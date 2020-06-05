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Лиана Липанова
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Dropbox начала тестировать менеджер паролей Dropbox Passwords Материал редакции

Сейчас войти в систему можно только по приглашению.

18 комментариев
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Dropbox выпустила тестовую версию приложения Dropbox Passwords для собственного менеджера паролей в Play Store и App Store, обнаружили Android Police и The Next Web. Официально компания ещё не анонсировала сервис.

Приложение находится в стадии бета-версии, пишет The Next Web. Пользователи могут войти в систему только по приглашению. Согласно описанию в магазине приложений, пользоваться сервисом смогут только платные клиенты Dropbox.

Как и другие менеджеры паролей, Dropbox Password может генерировать пароли для новых учетных записей и синхронизировать их между несколькими устройствами. Приложение использует шифрование с нулевым разглашением для облачного хранения паролей.

#новость #dropbox

Лиана Липанова
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18 комментариев
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Артем Фетисов

4

1password ванлав)

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Paul

1

И будет продавать по 4уе в месяц, спасибо не надо

Ответить

Romka

1

Bitwarden ванлав)

Ответить

Михаил Иванович

1

Стикер с паролем на монитор форэва!

Ответить

Miras Nurakhmetov

0

Lastpass лучше)

Ответить

Nik Romanov

Miras
0

Чем лучше?

Ответить

Xieergai

Nik
1

Чем армяне

Ответить

Miras Nurakhmetov

Nik
0

Тем, что на бесплатном тарифе функционал очень богатый)

Ответить

Sergey Klochko

Miras
0

Но потом понимаешь, что лучше доплатить и получить удобную поддержку одноразовых паролей и тесную интеграцию с приложениями в ios и остальной технике apple

Ответить

Алексей Любимов

Sergey
0

Это та пара калек, которые используют ios и остальную технику apple?

Ответить

Павел

Алексей
0

та пара калек

~1 млрд пользователей iOS?

Ответить

Алексей Никифоров

0

М - маркетинг))

Ответить

Родион Галанев

0

KeeWeb доволен полностью. Бесплатно и с синхронизацией через тот же Dropbox или GoogleDrive. На Android базу из KeeWeb подхватываю через бесплатный же Keepass2Android, а на iOS через бесплатный Strongbox.

Ответить

Ware Wow

Родион
0

Keepass2Android не страшно?

Ответить

Alexey Remizov

0

roboform форэва

Ответить

Ware Wow

0

keepass

Ответить

911

–1

лучше 1pass как говорится уже не будет 😏

Ответить

Руслан Мирсаитов

911
0

Тоже так думал пока не попробовал BitWarden, он ничем не хуже, в чем-то даже лучше. К тому же бесплатный)

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