». В частности, Telegram начнёт отображать страну и месяц регистрации профиля, а также «основную страницу для публичных аккаунтов» (по аналогии с Instagram*).Кроме того, «организации» смогут использовать свои мини-приложения, чтобы выпускать метки подтверждения для Telegram-каналов, «создавая децентрализованный рынок сторонней верификации». Как это будет устроено, Дуров не уточнил.В Telegram уже есть магазин ботов и мини-приложений — Telegram Apps Center. Его развивает сообщество разработчиков, не связанных с мессенджером.*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена. #новости #telegram
Все равно не дотягивает.
Забавно: c каждой новой фичей желание пользоваться телегой уменьшается.
Телега занимает ниши и пытается не отставать от конкурентов. Магазин приложений, потом магазин с точками продаж, своя валюта, система, конкурент ВБ станет) телега всегда была больше, чем мессенджер.
В любой непонятной новости про новый функционал вставляй скрин с Неро и собирай лайки
а на что перейдете?
Почему уменьшается? Базовый функционал остается
ну не перегибайте тоже, как минимум интерфейс поприятней
Казалось бы да,украл идею Facebook ,пришли дяди,забрали бизнес,уехал за тридяветь земель нашел деньги,сделал проект который известен на всю планету,красавчик жеж)