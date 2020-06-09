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Галина Мубаракшина
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МТС предложила абонентам-физлицам виртуальные номера — они пригодятся на сайтах знакомств и объявлений Материал редакции

Услуга стоит 49 рублей в месяц и пока доступна в Москве и Подмосковье.

  • Физлица-абоненты мобильного оператора МТС смогут подключить до пяти дополнительных виртуальных телефонных номеров, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании Алексея Меркутова.
  • Номера подключаются в приложении «МТС Коннект», посещать офис, покупать SIM-карту или устройство с поддержкой технологии eSIM для этого не нужно, уточнил Меркутов. Впоследствии виртуальный номер можно будет привязать к SIM-карте в салоне сотовой связи.
  • Дополнительный номер можно будет использовать только при подключении смартфона к мобильному интернету или Wi-Fi. Его обслуживание стоит 49 рублей в месяц. Пока услуга доступна в Москве и Подмосковье.
  • Виртуальный номер пригодится в разных ситуациях: при регистрации на сайтах знакомств, объявлений, в мессенджерах, пояснил Меркутов. Эта услуга решает вопрос конфиденциальности, подтвердил изданию гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: люди не любят оставлять на Avito и других площадках свои настоящие телефоны.
  • Такая услуга уже есть у других операторов: «Мегафон» и Tele2 запустили её осенью 2019 года, уточняет газета. Представитель «Билайна» отметил, что виртуальные номера востребованы у корпоративных клиентов — компания предоставляет им услуги виртуальных АТС.

#новость #мтс #телеком

Галина Мубаракшина
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12 комментариев
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Евгений Синцов

2

Отличная новость

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SMMWP.com

1

Уже были виртуальные номера у МТС в 2013-2014 году, тогда было удобно на них киви кошельки регать, их плюс был в том, что на этих виртуальных номерах, не было видно кто владелец номера(при пробиве коррумпированными сотрудниками салона), и кошельки не взламывали поэтому, услугу закрыл в итоге сам МТС. Непонятно почему, ведь у других операторов такой услуги тогда не было и взламывали одинаково Билайн и МегаФон(у меги кошельки держались 1 сутки до взлома из-за доп защиты при восстановлении сим-карты, с которой смс не приходят 1 день).

Скорее всего так как многие использовали виртуалки эти под грязные кошельки(спайсовые барыги и тд), то фсбшный МТС потому то и прикрыл эту лавочку =)

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Александр Ананьев

0

А что будет с доступом к тем же сервисам, если номер удалить/заблокировать? А можно ли будет один номер удалить, а другой получить?

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Кирилл Баскус

Александр
1

А причем тут оператор? Это вопрос к вам, что станет с доступом. Полноценно пользоваться вы не сможете. И двухфакторная авторизация уже работать не будет.

Ответить

Philip Poteryahin

Кирилл
0

А там только голос, без смс?

Ответить

Евгений Алферов

0

Да здравствует спам и фейковые страницы!

Ответить

Bender Rodriguez

Евгений
1

как будто спамеры будут отдавать 50 рублей за номер, когда в том же салоне можно купить оптом реальные симки оформленные на нонеймов еще дешевле

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Vasiliy

Bender
0

Бесплатно в переходе, вчера вот пачку раздавали гости из ближнего зарубежья, бери не хочу.

Ответить

Сослан Сакшин

0

разумно

Ответить

Тот Самый

0

Это гуд, нужная тема

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Make Luv

0

Когда будет у @Yota ?

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Martin Holbrook

0

Кто нибудь знает оператора, у которого можно раз в 5-10 дней менять номера бесчисленное множество и с самым минимальным прайсом?

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