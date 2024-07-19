Microsoft: один из способов устранить сбой CrowdStrike — выключить и включить систему «до 15 раз»

Многократное включение и выключение виртуальных машин под управлением Windows способно устранить сбой, связанный с глобальным сбоем из-за ПО CrowdStrike. Об этом сообщили в Microsoft, на что обратили внимание The Verge и Windows Central.

В компании предложили клиентам перезагрузить виртуальные машины и ПК, чтобы попытаться восстановить их работоспособность. Согласно некоторым отзывам, перезагружать систему нужно до 15 раз для того, чтобы способ сработал. Этот метод признан «эффективным решением для устранения неполадок на текущем этапе», подчеркнули в компании.