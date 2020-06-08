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Галина Мубаракшина
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«Коммерсантъ»: Mail.ru Group получила в залог 40,4% образовательного сервиса SkillFactory и может стать его совладельцем Материал редакции

Группа активно инвестирует в образовательные проекты — у компании есть доли в GeekBrains, Skillbox и «Алгоритмике».

  • 40,4% в сервисе SkillFactory, принадлежащие его сооснователю Александру Ерошкину, получила в залог Mail.ru Group, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».
  • Ерошкин рассказал газете, что сервис привлекает инвестиции, но отказался раскрывать детали со ссылкой на соглашение. Переговоры Mail.ru Group о возможной сделке со SkillFactory подтвердил близкий к группе источник газеты. В пресс-службе холдинга отказались от комментариев.
  • Сейчас 40,4% в компании принадлежат Александру Ерошкину, ещё 40,4% — сооснователю Александру Турилину, 9,6% — сооснователю Павлу Астафурову, 6% — бывшему совладельцу «Нетология-групп» Максиму Древалю, уточняет газета. В 2019 году выручка SkillFactory составила 185 млн рублей, рассказал изданию Ерошкин. Весь актив управляющий партнёр Leta Capital Александр Чачава оценил в $30 млн (2,1 млрд рублей).
  • SkillFactory уже сотрудничал с Mail.ru Group, напоминает «Коммерсантъ». В мае 2020 года сервис заключил с группой и Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСиС» соглашение о создании совместной онлайн-магистратуры по Data Science.
  • Mail.ru Group уже несколько лет инвестирует в образовательные проекты, отмечает газета. Ей принадлежат контрольные доли в онлайн-университетах GeekBrains и Skillbox, в октябре 2019 года группа купила 11,7% в онлайн-школе программирования для детей «Алгоритмика». В первом квартале 2020 года выручка образовательного сегмента группы выросла «в трёхзначных числах» год к году, до 738 млн рублей, указывает «Коммерсантъ».
  • На фоне растущего рынка инвесторы высоко оценивают образовательные проекты. Экосистемы и линейки таких продуктов сейчас выстраивают Mail.ru Group, «Яндекс» и «Сбербанк», а также Skyeng. У «Нетологии-групп» (контролируется «Северсталью» Алексея Мордашова) такие же амбиции, рассказали изданию эксперты.

#новость #mailrugroup #skillfactory

Галина Мубаракшина
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11 комментариев
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Sergey G

3

Где прочитать реальные отзывы об обучении на любой из этих платформ ? Насколько это всё эффективно ?

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Евгений Абрамовских

Sergey
0

Конкретно перечисленные мягко говоря не очень и материал там весьма плохая копипаста курсов с udemy. За исключением Алгоритмики, это школа для детей... Ну и для детей она пойдет. 

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Андрей Майоров

Евгений
0

Udemy если не ошибаюсь на английском ?

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Arthur Niazyan

Андрей
1

Там обнаружены и русскоязычные курсы.

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Stas Klymenko

Андрей
0

Там есть и курсы на русском. В фильтрах можно выбирать язык. 

Ответить

ЯжПрограммист

Андрей
0

На udemy есть хорошие и качественные курсы, но индусов, устаревших материалов и плохо построенных конечно в разы больше :)

Ответить

Сергей Щукин

Sergey
0

Онлайн образование обычно настолько эффективно, насколько эффективно вкалывает ученик

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Артем Голендберг

Sergey
0

Сейчас начал обучение на факультете data science в GB, пока все очень даже нравится. Но выводы делать не буду, впереди еще 1,5 года учебы.

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Ольга Маньшина

Sergey
0

"Где прочитать реальные отзывы?"  
- Аха-ха! (сеошник)

"Насколько это всё эффективно?"
- Охо-хо... (участник курсов)

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Ilya Brin

1

Какой курс на любой из перечисленных площадок можно назвать отличным?
Таким, чтобы не глядя задонатить.

Тема любая. Интересно узнать мнение легиона.

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Роман Александров

0
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