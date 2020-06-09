Конкурент «Яндекс.Музыки» может начать сотрудничество с несколькими партнёрами, говорит источник.

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Spotify ведёт переговоры о партнёрстве с МТС для запуска в России, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника. Один из них утверждает, что запуск планируется к началу осени 2020 года — МТС может продавать подписку в рамках своих тарифов.

Шведский музыкальный сервис обсуждал сотрудничество и с другими операторами — компания вряд ли ограничится одним партнёром в России, рассказал газете другой источник в музыкальной индустрии.

Пресс-служба Spotify не ответила на запрос газеты, гендиректор ООО «Спотифай» Илья Алексеев не ответил изданию. В МТС заявили, что у компании нет договорённости с сервисом, но это сильный бренд, с которым «интересно было бы формировать партнёрство». Другие крупные операторы отказались от комментариев изданию.