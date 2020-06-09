Пожертвования пользователей позволили на время отказаться от рекламы и дали повод подумать о новой модели монетизации и перезапуске.

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Российский сервис для создания скриншотов Joxi восемь лет развивался самостоятельно, в основном на выручку от баннерной рекламы. Но в апреле 2020 года разработчики сервиса впервые рассказали 2 млн своих пользователей, что нуждаются в деньгах.

Этому предшествовал сорвавшийся раунд инвестиций и падение рекламной выручки из-за пандемии. Поддержка пользователей не только помогла продержаться, но и дала повод перезапустить проект и построить новые планы.

Почему Joxi попросил пользователей о помощи и что получил

«Честно говоря, я не очень верил в донат. Но мы обратились к нашему сообществу, и это сработало. Не жалеем, что попробовали», — рассказывает основатель и совладелец Joxi Дмитрий Иваночек.

Joxi позволяет делать скриншоты, хранить их в облаке и делиться с другими пользователями с помощью ссылок. Сервис доступен как приложение для Windows, macOS и Linux, а также в виде плагинов для браузеров Google Chrome, «Яндекс.Браузер» и Opera.

Основным источником дохода были реклама и партнёрская программа, которые приносили Joxi до 100–120 тысяч рублей в месяц. В рамках партнёрской программы пользователям предлагали загружать приложения партнёров, например браузер Opera. «Большой прибыли не было, но проект почти всегда работал в ноль», — говорит совладелец Joxi.

Из всех баннеров на Joxi платный только один: UniSender — дружественный сервис, а Brizo — второй проект предпринимателя



Однако реклама — главная боль для пользователей, отмечает Иваночек. К тому же в пандемию из-за кризиса рекламодателей стало меньше, и денег от рекламы не хватало на поддержание сервиса.

«Последние полгода мне приходилось из своего кармана частично оплачивать сервера и работу админов. Но всё время платить из кармана не очень хочется», — говорит предприниматель.

В середине апреля пользователи Joxi получили рассылку от разработчиков сервиса с просьбой поддержать проект и перевести любую сумму. В своём обращении команда объяснила, что пандемия коронавируса сорвала раунд инвестиций — и Joxi нужна помощь.

Мы просим вас помочь нам пережить это время, чтобы, когда это всё закончится, мы вернулись с ещё более совершенным Joxi, который вы обязательно оцените.

Если хотите, чтобы ваш любимый Joxi жил дальше, развивался, становился современнее и удобнее, переведите в пользу проекта сумму, которая вас не обременит. Это займёт от силы 5 минут. из письма Joxi пользователям



Команда Joxi рассчитывала за счёт пожертвований покрыть расходы на серверы. Иваночек отказывается называть собранную сумму, но говорит, что результат превысил ожидания, поэтому часть денег компания пустила на развитие Joxi: обновление плагинов для браузеров и приложений под Windows и Mac, полноценную поддержку Linux и исправление ошибок.

Кроме этого, с 9 июня Joxi на три месяца отключила рекламу и партнёрскую программу. Если сообщество будет жертвовать 100 тысяч рублей каждый месяц, Joxi сможет и дальше работать без рекламы.

Вариантов два: либо у нас получается выйти на донатную систему, либо мы возвращаем рекламу, которая будет оплачивать сервера и админов как минимум. Дмитрий Иваночек

совладелец Joxi

У сервиса остался ещё один канал монетизации — аккаунты Joxi Plus. За 399 рублей в год пользователь получает больше места в хранилище, отсутствие рекламы, прямые ссылки на скриншоты и неограниченный срок их хранения. Сейчас платежи за Joxi Plus приносят от 30 тысяч до 40 тысяч рублей в месяц.

К концу 2020 года Joxi хочет уйти от такой модели к формату ежемесячной подписки. Это удобнее для пользователей и выгодно для бизнеса, считает Иваночек. С ценой подписки в компании пока не определились.

«Если человек пользуется, то платит условные 100–150 рублей в месяц. А если ему не нужны дополнительные фишки, то не платит. Но брать деньги сразу за год в корне неправильно», — рассуждает Иваночек. Он обещает, что компания не будет ограничивать доступность важных функций в бесплатной версии Joxi.

Для чего Joxi инвестиции

Первая версия Joxi запущена в 2012 году как внутренний проект продакшн-агентства qb.digital, которое Иваночек открыл в 2004 году. По словам предпринимателя, весной 2019 года он продал агентство, поняв, что ему не нравится этот бизнес. Покупателем предприниматель называет студию «Клондайк».

Сейчас Иваночек сосредоточен на развитии Joxi и Brizo — CRM-системы с управленческим учётом для бизнеса. Он хочет, чтобы Joxi перерос из хобби в бизнес.

У Joxi больше 2 млн пользователей. Над сервисом работают девять человек: Дмитрий Иваночек, его партнёр, технический директор, специалист поддержки, четыре программиста и копирайтер. Дмитрий Иваночек владеет 50% ООО «Джокси», ещё 50% — у Александра Исаева. По данным системы «Контур.Фокус», это владелец строительной группы «Основа» и бывший владелец издания «Русская планета». Иваночек подтвердил, что Исаев — его партнёр по Joxi. Выручка ООО «Джокси» составила 2,2 млн рублей за 2018 год, чистая прибыль — 506 тысяч рублей.

Справка vc.ru



Инвестиции компания ищет с конца 2019 года. Сперва владельцы искали финансирование для запуска международной версии Joxi, но после успешного сбора пожертвований поняли, что сервис нужно полностью перезапускать.

Под эти цели требуется до 10 млн рублей, сейчас Joxi ведёт переговоры с потенциальными инвесторами. Иваночек не называет их и говорит лишь, что это российские инвесторы. В обмен на инвестиции владельцы готовы отдать от 5% до 15% в компании, они оценивают Joxi примерно в 70 млн рублей.

Среди планов Joxi

Переделать серверную часть: разработать полноценное одностраничное приложение с фреймворком Python Django и добавить API, который позволит сторонним разработчикам встроить Joxi в свой сервис.



Провести редизайн.

Добавить корпоративные тарифы. Компании-клиенты смогут платить за пользователей-сотрудников, управлять аккаунтами, брендировать страницы скриншотов, защищать скриншоты паролем и ограничивать их видимость, оставляя доступ только для команды или внутри локальной сети.

Добавить новые функции для пользователей: защита скриншотов паролем, метки для объединения скриншотов в коллекции и другие инструменты.

Запустить международную версию и добавить инструменты для локализации, чтобы пользователи могли сами переводить приложение Joxi на свой язык. Так сервис получит поддержку большого числа языков, рассчитывает Иваночек: испанского, французского и немецкого.



Разработка «нового Joxi», по оценке предпринимателя, обойдётся примерно в 7 млн рублей. Раньше основные расходы приходились на серверы, а сейчас много денег нужно на программистов, фронтенд- и бэкенд-разработчиков. Ещё 3 млн рублей потребуется на маркетинг и продвижение в других странах. «Надеюсь, нам хватит сил и денег на всё это», — заключает Иваночек.

Владельцы Joxi рассчитывают, что инвесторов привлекут большая база пользователей и потенциал для развития монетизации, включая бизнес-аккаунты и полноценную подписку на сервис. Иваночек утверждает, что аудитория Joxi растёт, несмотря на развитие встроенных инструментов для создания скриншотов в Windows и на Mac.