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Галина Мубаракшина
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«Коммерсантъ»: Spotify обсуждает запуск в России к началу осени и ведёт переговоры с МТС Материал редакции

Конкурент «Яндекс.Музыки» может начать сотрудничество с несколькими партнёрами, говорит источник.

36 комментариев
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Spotify ведёт переговоры о партнёрстве с МТС для запуска в России, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника. Один из них утверждает, что запуск планируется к началу осени 2020 года — МТС может продавать подписку в рамках своих тарифов.

Шведский музыкальный сервис обсуждал сотрудничество и с другими операторами — компания вряд ли ограничится одним партнёром в России, рассказал газете другой источник в музыкальной индустрии.

Пресс-служба Spotify не ответила на запрос газеты, гендиректор ООО «Спотифай» Илья Алексеев не ответил изданию. В МТС заявили, что у компании нет договорённости с сервисом, но это сильный бренд, с которым «интересно было бы формировать партнёрство». Другие крупные операторы отказались от комментариев изданию.

Российское юрлицо Spotify было зарегистрировано ещё в 2014 году, но компания отложила запуск. В начале марта 2020 года Forbes со ссылкой на источники сообщал, что Spotify запустится во втором квартале и называл стоимость подписки: 169 рублей в месяц. В апреле Bloomberg также со ссылкой на источники рассказало, что Spotify отложила запуск сервиса в России из-за пандемии, но всё ещё планирует его в 2020 году.

#новость #spotify #мтс

Галина Мубаракшина
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36 комментариев
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Мухамед Хадри

43

Шла 502-я новость о возврате спотифая, но мы будем ждать и верить!!

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Tema Krukovets

Мухамед
0

Они с Revolut соревнуются

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IO

19

Не хочешь срать не мучай жопу. Это прямо про Spotify.

Ответить

Savva Schuldiner

0

Те кому нужно уже пользуются.
И даже премиумом.
И даже намного дешевле чем с тарифом любого российского оператора.

Ответить

IO

Savva
22

Нормальные люди не занимаются этой еботней с VPN, нигерийскими карточками и тд.

Ответить

Savva Schuldiner

IO
3

Включить впн за два тапа, зарегаться и оплатить с корешами премиум семью за 160 рублей на полгода - "еботня"?
Понял, держи в курсе, эксперт.
Приятного тебе использования бума/яндексмузыки.
Зато без впн, сэкономил 5 секунд и два тапа.

Ответить

IO

Savva
17

Это весело пока ты в институте или школе, а вот когда стоимость твоего часа переваливает хотя бы 1000 рублей, то в рот ебал я возню со Spotify, когда есть легальные альтернативы. Не говоря уже о том что:

Надо переключать AppStore для загрузки приложения
Надо ебаться с ММ автомобиля для загрузки спотифай 
Надо поебаться с телевизором чтобы работал спотифай

Нет, спасибо. Передаю привет людям которые экономят 150 рублей на покупках цифрового контента в других регионах ;) 

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Cox Spencer

IO
4

лол, у тебя есть время срать в комментарии, но ты ебал в рот тоже самое время потратить на подключение спотифай

причем на выходе я уверен, что ты никакой платной подписки не оформишь, а так тут, чтобы попиздеть залетел

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Николь Андреева

Cox
0

двачую

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Savva Schuldiner

IO
2

Хз откуда у тебя такая тяга к "поебаться" с элементарным софтом для воспроизведения музыки.
Тебе тоже привет.

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Artem Beletskiy

IO
1

Зачем так много проблем придумывать? Какие VPN? Нигерия?
Я плачу 230 рублей в месяц через чела, который присоединил меня к семье американской. Никаких косяков не наблюдается, аккаунт стабильно работает уже почти полтора года, приложение загружается с другого аккаунта AppStore всего один раз, обновляется автоматически как и все остальные приложения, работает с телевизорами через AirPlay и Chromecast без дополнительных настроек. 

Ответить

lakoros

Savva
5

Использовать нечестный способ подключения (блокирует сама компания) искать толпу для экономии (ещё обман, вы не семья). Чтобы получить доступ к музыке и ценам, похожим на уже легально работающие сервисы. Ну ок.

