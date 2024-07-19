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Microsoft: один из способов устранить сбой CrowdStrike — выключить и включить систему «до 15 раз»

И это действительно помогает.

  • Многократное включение и выключение виртуальных машин под управлением Windows способно устранить сбой, связанный с глобальным сбоем из-за ПО CrowdStrike. Об этом сообщили в Microsoft, на что обратили внимание The Verge и Windows Central.

  • В компании предложили клиентам перезагрузить виртуальные машины и ПК, чтобы попытаться восстановить их работоспособность. Согласно некоторым отзывам, перезагружать систему нужно до 15 раз для того, чтобы способ сработал. Этот метод признан «эффективным решением для устранения неполадок на текущем этапе», подчеркнули в компании.

  • Если перезагрузка системы 15 раз не помогла исправить проблему, в Microsoft рекомендуют удалить неисправный драйвер CrowdStrike.

Microsoft: один из способов устранить сбой CrowdStrike — выключить и включить систему «до 15 раз»
  • В The Verge отметили, что совет «выключить и снова включить» часто давали герои комедийного сериала «Компьютерщики» о буднях команды поддержки информационных технологий.

#новости #crowdstrike

16
1
51
51 комментарий
James Bomond

Сто бед - один ресет

13
1
Ответить
Alex Shevchenko

15😂

5
Ответить
ЯжПрограммист

В сеть утекли фотографии саппорта crowdstrike

14
1
Ответить
Alex

Еще в бубен постучать можно стоя на одной ноге. Воистину Винда для быдла, уважаемые люди на Линуксе сидят.

7
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stonefield

Тип человека определяется тем, как долго он терпел, перед тем как перейти на Linux ; )) Кому-то хватило еще в десятых годах телеметрии всякой, кому-то понадобилось Recall AI и встроенной рекламы

4
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Kiт Гав

Нужно хомяка потапать

1
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Robert47

Во истинну святого пингвина!

1
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