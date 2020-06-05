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Сейчас войти в систему можно только по приглашению.
Dropbox выпустила тестовую версию приложения Dropbox Passwords для собственного менеджера паролей в Play Store и App Store, обнаружили Android Police и The Next Web. Официально компания ещё не анонсировала сервис.
Приложение находится в стадии бета-версии, пишет The Next Web. Пользователи могут войти в систему только по приглашению. Согласно описанию в магазине приложений, пользоваться сервисом смогут только платные клиенты Dropbox.
Как и другие менеджеры паролей, Dropbox Password может генерировать пароли для новых учетных записей и синхронизировать их между несколькими устройствами. Приложение использует шифрование с нулевым разглашением для облачного хранения паролей.
Lastpass лучше)
Чем лучше?
Тем, что на бесплатном тарифе функционал очень богатый)
Но потом понимаешь, что лучше доплатить и получить удобную поддержку одноразовых паролей и тесную интеграцию с приложениями в ios и остальной технике apple
Это та пара калек, которые используют ios и остальную технику apple?
KeeWeb доволен полностью. Бесплатно и с синхронизацией через тот же Dropbox или GoogleDrive. На Android базу из KeeWeb подхватываю через бесплатный же Keepass2Android, а на iOS через бесплатный Strongbox.
лучше 1pass как говорится уже не будет 😏
Тоже так думал пока не попробовал BitWarden, он ничем не хуже, в чем-то даже лучше. К тому же бесплатный)
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