Google передумала отказываться от cookie — вместо этого пользователи сами будут решать, соглашаться ли на отслеживание

Спустя четыре года попыток их отключить.Google отказалась от плана по отключению сторонних файлов cookie в Chrome. Во время тестов компания поняла, что отказ от них требует «значительных усилий» многих участников, а также может повлиять на издателей, рекламодателей и практически всех, кто занимается онлайн-рекламой.Вместо этого Google будет предлагать пользователям «сделать осознанный выбор», который будет применяться при просмотре сайтов. Подробностей о том, как это будет работать, пока нет, Google лишь называет это неким «интерфейсом». Компания ещё обсуждает новый подход с регуляторами, а по мере внедрения — ещё и с участниками отрасли.The Verge предполагает, что функция может работать как у Apple, которая обязывает разработчиков запрашивать разрешение на отслеживание данных для рекламы. Управление по конкуренции и рынкам Великобритании заявило, что в Chrome появится «подсказка, которая позволит пользователям выбирать, сохранять ли сторонние файлы cookie».Google ещё в 2021 году объявила, что прекратит использовать сторонние cookie-файлы, которые отслеживают действия посетителей сайтов для создания рекламных профилей.В рамках инициативы Privacy Sandbox по замене cookie на другую технологию компания собиралась начать тестировать отказ от них в первом квартале 2024-го, а полностью убрать сторонние файлы — во второй половине года.В начале 2024-го Google начала тестировать отказ от cookie на 1% пользователей Chrome, чтобы затем поэтапно отключить их, но уже в апреле объявила, что снова откладывает эти планы.#новости #google #cookie
Прямо как мой бывший — хозяин своего слова.
Сейчас уже более 50% во всем мире используют блокировщики рекламы. Вообще все равно на эти куки, т.к. вся реклама заблочена.
Так вроде и до этого гугл спрашивал пользователя про файлы, к чему вообще новость?
К тому, что Chrome не будет блокировать сторонние куки как обещал, и как это уже делают все уважаемые браузеры.
а вместо этого будет где-то в настройках стыдливо спрашивать об этом. потому что продавать куки выгоднее, чем обеспечивать безопасность.
Ну, как говорится 200 USD за рекламу в Chrome это 200 USD.
Товарищи!
Все в Safari товарищи!
Даёшь свободный браузинг без отслеживания и сторонних кукисов.
Все в автодор!
Как ты этим говном вообще пользуешься?