Услуга стоит 49 рублей в месяц и пока доступна в Москве и Подмосковье.
- Физлица-абоненты мобильного оператора МТС смогут подключить до пяти дополнительных виртуальных телефонных номеров, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании Алексея Меркутова.
- Номера подключаются в приложении «МТС Коннект», посещать офис, покупать SIM-карту или устройство с поддержкой технологии eSIM для этого не нужно, уточнил Меркутов. Впоследствии виртуальный номер можно будет привязать к SIM-карте в салоне сотовой связи.
- Дополнительный номер можно будет использовать только при подключении смартфона к мобильному интернету или Wi-Fi. Его обслуживание стоит 49 рублей в месяц. Пока услуга доступна в Москве и Подмосковье.
- Виртуальный номер пригодится в разных ситуациях: при регистрации на сайтах знакомств, объявлений, в мессенджерах, пояснил Меркутов. Эта услуга решает вопрос конфиденциальности, подтвердил изданию гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: люди не любят оставлять на Avito и других площадках свои настоящие телефоны.
- Такая услуга уже есть у других операторов: «Мегафон» и Tele2 запустили её осенью 2019 года, уточняет газета. Представитель «Билайна» отметил, что виртуальные номера востребованы у корпоративных клиентов — компания предоставляет им услуги виртуальных АТС.
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Евгений Синцов
Отличная новость
SMMWP.com
Уже были виртуальные номера у МТС в 2013-2014 году, тогда было удобно на них киви кошельки регать, их плюс был в том, что на этих виртуальных номерах, не было видно кто владелец номера(при пробиве коррумпированными сотрудниками салона), и кошельки не взламывали поэтому, услугу закрыл в итоге сам МТС. Непонятно почему, ведь у других операторов такой услуги тогда не было и взламывали одинаково Билайн и МегаФон(у меги кошельки держались 1 сутки до взлома из-за доп защиты при восстановлении сим-карты, с которой смс не приходят 1 день).
Скорее всего так как многие использовали виртуалки эти под грязные кошельки(спайсовые барыги и тд), то фсбшный МТС потому то и прикрыл эту лавочку =)
Александр Ананьев
А что будет с доступом к тем же сервисам, если номер удалить/заблокировать? А можно ли будет один номер удалить, а другой получить?
Кирилл БаскусАлександр
А причем тут оператор? Это вопрос к вам, что станет с доступом. Полноценно пользоваться вы не сможете. И двухфакторная авторизация уже работать не будет.
Philip PoteryahinКирилл
А там только голос, без смс?
Евгений Алферов
Да здравствует спам и фейковые страницы!
Bender RodriguezЕвгений
как будто спамеры будут отдавать 50 рублей за номер, когда в том же салоне можно купить оптом реальные симки оформленные на нонеймов еще дешевле
VasiliyBender
Бесплатно в переходе, вчера вот пачку раздавали гости из ближнего зарубежья, бери не хочу.
Сослан Сакшин
разумно
Тот Самый
Это гуд, нужная тема
Make Luv
Когда будет у @Yota ?
Martin Holbrook
Кто нибудь знает оператора, у которого можно раз в 5-10 дней менять номера бесчисленное множество и с самым минимальным прайсом?