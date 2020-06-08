Группа активно инвестирует в образовательные проекты — у компании есть доли в GeekBrains, Skillbox и «Алгоритмике».
- 40,4% в сервисе SkillFactory, принадлежащие его сооснователю Александру Ерошкину, получила в залог Mail.ru Group, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».
- Ерошкин рассказал газете, что сервис привлекает инвестиции, но отказался раскрывать детали со ссылкой на соглашение. Переговоры Mail.ru Group о возможной сделке со SkillFactory подтвердил близкий к группе источник газеты. В пресс-службе холдинга отказались от комментариев.
- Сейчас 40,4% в компании принадлежат Александру Ерошкину, ещё 40,4% — сооснователю Александру Турилину, 9,6% — сооснователю Павлу Астафурову, 6% — бывшему совладельцу «Нетология-групп» Максиму Древалю, уточняет газета. В 2019 году выручка SkillFactory составила 185 млн рублей, рассказал изданию Ерошкин. Весь актив управляющий партнёр Leta Capital Александр Чачава оценил в $30 млн (2,1 млрд рублей).
- SkillFactory уже сотрудничал с Mail.ru Group, напоминает «Коммерсантъ». В мае 2020 года сервис заключил с группой и Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСиС» соглашение о создании совместной онлайн-магистратуры по Data Science.
- Mail.ru Group уже несколько лет инвестирует в образовательные проекты, отмечает газета. Ей принадлежат контрольные доли в онлайн-университетах GeekBrains и Skillbox, в октябре 2019 года группа купила 11,7% в онлайн-школе программирования для детей «Алгоритмика». В первом квартале 2020 года выручка образовательного сегмента группы выросла «в трёхзначных числах» год к году, до 738 млн рублей, указывает «Коммерсантъ».
- На фоне растущего рынка инвесторы высоко оценивают образовательные проекты. Экосистемы и линейки таких продуктов сейчас выстраивают Mail.ru Group, «Яндекс» и «Сбербанк», а также Skyeng. У «Нетологии-групп» (контролируется «Северсталью» Алексея Мордашова) такие же амбиции, рассказали изданию эксперты.
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Sergey G
Где прочитать реальные отзывы об обучении на любой из этих платформ ? Насколько это всё эффективно ?
Сергей ЩукинSergey
Онлайн образование обычно настолько эффективно, насколько эффективно вкалывает ученик
Ольга МаньшинаSergey
"Где прочитать реальные отзывы?"
- Аха-ха! (сеошник)
"Насколько это всё эффективно?"
- Охо-хо... (участник курсов)
Евгений АбрамовскихSergey
Конкретно перечисленные мягко говоря не очень и материал там весьма плохая копипаста курсов с udemy. За исключением Алгоритмики, это школа для детей... Ну и для детей она пойдет.
Андрей МайоровЕвгений
Udemy если не ошибаюсь на английском ?
Arthur NiazyanАндрей
Там обнаружены и русскоязычные курсы.
Stas KlymenkoАндрей
Там есть и курсы на русском. В фильтрах можно выбирать язык.
ЯжПрограммистАндрей
На udemy есть хорошие и качественные курсы, но индусов, устаревших материалов и плохо построенных конечно в разы больше :)
Артем ГолендбергSergey
Сейчас начал обучение на факультете data science в GB, пока все очень даже нравится. Но выводы делать не буду, впереди еще 1,5 года учебы.
Ilya Brin
Какой курс на любой из перечисленных площадок можно назвать отличным?
Таким, чтобы не глядя задонатить.
Тема любая. Интересно узнать мнение легиона.
Роман Александров
Ivano Digital
Выручка сегодня есть, завтра ее нет. Не очень понятно из чего конкретно там складывается капитализация? Технической платформы там никакой, контнет низкопробный, конкуренция усиливается, прибыль мизерная. $30М за что?
Ware Wow
Не путайте онлайн образование как явление и вот эти все площадки Мэйлру, Сбера, Северстали (нетология), Skyeng и прочего крупняка, это просто cash flow машины и одна из миллиона инвестиций.
В онлайн образовании как явлении проблем нет.
Проблемы есть в конвейере, безликих площадках и дойных коровах.
А еще в клейме на выпускниках.
Alexey Ivanov
В 2019 году выручка SkillFactory составила 185 млн рублей, рассказал изданию Ерошкин. Весь актив управляющий партнёр Leta Capital Александр Чачава оценил в $30 млн (2,1 млрд рублей).
Выручка за 11 лет? Неплохо.