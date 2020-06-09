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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Конкурент «Яндекс.Музыки» может начать сотрудничество с несколькими партнёрами, говорит источник.
Spotify ведёт переговоры о партнёрстве с МТС для запуска в России, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника. Один из них утверждает, что запуск планируется к началу осени 2020 года — МТС может продавать подписку в рамках своих тарифов.
Шведский музыкальный сервис обсуждал сотрудничество и с другими операторами — компания вряд ли ограничится одним партнёром в России, рассказал газете другой источник в музыкальной индустрии.
Пресс-служба Spotify не ответила на запрос газеты, гендиректор ООО «Спотифай» Илья Алексеев не ответил изданию. В МТС заявили, что у компании нет договорённости с сервисом, но это сильный бренд, с которым «интересно было бы формировать партнёрство». Другие крупные операторы отказались от комментариев изданию.
Российское юрлицо Spotify было зарегистрировано ещё в 2014 году, но компания отложила запуск. В начале марта 2020 года Forbes со ссылкой на источники сообщал, что Spotify запустится во втором квартале и называл стоимость подписки: 169 рублей в месяц. В апреле Bloomberg также со ссылкой на источники рассказало, что Spotify отложила запуск сервиса в России из-за пандемии, но всё ещё планирует его в 2020 году.
Шла 502-я новость о возврате спотифая, но мы будем ждать и верить!!
Те кому нужно уже пользуются.
И даже премиумом.
И даже намного дешевле чем с тарифом любого российского оператора.
Включить впн за два тапа, зарегаться и оплатить с корешами премиум семью за 160 рублей на полгода - "еботня"?
Понял, держи в курсе, эксперт.
Приятного тебе использования бума/яндексмузыки.
Зато без впн, сэкономил 5 секунд и два тапа.
Это весело пока ты в институте или школе, а вот когда стоимость твоего часа переваливает хотя бы 1000 рублей, то в рот ебал я возню со Spotify, когда есть легальные альтернативы. Не говоря уже о том что:
Надо переключать AppStore для загрузки приложения
Надо ебаться с ММ автомобиля для загрузки спотифай
Надо поебаться с телевизором чтобы работал спотифай
Нет, спасибо. Передаю привет людям которые экономят 150 рублей на покупках цифрового контента в других регионах ;)
лол, у тебя есть время срать в комментарии, но ты ебал в рот тоже самое время потратить на подключение спотифай
причем на выходе я уверен, что ты никакой платной подписки не оформишь, а так тут, чтобы попиздеть залетел
Хз откуда у тебя такая тяга к "поебаться" с элементарным софтом для воспроизведения музыки.
Тебе тоже привет.
Зачем так много проблем придумывать? Какие VPN? Нигерия?
Я плачу 230 рублей в месяц через чела, который присоединил меня к семье американской. Никаких косяков не наблюдается, аккаунт стабильно работает уже почти полтора года, приложение загружается с другого аккаунта AppStore всего один раз, обновляется автоматически как и все остальные приложения, работает с телевизорами через AirPlay и Chromecast без дополнительных настроек.
Ого! Отчего у вас так не бомбит? Отчего так не припекает?
Ого!
А ты из какого года? С 2015? Иное мнение = бомбит?
Держи в курсе плотнее.
«Теперь конкурент «Яндекс.Музыки» обсуждает запуск осенью, говорит источник.»
Давно пользуюсь зайцев.нет, смысла оплачивать дополнительные сервисы не вижу, наверное, поэтому в россии спотифай и не появится
Тебе кто-то все же вернул 2007?
Так он же сам говорит, что давно пользуется. Просто до сих пор не перестал.
Скорей бы уже.
У эпла нерабочий алгоритм рекомендаций- но полная интеграция в iOS.
У Яндекса крутые рекомендации- но нет нормальной интеграции в iOS.
Вообще пора бы уже) Меня в Яндекс Музыке не устраивает качество звука, особенно в десктопе в веб версии это вообще дно. И не работают нативные клавиши для старта / стопа / переключения треков. Рекомендации раньше нравились, а теперь мне постоянно русский реп и попсятину пытаются впихнуть - зачем? Apple music нравится за звук и интеграцию, хоть и разлогинивается постоянно. Spotify пробовал юзать пока тусил в Европе - довольно годные подборки, качественный звук и удобная интеграция в экосистему. И русской попсы там нет (наверное) что тоже меня радует. Значит не будет мне в подборки кидать дорна и прочее.
Русская параша есть, просто её мало. Но как только придут к нам официально, параши станет как и везде.
Другое дело, что Спотифай не засунет её к тебе в рекомендации, это немыслимо.
Спотифай на главной тебе местное рекомендует, я юзая польский впн постоянно вижу польский репчик в рекоммендациях :)
Ну это немного другое.
Вроде как говорим про рекомендации в Discover Weekly, Daily Mix и отдельно жанровые подборки на основе твоих предпочтений; если ты слушаешь Битлов, туда никогда не попадёт говнецо местное (привет Эпплу).
А так да, есть куча плейлистов — от просто популярной сейчас музыки (к примеру, на фоне #BlackLivesMatter), до свежих находок от кураторов Спотифай, вот только они всегда внизу и их не пушат тебе в лоб.
русской попсы нет
Но ты ее всегда сможешь найти)
Тем более, если сервис будет в РФ работать, то она быстро появится, если почему-то отсутствовала.
Спотифай запустится в России сразу после поправок и высадки пришельцев. Какой необычный 2020 год!
Вроде еще в прошлом году грозились выйти на российский рынок)
Надо было сразу поправку отдельную про Спотифай вносить в конституцию с обнулением всех предыдущих попыток зайти в Россию, может хоть так взлетит.
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