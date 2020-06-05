Сейчас войти в систему можно только по приглашению.

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Dropbox выпустила тестовую версию приложения Dropbox Passwords для собственного менеджера паролей в Play Store и App Store, обнаружили Android Police и The Next Web. Официально компания ещё не анонсировала сервис.

Приложение находится в стадии бета-версии, пишет The Next Web. Пользователи могут войти в систему только по приглашению. Согласно описанию в магазине приложений, пользоваться сервисом смогут только платные клиенты Dropbox.