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Рамиль Бикчантаев

Savva
1

Неплохо

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tommyscz

Savva
1

Проще в 1 щелчок мышкой заплатить за Deezer и вообще не париться.

Ответить

RIP Новости

Savva
0

Ого! Отчего у вас так не бомбит? Отчего так не припекает?

Ответить

Savva Schuldiner

RIP
–1

Ого!
А ты из какого года? С 2015? Иное мнение = бомбит?
Держи в курсе плотнее.

Ответить

Ilya ZLodei

Savva
0

Шведская семья получается

Ответить

Savva Schuldiner

IO
0

А

Ответить

Maxim Syabro

IO
0

Ого, в на ВЦ нормальных людей завезли.

Ответить

Martin Holbrook

6

«Теперь конкурент «Яндекс.Музыки» обсуждает запуск осенью, говорит источник.»

Ответить

Юрий Белоножкин

5
Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

–14

Давно пользуюсь зайцев.нет, смысла оплачивать дополнительные сервисы не вижу, наверное, поэтому в россии спотифай и не появится

Ответить

Mike Kosulin

Vadim
13

Тебе кто-то все же вернул 2007?

Ответить

Станислав Морозов

Mike
0

Так он же сам говорит, что давно пользуется. Просто до сих пор не перестал.

Ответить

Азат Салихов

2

Скорей бы уже.
У эпла нерабочий алгоритм рекомендаций- но полная интеграция в iOS.
У Яндекса крутые рекомендации- но нет нормальной интеграции в iOS.

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Roman Kuvshinnikov

0

Вообще пора бы уже) Меня в Яндекс Музыке не устраивает качество звука, особенно в десктопе в веб версии это вообще дно. И не работают нативные клавиши для старта / стопа / переключения треков. Рекомендации раньше нравились, а теперь мне постоянно русский реп и попсятину пытаются впихнуть - зачем? Apple music нравится за звук и интеграцию, хоть и разлогинивается постоянно. Spotify пробовал юзать пока тусил в Европе - довольно годные подборки, качественный звук и удобная интеграция в экосистему. И русской попсы там нет (наверное) что тоже меня радует. Значит не будет мне в подборки кидать дорна и прочее.  

Ответить

Александр Макаров

Roman
2

Русская параша есть, просто её мало. Но как только придут к нам официально, параши станет как и везде.

Другое дело, что Спотифай не засунет её к тебе в рекомендации, это немыслимо.

Ответить

designer fake

Александр
3

Спотифай на главной тебе местное рекомендует, я юзая польский впн постоянно вижу польский репчик в рекоммендациях :)

Ответить

Александр Макаров

designer
1

Ну это немного другое.

Вроде как говорим про рекомендации в Discover Weekly, Daily Mix и отдельно жанровые подборки на основе твоих предпочтений; если ты слушаешь Битлов, туда никогда не попадёт говнецо местное (привет Эпплу).

А так да, есть куча плейлистов — от просто популярной сейчас музыки (к примеру, на фоне #BlackLivesMatter), до свежих находок от кураторов Спотифай, вот только они всегда внизу и их не пушат тебе в лоб.

Ответить

Mike Kosulin

Roman
1

русской попсы нет

Но ты ее всегда сможешь найти)
Тем более, если сервис будет в РФ работать, то она быстро появится, если почему-то отсутствовала.

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Artem Raskolnikov

1

Спотифай запустится в России сразу после поправок и высадки пришельцев. Какой необычный 2020 год!

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danil nik

0

Вроде еще в прошлом году грозились выйти на российский рынок)

Ответить

Artem Raskolnikov

danil
0

они с 2014 выходят)) 

Ответить

Sergey Sorokin

0

Надо было сразу поправку отдельную про Спотифай вносить в конституцию с обнулением всех предыдущих попыток зайти в Россию, может хоть так взлетит.

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Artur Pechorin

0

Доверять слухам о выходе спотифай это как верить слезам бывшей.

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Stanislav

0

Простите, но я не удержался :D

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