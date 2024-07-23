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Евгения Евсеева
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Приложение «Авито» пропало из App Store

Причины компания выясняет — а пока не рекомендует удалять уже установленное приложение.

  • Приложение «Авито» стало недоступно для скачивания в App Store, сообщила компания.

Друзья, к сожалению, наше приложение в настоящий момент стало недоступно для скачивания в AppStore. Причины выясняем.

Детали дадим сразу, как будет больше понимания.

«Авито
  • «Авито» рекомендовал пользователям не удалять уже установленные приложения и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые приложения».
  • Приложение «Авито» уже удаляли из App Store в 2019 году — тогда это было связано с обновлением руководства по публикации приложений App Store Review Guideline. Компании пришлось изменить релиз приложения, чтобы вернуть его в магазин.

Первым на vc.ru на новость обратил внимание Фронт борьбы с Авито.

#новости #авито #appstore

8
58
58 комментариев
under construction

Пусть обратятся в техподдержку

18
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Как Бизнес, Бро?

Надо закольцевать обращение в Апстор на поддержку Авито

15
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Максим Ефимов

Апстор запросил фотку паспорта и покрутить головой в камеру?

15
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Как Бизнес, Бро?

Надо было продвижение покупать, а не вот это вот всё

10
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Отрицательный Веган

Да, к слову, пусть им не говорят причину удаления. Они так любят делать сами.

7
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Roman

Вероятно Байден ввел санкции против Авито, потому что площадка торговала санкционными товарами.

4
2
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Василий Петров

какими? пиратским офисом?

1
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