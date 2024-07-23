Приложение «Авито» пропало из App Store

Причины компания выясняет — а пока не рекомендует удалять уже установленное приложение. Приложение «Авито» стало недоступно для скачивания в App Store, сообщила компания.Друзья, к сожалению, наше приложение в настоящий момент стало недоступно для скачивания в AppStore. Причины выясняем.Детали дадим сразу, как будет больше понимания.«Авито«Авито» рекомендовал пользователям не удалять уже установленные приложения и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые приложения».Приложение «Авито» уже удаляли из App Store в 2019 году — тогда это было связано с обновлением руководства по публикации приложений App Store Review Guideline. Компании пришлось изменить релиз приложения, чтобы вернуть его в магазин.Первым на vc.ru на новость обратил внимание Фронт борьбы с Авито.#новости #авито #appstore
Пусть обратятся в техподдержку
Надо закольцевать обращение в Апстор на поддержку Авито
Апстор запросил фотку паспорта и покрутить головой в камеру?
Надо было продвижение покупать, а не вот это вот всё
Да, к слову, пусть им не говорят причину удаления. Они так любят делать сами.
Вероятно Байден ввел санкции против Авито, потому что площадка торговала санкционными товарами.
какими? пиратским офисом?